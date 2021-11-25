"إيديكس 2021" في القاهرة: عرض تشكيلة واسعة من الأسلحة الدفاعية الروسية

ويُتوقع أن تعرض 7 مؤسسات روسية حوالي 350 قطعة سلاح وعتاد عسكري في القاهرة.وعلى سبيل المثال سيحتوي المعرض المقام في القاهرة على نماذج مصغرة من مروحيتي "كا-52" و"مي-35بي" المقاتلتين ومروحية النقل العسكرية "مي-17في-5" وطائرة التدريب والقتال "ياك-130" ومنظومة صواريخ "روبيج-إم أ" التكتيكية الساحلية.كما يضم المعرض مجموعة كبيرة من منتجات شركة "كلاشنيكوف" تشتمل على رشاشات كلاشنيكوف الجديدة "أكا-15" و"أكا-19" و"اكا-308" ومسدس ليبيديف والمسدس الرشاش "بي بي كا-20".ويعرض مصنع "أورال فاغون زافود"، وهو أكبر مصنع للآليات المدرعة في العالم، دبابة "تي-90إم إس" ومدرعة "ترميناتور" اللتين تحظيان بقبول واسع في الشرق الأوسط.كما تعرض روسيا أيضا طائرة "أورلان-10إي" المسيرة ووسائل الدفاع الجوي وطائرة النقل العسكرية "إيل-76إم دي-90أ" والطائرة الصهريج "إيل-78إم كا-90أ" وغيرها من طائرات القتال والنقل والمروحيات والدبابات والمدرعات، وأعتدة القوات البحرية والأسلحة النارية الخفيفة وتشكيلة واسعة من الذخائر.وستقدم روسيا إلى زوار معرض "إيديكس 2021" منظومة صواريخ "كورنيت-أ إم" والمعلومات المستفيضة عن إمكانياتها وخصوصية استخدامها.ويُتوقع أن يجري الوفد الروسي مباحثات مع مسؤولين في وزارة دفاع مصر ووزارات دفاع دول أخرى، ويعقد لقاءات تتناول مناقشة التعاون الدفاعي ومكافحة الإرهاب.
تشارك روسيا في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021"، المقرر إقامته في القاهرة في الفترة من 29 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 2 ديسمبر/كانون الأول 2021، بتشكيلة متنوعة من الأسلحة والأعتدة العسكرية.
ويُتوقع أن تعرض 7 مؤسسات روسية حوالي 350 قطعة سلاح وعتاد عسكري في القاهرة.
وعلى سبيل المثال سيحتوي المعرض المقام في القاهرة على نماذج مصغرة من مروحيتي "كا-52" و"مي-35بي" المقاتلتين ومروحية النقل العسكرية "مي-17في-5" وطائرة التدريب والقتال "ياك-130" ومنظومة صواريخ "روبيج-إم أ" التكتيكية الساحلية.
كما يضم المعرض مجموعة كبيرة من منتجات شركة "كلاشنيكوف" تشتمل على رشاشات كلاشنيكوف الجديدة "أكا-15" و"أكا-19" و"اكا-308" ومسدس ليبيديف والمسدس الرشاش "بي بي كا-20".
ويعرض مصنع "أورال فاغون زافود"، وهو أكبر مصنع للآليات المدرعة في العالم، دبابة "تي-90إم إس" ومدرعة "ترميناتور" اللتين تحظيان بقبول واسع في الشرق الأوسط.
كما تعرض روسيا أيضا طائرة "أورلان-10إي" المسيرة ووسائل الدفاع الجوي وطائرة النقل العسكرية "إيل-76إم دي-90أ" والطائرة الصهريج "إيل-78إم كا-90أ" وغيرها من طائرات القتال والنقل والمروحيات والدبابات والمدرعات، وأعتدة القوات البحرية والأسلحة النارية الخفيفة وتشكيلة واسعة من الذخائر.
وستقدم روسيا إلى زوار معرض "إيديكس 2021" منظومة صواريخ "كورنيت-أ إم" والمعلومات المستفيضة عن إمكانياتها وخصوصية استخدامها.
ويُتوقع أن يجري الوفد الروسي مباحثات مع مسؤولين في وزارة دفاع مصر ووزارات دفاع دول أخرى، ويعقد لقاءات تتناول مناقشة التعاون الدفاعي ومكافحة الإرهاب.