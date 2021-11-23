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https://arabic.sputniknews.com/20211123/وزير-تركي-يؤكد-أهمية-التعاون-مع-الإمارات-في-دعم-الاستقرار-الإقليمي-1052649240.html
وزير تركي يؤكد أهمية التعاون مع الإمارات في دعم الاستقرار الإقليمي
وزير تركي يؤكد أهمية التعاون مع الإمارات في دعم الاستقرار الإقليمي
شدد وزير التجارة التركي محمد موش، على أهمية التعاون مع الإمارات، وذلك قبيل زيارة لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد إلى تركيا تنهي فترة طويلة من التوتر بين البلدين. 23.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-23T16:31+0000
2021-11-23T16:31+0000
الإمارات
تركيا
علاقات دبلوماسية
أخبار تركيا اليوم
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جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير التركي، الثلاثاء، خلال منتدى الأعمال التركي الإماراتي، المنعقد في دبي، بحسب إعلام إماراتي.وأكد الوزير التركي أن تطوير التعاون بين أنقرة وأبوظبي يحفّز الاستقرار الإقليمي ويعد نموذجا لباقي دول المنطقة، مشيدا بإمكانات البلدين على الصعيدين التجاري والاقتصادي.وقال إن تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيزها على مختلف الأصعدة، سيكون لصالح البلدين. ودعا الوزير التركي المستثمرين ورجال الأعمال الإماراتيين، للاستثمار في بلاده التي قال إنها تتميز بمكانة إقليمية ودولية مميزة من حيث فرص الاستثمار.ويتوجه ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى تركيا غدا الأربعاء في زيارة رسمية هي الأولى له منذ فترة، حيث يبحث سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك ومناقشة القضايا الإقليمية، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).وتتجه العلاقات الدبلوماسية بين تركيا والإمارات نحو مزيد من الهدوء، بعد سنوات من العداء بين القوتين الإقليميتين، وتبادل الاتهامات بالتدخل وممارسة النفوذ خارج حدودهما.وجاءت محادثات التهدئة بين أنقرة وأبوظبي في أعقاب جهود بذلتها تركيا لتهدئة التوترات مع السعودية ومصر حليفتي الإمارات، لكنها لم تثمر عن نتائج تذكر حتى الآن.وقال دبلوماسي خليجي في تصريحات سابقة إن العملية "تسير بخطى سريعة.. أسرع مما كان يعتقد الكثيرون. لقد قلبوا صفحة الماضي".
https://arabic.sputniknews.com/20211123/محمد-بن-زايد-يزور-تركيا-غدا-تلبية-لدعوة-من-أردوغان-1052423107.html
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الإمارات, تركيا, علاقات دبلوماسية, أخبار تركيا اليوم

وزير تركي يؤكد أهمية التعاون مع الإمارات في دعم الاستقرار الإقليمي

16:31 GMT 23.11.2021
© AFP 2021 / LUDOVIC MARINولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
© AFP 2021 / LUDOVIC MARIN
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شدد وزير التجارة التركي محمد موش، على أهمية التعاون مع الإمارات، وذلك قبيل زيارة لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد إلى تركيا تنهي فترة طويلة من التوتر بين البلدين.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير التركي، الثلاثاء، خلال منتدى الأعمال التركي الإماراتي، المنعقد في دبي، بحسب إعلام إماراتي.
وأكد الوزير التركي أن تطوير التعاون بين أنقرة وأبوظبي يحفّز الاستقرار الإقليمي ويعد نموذجا لباقي دول المنطقة، مشيدا بإمكانات البلدين على الصعيدين التجاري والاقتصادي.
ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
محمد بن زايد يزور تركيا غدا تلبية لدعوة من أردوغان
11:12 GMT
وقال إن تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيزها على مختلف الأصعدة، سيكون لصالح البلدين. ودعا الوزير التركي المستثمرين ورجال الأعمال الإماراتيين، للاستثمار في بلاده التي قال إنها تتميز بمكانة إقليمية ودولية مميزة من حيث فرص الاستثمار.
ويتوجه ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى تركيا غدا الأربعاء في زيارة رسمية هي الأولى له منذ فترة، حيث يبحث سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك ومناقشة القضايا الإقليمية، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).
وتتجه العلاقات الدبلوماسية بين تركيا والإمارات نحو مزيد من الهدوء، بعد سنوات من العداء بين القوتين الإقليميتين، وتبادل الاتهامات بالتدخل وممارسة النفوذ خارج حدودهما.
1 - Sputnik عربي, 1920, 04.02.2021
وكالة: تحركات سرية لتخفيف التوتر بين تركيا وكل من السعودية والإمارات
4 فبراير, 15:59 GMT
وجاءت محادثات التهدئة بين أنقرة وأبوظبي في أعقاب جهود بذلتها تركيا لتهدئة التوترات مع السعودية ومصر حليفتي الإمارات، لكنها لم تثمر عن نتائج تذكر حتى الآن.
وقال دبلوماسي خليجي في تصريحات سابقة إن العملية "تسير بخطى سريعة.. أسرع مما كان يعتقد الكثيرون. لقد قلبوا صفحة الماضي".
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