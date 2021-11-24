مصرع 27 مهاجرا إثر غرق مركبهم قبالة سواحل كاليه الفرنسية

موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "مقتل 27 مهاجرا بعد غرق مركبهم أمام ساحل مدينة كاليه شمال فرنسا".جاء ذلك بعد بيان بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن عدد المهاجرين الذين ماتوا غرقا في بحر المانش وصل إلى 31، متوعدا المهربين والمسؤولين عن "المأساة"، ومؤكدا أن فرنسا لن تسمح بأن يصبح بحر المانش "مقبرة". بحسب وسائل إعلام فرنسية.وذكر وزير الداخلية أن شخصين تم إنقاذهما ولكنها يظلان في حالة خطرة، مشيرا لتوقيف 4 مهربين على صلة بالحادث.هذا وأعرب رئيس الوزراء جان كاستيكس في تغريدة على تويتر عن حزنه البالغ متحدثا عن "مأساة" ومنددا بعمل المهربين "الذين يستغلون معاناة المهاجرين".وتعد هذه أعلى حصيلة وفيات منذ عام 2018 تاريخ تفاقم أزمة المهاجرين في كاليه الذين يحاولون العبور من فرنسا إلى بريطانيا.ومنذ بداية عام 2021 حدثت أكثر من 23 محاولة عبور بحرا من فرنسا إلى بريطانيا، حيث يفضّل عدد من المهاجرين أو طالبي اللجوء الذهاب إلى بريطانيا لأسباب عائلية وأخرى متعلقة بامتلاكهم لصلات في هذا البلد تسهل عيشهم.
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الخميس، غرق 27 مهاجرا خلال محاولتهم عبور بحر المانش إلى بريطانيا، في حصيلة هي الأعلى من نوعها منذ عام 2018.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "مقتل 27 مهاجرا بعد غرق مركبهم أمام ساحل مدينة كاليه شمال فرنسا".
جاء ذلك بعد بيان بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن عدد المهاجرين الذين ماتوا غرقا في بحر المانش وصل إلى 31، متوعدا المهربين والمسؤولين عن "المأساة"، ومؤكدا أن فرنسا لن تسمح بأن يصبح بحر المانش "مقبرة". بحسب وسائل إعلام فرنسية.
وذكر وزير الداخلية أن شخصين تم إنقاذهما ولكنها يظلان في حالة خطرة، مشيرا لتوقيف 4 مهربين على صلة بالحادث.
هذا وأعرب رئيس الوزراء جان كاستيكس في تغريدة على تويتر عن حزنه البالغ متحدثا عن "مأساة" ومنددا بعمل المهربين "الذين يستغلون معاناة المهاجرين".
وتعد هذه أعلى حصيلة وفيات منذ عام 2018 تاريخ تفاقم أزمة المهاجرين في كاليه الذين يحاولون العبور من فرنسا إلى بريطانيا.
ومنذ بداية عام 2021 حدثت أكثر من 23 محاولة عبور بحرا من فرنسا إلى بريطانيا، حيث يفضّل عدد من المهاجرين أو طالبي اللجوء الذهاب إلى بريطانيا لأسباب عائلية وأخرى متعلقة بامتلاكهم لصلات في هذا البلد تسهل عيشهم.