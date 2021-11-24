https://arabic.sputniknews.com/20211124/مصرع-27-مهاجرا-إثر-غرق-مركبهم-قبالة-سواحل-كاليه-الفرنسية-1053259462.html

مصرع 27 مهاجرا إثر غرق مركبهم قبالة سواحل كاليه الفرنسية

مصرع 27 مهاجرا إثر غرق مركبهم قبالة سواحل كاليه الفرنسية

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الخميس، غرق 27 مهاجرا خلال محاولتهم عبور بحر المانش إلى بريطانيا، في حصيلة هي الأعلى من نوعها منذ عام 2018. 24.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-24T23:45+0000

2021-11-24T23:45+0000

2021-11-24T23:45+0000

فرنسا

الهجرة غير الشرعية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102159/70/1021597032_0:186:3500:2155_1920x0_80_0_0_f6e18d6f1301dbce1cd03be81800234d.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "مقتل 27 مهاجرا بعد غرق مركبهم أمام ساحل مدينة كاليه شمال فرنسا".جاء ذلك بعد بيان بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن عدد المهاجرين الذين ماتوا غرقا في بحر المانش وصل إلى 31، متوعدا المهربين والمسؤولين عن "المأساة"، ومؤكدا أن فرنسا لن تسمح بأن يصبح بحر المانش "مقبرة". بحسب وسائل إعلام فرنسية.وذكر وزير الداخلية أن شخصين تم إنقاذهما ولكنها يظلان في حالة خطرة، مشيرا لتوقيف 4 مهربين على صلة بالحادث.هذا وأعرب رئيس الوزراء جان كاستيكس في تغريدة على تويتر عن حزنه البالغ متحدثا عن "مأساة" ومنددا بعمل المهربين "الذين يستغلون معاناة المهاجرين".وتعد هذه أعلى حصيلة وفيات منذ عام 2018 تاريخ تفاقم أزمة المهاجرين في كاليه الذين يحاولون العبور من فرنسا إلى بريطانيا.ومنذ بداية عام 2021 حدثت أكثر من 23 محاولة عبور بحرا من فرنسا إلى بريطانيا، حيث يفضّل عدد من المهاجرين أو طالبي اللجوء الذهاب إلى بريطانيا لأسباب عائلية وأخرى متعلقة بامتلاكهم لصلات في هذا البلد تسهل عيشهم.

https://arabic.sputniknews.com/20180802/قانون-اللجوء-الهجرة-فرنسا-1034301295.html

فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

فرنسا, الهجرة غير الشرعية