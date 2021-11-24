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https://arabic.sputniknews.com/20211124/قائد-سلاح-الجو-الإسرائيلي-يعلن-تعليق-كافة-التدريبات-على-الطيران-1053258132.html
قائد سلاح الجو الإسرائيلي يعلن تعليق كافة التدريبات على الطيران
قائد سلاح الجو الإسرائيلي يعلن تعليق كافة التدريبات على الطيران
أعلن قائد سلاح الجو الإسرائيلي عميكام نوركين تعليق كافة التدريبات على تعلم الطيران في الجيش إثر حادثة وقعت اليوم وكادت أن تتسبب في تحطم مقاتلة. 24.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-24T21:29+0000
2021-11-24T21:29+0000
2021-11-24T21:29+0000
الجيش الإسرائيلي
سلاح الجو الإسرائيلي
عميكام نوركين
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وأفادت بيان للجيش الإسرائيلي نشره على تويتر أن قرار نوركين جاء، بعد واقعة شهدتها إحدى ورش العمل التي خصصت للتعامل مع التهديدات الجوية والبرية، عقدت اليوم في جنوب إسرائيل.وأوضح أن أحد أطقم الطيران نظر بعيدا عن شاشة الطائرة ولم يلاحظ أنه فقد ارتفاعه واقترب من الأرض.وأضاف الجيش أن الملاح الذي كان برفقته لاحظ عملية هبوط الطائرة وسحبها إلى أعلى، هو والطيار بشكل سريع ومهني قبل وقوع الكارثة.وأشار الجيش في بيانه إلى أنه تم ايقاف الورشة وفتح تحقيق فى الحادث.من جانبها، قالت صحيفة "معاريف" إن الجيش الإسرائيلي قرر الشهر الماضي تعليق التدريبات في القوات الخاصة بسلاح البحرية (الكوماندوز) بعد سلسلة من حوادث السلامة الخطيرة في الشهرين الماضيين.في إحدى حوادث التدريب، تم بتر إصبع مجندة بشكل جزئي. وفي أخرى، أثناء ختام التدريبات بالوحدة، لحقت أضرار جسيمة بسفينتين إثر تصادم خلال التمرين انتهى دون وقوع إصابات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجيش الإسرائيلي, سلاح الجو الإسرائيلي, عميكام نوركين
قائد سلاح الجو الإسرائيلي يعلن تعليق كافة التدريبات على الطيران
أعلن قائد سلاح الجو الإسرائيلي عميكام نوركين تعليق كافة التدريبات على تعلم الطيران في الجيش إثر حادثة وقعت اليوم وكادت أن تتسبب في تحطم مقاتلة.
وأفادت بيان
للجيش الإسرائيلي
نشره على تويتر أن قرار نوركين جاء، بعد واقعة شهدتها إحدى ورش العمل التي خصصت للتعامل مع التهديدات الجوية والبرية، عقدت اليوم في جنوب إسرائيل.
وأوضح أن أحد أطقم الطيران نظر بعيدا عن شاشة الطائرة ولم يلاحظ أنه فقد ارتفاعه واقترب من الأرض.
وأضاف الجيش أن الملاح الذي كان برفقته لاحظ عملية هبوط الطائرة وسحبها إلى أعلى، هو والطيار بشكل سريع ومهني قبل وقوع الكارثة.
وأشار الجيش في بيانه إلى أنه تم ايقاف الورشة وفتح تحقيق فى الحادث.
من جانبها، قالت صحيفة "
معاريف
" إن الجيش الإسرائيلي قرر الشهر الماضي تعليق التدريبات في القوات الخاصة بسلاح البحرية (الكوماندوز) بعد سلسلة من حوادث السلامة الخطيرة في الشهرين الماضيين.
في إحدى حوادث التدريب، تم بتر إصبع مجندة بشكل جزئي. وفي أخرى، أثناء ختام التدريبات بالوحدة، لحقت أضرار جسيمة بسفينتين إثر تصادم خلال التمرين انتهى دون وقوع إصابات.