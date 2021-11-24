تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
المغرب وإسرائيل يوقعان مذكرة تفاهم دفاعية
https://arabic.sputniknews.com/20211124/إعلام-رفع-كافة-القيود-عن-الإنترنت-في-السودان-1052745185.html
إعلام: رفع كافة القيود عن الإنترنت في السودان
إعلام: رفع كافة القيود عن الإنترنت في السودان
أعلنت وسائل إعلام سودانية، اليوم الأربعاء، عن عودة جميع خدمات الإنترنت في السودان بدون أي قيود. 24.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-24T09:28+0000
2021-11-24T09:28+0000
أخبار السودان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1050665738_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7637f3c4f491a0b624664aa21a1b8687.jpg
وقالت صحيفة "الانتباهة"، إن شركات الاتصالات رفعت كافة القيود عن الإنترنت وتمت إعادته فى ساعة مبكرة من فجر اليوم الأربعاء.وأضافت أنه "أصبح الأن بامكان مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك وواتساب وجميع التطبيقات استخدام الإنترنت بلا قيود".وكان السودان قد شهد انقطاع خدمات الإنترنت، في فترات مختلفة، قبل احتجاجات دعت إليها قوى وطنية، على إثر إطاحة الجيش بالحكومة الانتقالية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وقضت محكمة سودانية بسجن مديري شركات الاتصالات العاملة في البلاد، لحين عودة الإنترنت مرة أخرى.وفي وقت سابق، أكد باحث سوداني لوكالة "سبوتنيك" عودة الإنترنت مع غياب وسائل التواصل الاجتماعي.يذكر أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قد وقعا في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، اتفاقا سياسيا جديدا، يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه؛ وذلك بعد نحو شهر من عزله.وقال حمدوك إنه قبل بالاتفاق من أجل تحقيق 4 أهداف وهي الحفاظ على الدم السوداني، وحماية السودان وأرضه، وإكمال عملية السلام والتحول الديمقراطي المدني، بالإضافة إلى أمن السودان والاقتصاد.
https://arabic.sputniknews.com/20211119/باحث-سوداني-يؤكد-عودة-الإنترنت-مع-غياب-وسائل-التواصل-الاجتماعي-1050751645.html
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
eg_EG
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1050665738_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0199812c9bbf44954452b0492c2d4c5a.jpg
1920
1920
true
Sputnik عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم

إعلام: رفع كافة القيود عن الإنترنت في السودان

09:28 GMT 24.11.2021
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAHمتظاهرون يحتجون ضد الانقلاب العسكري في خرطوم، السودان 30 أكتوبر 2021
متظاهرون يحتجون ضد الانقلاب العسكري في خرطوم، السودان 30 أكتوبر 2021 - Sputnik عربي, 1920, 24.11.2021
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
تابعنا عبر
أعلنت وسائل إعلام سودانية، اليوم الأربعاء، عن عودة جميع خدمات الإنترنت في السودان بدون أي قيود.
وقالت صحيفة "الانتباهة"، إن شركات الاتصالات رفعت كافة القيود عن الإنترنت وتمت إعادته فى ساعة مبكرة من فجر اليوم الأربعاء.
وأضافت أنه "أصبح الأن بامكان مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك وواتساب وجميع التطبيقات استخدام الإنترنت بلا قيود".
مناظر عامة للمدن العربية - مدينة الخرطوم، السودان - Sputnik عربي, 1920, 19.11.2021
باحث سوداني يؤكد عودة الإنترنت مع غياب وسائل التواصل الاجتماعي
19 نوفمبر, 12:16 GMT
وكان السودان قد شهد انقطاع خدمات الإنترنت، في فترات مختلفة، قبل احتجاجات دعت إليها قوى وطنية، على إثر إطاحة الجيش بالحكومة الانتقالية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقضت محكمة سودانية بسجن مديري شركات الاتصالات العاملة في البلاد، لحين عودة الإنترنت مرة أخرى.
وفي وقت سابق، أكد باحث سوداني لوكالة "سبوتنيك" عودة الإنترنت مع غياب وسائل التواصل الاجتماعي.
يذكر أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قد وقعا في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، اتفاقا سياسيا جديدا، يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه؛ وذلك بعد نحو شهر من عزله.
وقال حمدوك إنه قبل بالاتفاق من أجل تحقيق 4 أهداف وهي الحفاظ على الدم السوداني، وحماية السودان وأرضه، وإكمال عملية السلام والتحول الديمقراطي المدني، بالإضافة إلى أمن السودان والاقتصاد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
10:48 GMTإعلام: تحطم "إف 35" البريطانية في المتوسط كان بسبب عدم خلع غطاء المطر قبل الإقلاع
10:43 GMTما دور منظمة الكوميسا؟
10:41 GMTأول تعليق من منة شلبي بعد خسارتها جائزة الـ "إيمي الدولية"
10:35 GMTبيان من الحكومة المصرية منعا لإثارة البلبلة بين المواطنين
10:26 GMTلقاء روسي سعودي في إطار معرض "تاريخ الإسلام في روسيا" بجدة
10:15 GMTموسكو: روسيا تبذل جهودا دبلوماسية حتى لا تفقد كييف "عقلها" حول الوضع في دونباس
10:15 GMTالمغرب وإسرائيل يوقعان مذكرة تفاهم دفاعية
10:08 GMTأمريكا تثير غضب الصين بخطوة جديدة تجاه تايوان
09:58 GMTالجيش العراقي يعلن تنفيذ 3 ضربات جوية ضد عناصر من "داعش"
09:55 GMTإثيوبيا... آبي أحمد يسلم مهامه لنائبه ويتوجه إلى الجبهة الأمامية للمشاركة بالحرب ضد تيغراي
09:52 GMTطالبان تريد الانتقال من "النقاش" إلى "التطبيق العملي" مع واشنطن
09:50 GMTالصين ترد على طلب بايدن بيع جزء من احتياطيها الاستراتيجي للنفط
09:50 GMT تعيين أول امرأة في منصب رئيسة للوزراء في السويد
09:45 GMTالحبس لمدة عام وغرامة ضخمة بحق كريم بنزيمة لإدانته بـ"الابتزاز الجنسي"
09:43 GMT بوغينسكي: 60% من المروحيات العسكرية الروسية تذهب إلى الخارج
09:31 GMTحرس الحدود البولندي: بعض المهاجرين يحاولون اقتحام الحدود بالقوة
09:28 GMTإعلام: رفع كافة القيود عن الإنترنت في السودان
09:27 GMTبوتين: روسيا تولي أهمية كبيرة لتنمية العلاقات الودية مع الدول الإسلامية
09:10 GMT"صوتي مشنقة للطغاة"... من هو محمد الفيتوري الذي يحتفي به غوغل؟
09:09 GMTالأمن العراقي يعتقل شبكة قرصنة ذات أنشطة تهدد الأمن الوطني