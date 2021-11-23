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مبعوث أمريكا يكشف عن خطر يهدد محادثات السلام في إثيوبيا
مبعوث أمريكا يكشف عن خطر يهدد محادثات السلام في إثيوبيا
اعتبر المبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الأفريقي جيفري فيلتمان، اليوم الثلاثاء، أن التصعيد العسكري في إثيوبيا يهدد بتقويض التقدم نحو محادثات السلام. 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T18:28+0000
2021-11-23T18:28+0000
أخبار إثيوبيا
رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد
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جاء هذا خلال إفادة صحفية لفيلتمان في واشنطن بعد عودته أمس الاثنين من إثيوبيا، التي التقى فيها برئيس الوزراء آبي أحمد وبحثا حلا دبلوماسيا محتملا للصراع، بحسب "رويترز".وقال المبعوث الأمريكي إن آبي أحمد والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي يعتقدان على ما يبدو أن كلا منهما أوشك على تحقيق نصر عسكري.وعبر عن قلقه من أن تؤدي التطورات الميدانية إلى تهديد استقرار البلد الأفريقي ووحدته بوجه عام.وأوضح فيلتمان أنه تم إحراز تقدم إزاء "محاولة دفع الأطراف للانتقال من المواجهة العسكرية إلى عملية التفاوض".لكنه رأى أن ما يثير القلق هو أن هذا التطور الهش قد تتجاوزه التطورات المقلقة على أرض الواقع.وذكر المبعوث الأمريكي أنه على الرغم من بحثه لحل دبلوماسي أثناء اجتماعه مع آبي أحمد في أحدث زيارة له إلى إثيوبيا، إلا أن رئيس الوزراء أعرب عن ثقته في قدرته على تحقيق أهدافه عسكريا.
https://arabic.sputniknews.com/20211123/بعد-أمريكا-وفرنسا-ألمانيا-تدعو-مواطنيها-إلى-مغادرة-إثيوبيا-1052651762.html
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أخبار إثيوبيا, رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد

مبعوث أمريكا يكشف عن خطر يهدد محادثات السلام في إثيوبيا

18:28 GMT 23.11.2021
© AFP 2021 / EDUARDO SOTERASقوات تيغراي، إثيوبيا 11 ديسمبر 2020
قوات تيغراي، إثيوبيا 11 ديسمبر 2020 - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
© AFP 2021 / EDUARDO SOTERAS
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اعتبر المبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الأفريقي جيفري فيلتمان، اليوم الثلاثاء، أن التصعيد العسكري في إثيوبيا يهدد بتقويض التقدم نحو محادثات السلام.
جاء هذا خلال إفادة صحفية لفيلتمان في واشنطن بعد عودته أمس الاثنين من إثيوبيا، التي التقى فيها برئيس الوزراء آبي أحمد وبحثا حلا دبلوماسيا محتملا للصراع، بحسب "رويترز".
دبابة مدمرة في ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي، شمالي إثيوبيا - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
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وقال المبعوث الأمريكي إن آبي أحمد والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي يعتقدان على ما يبدو أن كلا منهما أوشك على تحقيق نصر عسكري.
وعبر عن قلقه من أن تؤدي التطورات الميدانية إلى تهديد استقرار البلد الأفريقي ووحدته بوجه عام.
وأوضح فيلتمان أنه تم إحراز تقدم إزاء "محاولة دفع الأطراف للانتقال من المواجهة العسكرية إلى عملية التفاوض".
لكنه رأى أن ما يثير القلق هو أن هذا التطور الهش قد تتجاوزه التطورات المقلقة على أرض الواقع.
وذكر المبعوث الأمريكي أنه على الرغم من بحثه لحل دبلوماسي أثناء اجتماعه مع آبي أحمد في أحدث زيارة له إلى إثيوبيا، إلا أن رئيس الوزراء أعرب عن ثقته في قدرته على تحقيق أهدافه عسكريا.
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