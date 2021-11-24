رئيس مجلس الأمة الكويتي: القيادة أوصتنا بضرورة التعاون مع الحكومة الجديدة

وحسب جريدة "النهار" الكويتية، جاء ذلك في تصريح صحفي لرئيس مجلس الأمة الكويتي بعد لقاء أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء.وأضاف أنه بتعاون السلطتين سنحقق طموحات أبناء الشعب الكويت وننتقل إلى مرحلة جديدة من الإنجاز.وأمس الثلاثاء، كلف أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة.وطالب أمير الكويت رئيس الحكومة الجديدة، بترشيح أعضاء حكومته، لتبدأ ممارسة مهامها.وكان الشيخ صباح الخالد الصباح قد قدم استقالة حكومته في الـ8 من نوفمبر/ تشرين الثاني، الجاري، عقب خلاف مع البرلمان على بعض الأمور.وفي الـ14 من الشهر نفسه، صدر مرسوم أميري بقوبول استقالة الحكومة، وتكليفها بتسيير الأعمال حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.وكان خلاف رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد مع البرلمان يتمحور حول رغبته في الحصول على "حصانة مؤقتة"، حتى يتم إعفاؤه من الاستجوابات الخاصة بقضايا معينة.وقد ألقى هذا الخلاف بظلاله على ملفات أخرى تم تعطيلها، مثل ملف معالجة الأزمات المالية التي عانت منها الكويت مؤخرا.