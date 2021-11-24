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https://arabic.sputniknews.com/20211124/بعد-خطوات-خطيرة-جدا-الصين-تهدد-من-يلعبون-بالنار-بإجراءات-حاسمة-1053247871.html
بعد خطوات "خطيرة جدا"... الصين تهدد من "يلعبون بالنار" بإجراءات حاسمة
بعد خطوات "خطيرة جدا"... الصين تهدد من "يلعبون بالنار" بإجراءات حاسمة
وجهت الصين رسالة تهديد إلى من وصفتهم بـ "القوى المناهضة للصين"، مؤكدة أن الخطوات التي يقومون بها "خطيرة جدا" وأن النار التي يلعبون بها ستحرقهم. 24.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-24T16:37+0000
2021-11-24T16:37+0000
الصين
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جاء ذلك على لسان تشو فنغ ليان، المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" في خبر بهذا الشأن، أكدت فيه أن من يحاولون احتواء الصين من خلال قضية تايوان "يلعبون بالنار".وجاءت تصريحات تشو فنغ ليان، خلال مؤتمر صحفي، تعليقا على ما يراه بعض الباحثين من تايوان، عن تحريض ليتوانيا بشكل رئيسي من قبل واشنطن والحزب الديمقراطي التقدمي في تايوان، من أجل تحدي مبدأ صين واحدة، في إشارة إلى تدشين سفارة لتايوان، بحكم الأمر الواقع في ليتوانيا.وتابعت: "هذا الأمر الذي أجبر بكين على تخفيض علاقاتها الدبلوماسية مع ليتوانيا إلى مستوى القائم بالأعمال"، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية الصينية أوضحت موقفها الرسمي من هذه المسألة.وقالت المسؤولة الصينية إن أفعال سلطة الحزب الديمقراطي التقدمي ذات الصلة، تتم تحت ذريعة "الديمقراطية" أو التعاون التجاري، مشيرة إلى أنها كشفت مجددا طبيعة الحزب الداعية إلى ما يسمى بـ "استقلال تايوان" وتقسيم الصين.وقالت تشو فنغ ليان: "مبدأ صين واحدة يجب أن يكون شرط مسبق لمشاركة تايوان في التعاون الاقتصادي الإقليمي"، مشيرة إلى أن "بكين تعارض بشدة انضمام منطقة تايوان إلى أي مبادرة تجارة حرة أو التوقيع على أي اتفاق تجارة حرة له طبيعة رسمية".يذكر أن الإدارة الأمريكية دعت تايوان للمشاركة في قمة بعنوان "من أجل الديمقراطية"، الشهر المقبل، وهي الخطوة التي تسببت في إغضاب الصين كثيرا، لاسيما وأنها تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها.وتشارك 110 دول في الحدث الافتراضي، الذي من المقرر انعقاده يومي 9 و10 ديسمبر/ كانون الأول، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، التي أشارت إلى أن الحدث يهدف إلى المساعدة في وقف تراجع الديمقراطية وتآكل الحقوق والحريات حول العالم بينما لم يتم دعوة الصين أو روسيا للمشاركة فيه.وأعلنت وزارة الخارجية التايوانية إن أودري تانغ وشياو بي-كيم، وزيرة الرقمنة، ستمثل الحكومة، حيث تعمل كسفيرة تايوان الفعلية في واشنطن.وتكثف الصين ضغوطها الدولية لجعل الدول تقلل أو تقطع علاقاتها مع الجزيرة، التي تعتبرها بكين جزءا منها وليس لها الحق في التمتع بعلاقات الدولة المستقلة، كما تجري بكين تحركات عسكرية كثيفة بالقرب من الجزيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20211124/أمريكا-تثير-غضب-الصين-بخطوة-جديدة-تجاه-تايوان-1052882855.html
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الصين

بعد خطوات "خطيرة جدا"... الصين تهدد من "يلعبون بالنار" بإجراءات حاسمة

16:37 GMT 24.11.2021
© AFP 2021 / HOأقوى 5 جيوش في العالم لعام 2021... الجيش الصيني
أقوى 5 جيوش في العالم لعام 2021... الجيش الصيني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2021
© AFP 2021 / HO
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وجهت الصين رسالة تهديد إلى من وصفتهم بـ "القوى المناهضة للصين"، مؤكدة أن الخطوات التي يقومون بها "خطيرة جدا" وأن النار التي يلعبون بها ستحرقهم.
جاء ذلك على لسان تشو فنغ ليان، المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" في خبر بهذا الشأن، أكدت فيه أن من يحاولون احتواء الصين من خلال قضية تايوان "يلعبون بالنار".
من يلعبون بالنار سيحرقون أنفسهم فقط... هذه الخطوات من جانب القوى المناهضة للصين خطيرة جدا.
تشو فنغ ليان
المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة
وجاءت تصريحات تشو فنغ ليان، خلال مؤتمر صحفي، تعليقا على ما يراه بعض الباحثين من تايوان، عن تحريض ليتوانيا بشكل رئيسي من قبل واشنطن والحزب الديمقراطي التقدمي في تايوان، من أجل تحدي مبدأ صين واحدة، في إشارة إلى تدشين سفارة لتايوان، بحكم الأمر الواقع في ليتوانيا.
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وتابعت: "هذا الأمر الذي أجبر بكين على تخفيض علاقاتها الدبلوماسية مع ليتوانيا إلى مستوى القائم بالأعمال"، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية الصينية أوضحت موقفها الرسمي من هذه المسألة.
وقالت المسؤولة الصينية إن أفعال سلطة الحزب الديمقراطي التقدمي ذات الصلة، تتم تحت ذريعة "الديمقراطية" أو التعاون التجاري، مشيرة إلى أنها كشفت مجددا طبيعة الحزب الداعية إلى ما يسمى بـ "استقلال تايوان" وتقسيم الصين.
سنضطر لاتخاذ إجراءات حازمة إذا استفزتنا القوى الانفصالية أو دفعتنا نحو شيء معين أو حتى تجاوزت الخط الأحمر.
تشو فنغ ليان
المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة
وقالت تشو فنغ ليان: "مبدأ صين واحدة يجب أن يكون شرط مسبق لمشاركة تايوان في التعاون الاقتصادي الإقليمي"، مشيرة إلى أن "بكين تعارض بشدة انضمام منطقة تايوان إلى أي مبادرة تجارة حرة أو التوقيع على أي اتفاق تجارة حرة له طبيعة رسمية".
يذكر أن الإدارة الأمريكية دعت تايوان للمشاركة في قمة بعنوان "من أجل الديمقراطية"، الشهر المقبل، وهي الخطوة التي تسببت في إغضاب الصين كثيرا، لاسيما وأنها تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها.
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وتشارك 110 دول في الحدث الافتراضي، الذي من المقرر انعقاده يومي 9 و10 ديسمبر/ كانون الأول، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، التي أشارت إلى أن الحدث يهدف إلى المساعدة في وقف تراجع الديمقراطية وتآكل الحقوق والحريات حول العالم بينما لم يتم دعوة الصين أو روسيا للمشاركة فيه.
وأعلنت وزارة الخارجية التايوانية إن أودري تانغ وشياو بي-كيم، وزيرة الرقمنة، ستمثل الحكومة، حيث تعمل كسفيرة تايوان الفعلية في واشنطن.
وتكثف الصين ضغوطها الدولية لجعل الدول تقلل أو تقطع علاقاتها مع الجزيرة، التي تعتبرها بكين جزءا منها وليس لها الحق في التمتع بعلاقات الدولة المستقلة، كما تجري بكين تحركات عسكرية كثيفة بالقرب من الجزيرة.
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