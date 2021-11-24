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الصين ترد على طلب بايدن بيع جزء من احتياطيها الاستراتيجي للنفط
الصين ترد على طلب بايدن بيع جزء من احتياطيها الاستراتيجي للنفط
ردت وزارة الخارجية الصينية على طلب الولايات المتحدة الأمريكية دراسة إمكانية بيع جزء من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية وذلك في محاولة لكبح جماح ارتفاع الأسعار... 24.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-24T09:50+0000
2021-11-24T09:50+0000
الصين
الرئيس الأمريكي جو بايدن
أسعار النفط اليوم
أخبار العالم الآن
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موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الوزارة، تشاو ليجيان، في إحاطة إعلامية، إن "الصين بذلت جهوداً منذ فترات طويلة لضمان أمن إمداداتها من الطاقة وأنشأت نظاماً مستقلاً ومتكاملاً لاحتياطي النفط الحكومي".وأوضح المتحدث باسم الخارجية الصينية، أن بكين ستدلي ببيان بهذا الصدد، في الوقت المناسب.وفي وقت سابق، طلبت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من قيادات كوريا الجنوبية والصين والهند واليابان، دراسة إمكانية بيع جزء من النفط من احتياطياتها الاستراتيجية، على الرغم من أنه وفقاً لقوانين هذه الدول، الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية ليست مخصصة للتدخل في السوق.وأعلنت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، عزمها بيع 20 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط الخام، اعتباراً من مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل.كما قررت الحكومة اليابانية، اليوم الأربعاء، بيع جزء من الاحتياطي النفطي من المخزون الاستراتيجي بهدف استقرار أسعار النفط.من جانبها، أعلنت وزارة النفط الهندية، أنها ستسحب 5 ملايين برميل من مخزونها النفطي الاستراتيجي، من أجل خفض أسعار المحروقات.إلى ذلك قررت حكومة كوريا الجنوبية، أمس الثلاثاء، بيع جزء من الاحتياطي النفطي من المخزون الإستراتيجي بهدف استقرار أسعار هذا الخام، وذلك حسبما جاء في بيان وزارة الخارجية.
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الصين, الرئيس الأمريكي جو بايدن, أسعار النفط اليوم, أخبار العالم الآن

الصين ترد على طلب بايدن بيع جزء من احتياطيها الاستراتيجي للنفط

09:50 GMT 24.11.2021
© REUTERS / Jianan Yuخزانات نفطية تابعة لشركة سينوبك
خزانات نفطية تابعة لشركة سينوبك - Sputnik عربي, 1920, 24.11.2021
© REUTERS / Jianan Yu
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ردت وزارة الخارجية الصينية على طلب الولايات المتحدة الأمريكية دراسة إمكانية بيع جزء من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية وذلك في محاولة لكبح جماح ارتفاع الأسعار في السوق العالمية.
موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الوزارة، تشاو ليجيان، في إحاطة إعلامية، إن "الصين بذلت جهوداً منذ فترات طويلة لضمان أمن إمداداتها من الطاقة وأنشأت نظاماً مستقلاً ومتكاملاً لاحتياطي النفط الحكومي".
وأشار إلى أن "الصين ستنظم طرح النفط للسوق من احتياطيات الدولة وستتخذ الإجراءات الضرورية الأخرى للحفاظ على استقرار السوق بما يتوافق مع احتياجاتها الحقيقية".
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الصينية، أن بكين ستدلي ببيان بهذا الصدد، في الوقت المناسب.
شركة تاتنفت الروسية لإنتاج النفط - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
معهد البترول الأمريكي: خطة بايدن للتأثير على أسعار النفط "قصيرة الأجل"
أمس, 16:06 GMT
وفي وقت سابق، طلبت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من قيادات كوريا الجنوبية والصين والهند واليابان، دراسة إمكانية بيع جزء من النفط من احتياطياتها الاستراتيجية، على الرغم من أنه وفقاً لقوانين هذه الدول، الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية ليست مخصصة للتدخل في السوق.
وأعلنت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، عزمها بيع 20 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط الخام، اعتباراً من مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
كما قررت الحكومة اليابانية، اليوم الأربعاء، بيع جزء من الاحتياطي النفطي من المخزون الاستراتيجي بهدف استقرار أسعار النفط.
من جانبها، أعلنت وزارة النفط الهندية، أنها ستسحب 5 ملايين برميل من مخزونها النفطي الاستراتيجي، من أجل خفض أسعار المحروقات.
إلى ذلك قررت حكومة كوريا الجنوبية، أمس الثلاثاء، بيع جزء من الاحتياطي النفطي من المخزون الإستراتيجي بهدف استقرار أسعار هذا الخام، وذلك حسبما جاء في بيان وزارة الخارجية.
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