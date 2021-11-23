وزير تركي يؤكد أهمية التعاون مع الإمارات في دعم الاستقرار الإقليمي

جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير التركي، الثلاثاء، خلال منتدى الأعمال التركي الإماراتي، المنعقد في دبي، بحسب إعلام إماراتي.وأكد الوزير التركي أن تطوير التعاون بين أنقرة وأبوظبي يحفّز الاستقرار الإقليمي ويعد نموذجا لباقي دول المنطقة، مشيدا بإمكانات البلدين على الصعيدين التجاري والاقتصادي.وقال إن تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيزها على مختلف الأصعدة، سيكون لصالح البلدين. ودعا الوزير التركي المستثمرين ورجال الأعمال الإماراتيين، للاستثمار في بلاده التي قال إنها تتميز بمكانة إقليمية ودولية مميزة من حيث فرص الاستثمار.ويتوجه ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى تركيا غدا الأربعاء في زيارة رسمية هي الأولى له منذ فترة، حيث يبحث سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك ومناقشة القضايا الإقليمية، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).وتتجه العلاقات الدبلوماسية بين تركيا والإمارات نحو مزيد من الهدوء، بعد سنوات من العداء بين القوتين الإقليميتين، وتبادل الاتهامات بالتدخل وممارسة النفوذ خارج حدودهما.وجاءت محادثات التهدئة بين أنقرة وأبوظبي في أعقاب جهود بذلتها تركيا لتهدئة التوترات مع السعودية ومصر حليفتي الإمارات، لكنها لم تثمر عن نتائج تذكر حتى الآن.وقال دبلوماسي خليجي في تصريحات سابقة إن العملية "تسير بخطى سريعة.. أسرع مما كان يعتقد الكثيرون. لقد قلبوا صفحة الماضي".
وقال إن تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيزها على مختلف الأصعدة، سيكون لصالح البلدين. ودعا الوزير التركي المستثمرين ورجال الأعمال الإماراتيين، للاستثمار في بلاده التي قال إنها تتميز بمكانة إقليمية ودولية مميزة من حيث فرص الاستثمار.
ويتوجه ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى تركيا غدا الأربعاء في زيارة رسمية هي الأولى له منذ فترة، حيث يبحث سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك ومناقشة القضايا الإقليمية، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).