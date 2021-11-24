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https://arabic.sputniknews.com/20211124/مصرع-27-مهاجرا-إثر-غرق-مركبهم-قبالة-سواحل-كاليه-الفرنسية-1053259462.html
مصرع 27 مهاجرا إثر غرق مركبهم قبالة سواحل كاليه الفرنسية
مصرع 27 مهاجرا إثر غرق مركبهم قبالة سواحل كاليه الفرنسية
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الخميس، غرق 27 مهاجرا خلال محاولتهم عبور بحر المانش إلى بريطانيا، في حصيلة هي الأعلى من نوعها منذ عام 2018. 24.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-24T23:45+0000
2021-11-24T23:45+0000
فرنسا
الهجرة غير الشرعية
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "مقتل 27 مهاجرا بعد غرق مركبهم أمام ساحل مدينة كاليه شمال فرنسا".جاء ذلك بعد بيان بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن عدد المهاجرين الذين ماتوا غرقا في بحر المانش وصل إلى 31، متوعدا المهربين والمسؤولين عن "المأساة"، ومؤكدا أن فرنسا لن تسمح بأن يصبح بحر المانش "مقبرة". بحسب وسائل إعلام فرنسية.وذكر وزير الداخلية أن شخصين تم إنقاذهما ولكنها يظلان في حالة خطرة، مشيرا لتوقيف 4 مهربين على صلة بالحادث.هذا وأعرب رئيس الوزراء جان كاستيكس في تغريدة على تويتر عن حزنه البالغ متحدثا عن "مأساة" ومنددا بعمل المهربين "الذين يستغلون معاناة المهاجرين".وتعد هذه أعلى حصيلة وفيات منذ عام 2018 تاريخ تفاقم أزمة المهاجرين في كاليه الذين يحاولون العبور من فرنسا إلى بريطانيا.ومنذ بداية عام 2021 حدثت أكثر من 23 محاولة عبور بحرا من فرنسا إلى بريطانيا، حيث يفضّل عدد من المهاجرين أو طالبي اللجوء الذهاب إلى بريطانيا لأسباب عائلية وأخرى متعلقة بامتلاكهم لصلات في هذا البلد تسهل عيشهم.
https://arabic.sputniknews.com/20180802/قانون-اللجوء-الهجرة-فرنسا-1034301295.html
فرنسا
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فرنسا, الهجرة غير الشرعية

مصرع 27 مهاجرا إثر غرق مركبهم قبالة سواحل كاليه الفرنسية

23:45 GMT 24.11.2021
© REUTERS / Stringer ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية
ضحايا مركب الهجرة غير الشرعية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2021
© REUTERS / Stringer
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أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الخميس، غرق 27 مهاجرا خلال محاولتهم عبور بحر المانش إلى بريطانيا، في حصيلة هي الأعلى من نوعها منذ عام 2018.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "مقتل 27 مهاجرا بعد غرق مركبهم أمام ساحل مدينة كاليه شمال فرنسا".
جاء ذلك بعد بيان بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن عدد المهاجرين الذين ماتوا غرقا في بحر المانش وصل إلى 31، متوعدا المهربين والمسؤولين عن "المأساة"، ومؤكدا أن فرنسا لن تسمح بأن يصبح بحر المانش "مقبرة". بحسب وسائل إعلام فرنسية.
البرلمان الفرنسي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2018
إقرار مشروع قانون حول اللجوء والهجرة في فرنسا
2 أغسطس 2018, 04:47 GMT
وذكر وزير الداخلية أن شخصين تم إنقاذهما ولكنها يظلان في حالة خطرة، مشيرا لتوقيف 4 مهربين على صلة بالحادث.
هذا وأعرب رئيس الوزراء جان كاستيكس في تغريدة على تويتر عن حزنه البالغ متحدثا عن "مأساة" ومنددا بعمل المهربين "الذين يستغلون معاناة المهاجرين".
وتعد هذه أعلى حصيلة وفيات منذ عام 2018 تاريخ تفاقم أزمة المهاجرين في كاليه الذين يحاولون العبور من فرنسا إلى بريطانيا.
ومنذ بداية عام 2021 حدثت أكثر من 23 محاولة عبور بحرا من فرنسا إلى بريطانيا، حيث يفضّل عدد من المهاجرين أو طالبي اللجوء الذهاب إلى بريطانيا لأسباب عائلية وأخرى متعلقة بامتلاكهم لصلات في هذا البلد تسهل عيشهم.
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