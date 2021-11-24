التقارب الإماراتي التركي وانعكاساته على أزمات المنطقة

التقارب الإماراتي التركي... وإنعكاساته على أزمات المنطقة
التقارب الإماراتي التركي... وإنعكاساته على أزمات المنطقة
وتسعى أبو ظبي وأنقرة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بينهما ودفعها نحو آفاق أرحب. وشهدت الآونة الأخيرة عدداً من الاتصالات واللقاءات الرسمية بين قيادة ومسؤولي البلدين، جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية وتطويرها، إضافة إلى عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية.وتأتي زيارة بن زايد بعد سنوات من خلافات حادة بين البلدين، تخللتها حملات سياسية وإعلامية متبادلة، لا سيما بعد محاولة الإنقلاب الفاشلة في تركيا عام 2016، وتجاذبات بين الطرفين حول ملفات إقليمية أخرى.التفاصيل في الملف الصوتي...أجرى الحوار: فهيم الصوراني
تناقش الحلقة زيارة ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، إلى أنقرة تلبية لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وتسعى أبو ظبي وأنقرة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بينهما ودفعها نحو آفاق أرحب. وشهدت الآونة الأخيرة عدداً من الاتصالات واللقاءات الرسمية بين قيادة ومسؤولي البلدين، جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية وتطويرها، إضافة إلى عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية.
وتأتي زيارة بن زايد بعد سنوات من خلافات حادة بين البلدين، تخللتها حملات سياسية وإعلامية متبادلة، لا سيما بعد محاولة الإنقلاب الفاشلة في تركيا عام 2016، وتجاذبات بين الطرفين حول ملفات إقليمية أخرى.
رئيس تحرير "إندبندنت" التركية، محمد زاهد أوغلو، أعتبر أن تحسن العلاقات بين البلدين سيكون له إرتدادات على المشهد السياسي العام في المنطقة، وأن التقارب التركي الإماراتي سيترجم لجهة أخذ مقاربة جديدة لملفات المنطقة، قد تفضي إلى حلحلة جزء منها.