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رئيس مجلس الأمة الكويتي: القيادة أوصتنا بضرورة التعاون مع الحكومة الجديدة
رئيس مجلس الأمة الكويتي: القيادة أوصتنا بضرورة التعاون مع الحكومة الجديدة
أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، اليوم الربعاء، إن القيادة السياسية في البلاد أوصت وبشكل واضح بضرورة التعاون مع الحكومة الجديدة. 24.11.2021, Sputnik عربي
2021-11-24T11:51+0000
2021-11-24T11:51+0000
أخبار الكويت اليوم
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وحسب جريدة "النهار" الكويتية، جاء ذلك في تصريح صحفي لرئيس مجلس الأمة الكويتي بعد لقاء أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء.وأضاف أنه بتعاون السلطتين سنحقق طموحات أبناء الشعب الكويت وننتقل إلى مرحلة جديدة من الإنجاز.وأمس الثلاثاء، كلف أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة.وطالب أمير الكويت رئيس الحكومة الجديدة، بترشيح أعضاء حكومته، لتبدأ ممارسة مهامها.وكان الشيخ صباح الخالد الصباح قد قدم استقالة حكومته في الـ8 من نوفمبر/ تشرين الثاني، الجاري، عقب خلاف مع البرلمان على بعض الأمور.وفي الـ14 من الشهر نفسه، صدر مرسوم أميري بقوبول استقالة الحكومة، وتكليفها بتسيير الأعمال حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.وكان خلاف رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد مع البرلمان يتمحور حول رغبته في الحصول على "حصانة مؤقتة"، حتى يتم إعفاؤه من الاستجوابات الخاصة بقضايا معينة.وقد ألقى هذا الخلاف بظلاله على ملفات أخرى تم تعطيلها، مثل ملف معالجة الأزمات المالية التي عانت منها الكويت مؤخرا.
https://arabic.sputniknews.com/20211123/أمير-الكويت-يكلف-الشيخ-صباح-الخالد-بتشكيل-الحكومة-الجديدة-1052422884.html
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أخبار الكويت اليوم

رئيس مجلس الأمة الكويتي: القيادة أوصتنا بضرورة التعاون مع الحكومة الجديدة

11:51 GMT 24.11.2021
© AFP 2021 / YASSER AL-ZAYYATرئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم
رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم - Sputnik عربي, 1920, 24.11.2021
© AFP 2021 / YASSER AL-ZAYYAT
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أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، اليوم الربعاء، إن القيادة السياسية في البلاد أوصت وبشكل واضح بضرورة التعاون مع الحكومة الجديدة.
وحسب جريدة "النهار" الكويتية، جاء ذلك في تصريح صحفي لرئيس مجلس الأمة الكويتي بعد لقاء أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء.
وقال الغانم أن أمير الكويت وولي العهد وجهها خلال اللقاء بضرورة التعاون مع الحكومة والتعاطي بشكل مسؤول مع الأولويات الوطنية وأهمية الابتعاد عن الصراعات والخلافات التي لا تفيد البلد ولا الشعب.
وأضاف أنه بتعاون السلطتين سنحقق طموحات أبناء الشعب الكويت وننتقل إلى مرحلة جديدة من الإنجاز.
وأمس الثلاثاء، كلف أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة.
وطالب أمير الكويت رئيس الحكومة الجديدة، بترشيح أعضاء حكومته، لتبدأ ممارسة مهامها.
صورة التقطت بواسطة درون للطرق الخالية في مدينة الكويت بعد الإغلاق التام في البلاد، خشية تفشي فيروس كورونا، في مدينة الكويت العاصمة، الكويت، 16 مارس / آذار 2020 - Sputnik عربي, 1920, 23.11.2021
أمير الكويت يكلف الشيخ صباح الخالد بتشكيل الحكومة الجديدة
أمس, 11:08 GMT
وكان الشيخ صباح الخالد الصباح قد قدم استقالة حكومته في الـ8 من نوفمبر/ تشرين الثاني، الجاري، عقب خلاف مع البرلمان على بعض الأمور.
وفي الـ14 من الشهر نفسه، صدر مرسوم أميري بقوبول استقالة الحكومة، وتكليفها بتسيير الأعمال حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.
وكان خلاف رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد مع البرلمان يتمحور حول رغبته في الحصول على "حصانة مؤقتة"، حتى يتم إعفاؤه من الاستجوابات الخاصة بقضايا معينة.
وقد ألقى هذا الخلاف بظلاله على ملفات أخرى تم تعطيلها، مثل ملف معالجة الأزمات المالية التي عانت منها الكويت مؤخرا.
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