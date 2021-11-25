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https://arabic.sputniknews.com/20211125/إيديكس-2021-في-القاهرة-عرض-تشكيلة-واسعة-من-الأسلحة-الدفاعية-الروسية-1053274730.html
"إيديكس 2021" في القاهرة: عرض تشكيلة واسعة من الأسلحة الدفاعية الروسية
"إيديكس 2021" في القاهرة: عرض تشكيلة واسعة من الأسلحة الدفاعية الروسية
تشارك روسيا في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021"، المقرر إقامته في القاهرة في الفترة من 29 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 2 ديسمبر/كانون الأول... 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T13:34+0000
2021-11-25T13:50+0000
رصد عسكري
روسيا
مصر
أسلحة
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ويُتوقع أن تعرض 7 مؤسسات روسية حوالي 350 قطعة سلاح وعتاد عسكري في القاهرة.وعلى سبيل المثال سيحتوي المعرض المقام في القاهرة على نماذج مصغرة من مروحيتي "كا-52" و"مي-35بي" المقاتلتين ومروحية النقل العسكرية "مي-17في-5" وطائرة التدريب والقتال "ياك-130" ومنظومة صواريخ "روبيج-إم أ" التكتيكية الساحلية.كما يضم المعرض مجموعة كبيرة من منتجات شركة "كلاشنيكوف" تشتمل على رشاشات كلاشنيكوف الجديدة "أكا-15" و"أكا-19" و"اكا-308" ومسدس ليبيديف والمسدس الرشاش "بي بي كا-20".ويعرض مصنع "أورال فاغون زافود"، وهو أكبر مصنع للآليات المدرعة في العالم، دبابة "تي-90إم إس" ومدرعة "ترميناتور" اللتين تحظيان بقبول واسع في الشرق الأوسط.كما تعرض روسيا أيضا طائرة "أورلان-10إي" المسيرة ووسائل الدفاع الجوي وطائرة النقل العسكرية "إيل-76إم دي-90أ" والطائرة الصهريج "إيل-78إم كا-90أ" وغيرها من طائرات القتال والنقل والمروحيات والدبابات والمدرعات، وأعتدة القوات البحرية والأسلحة النارية الخفيفة وتشكيلة واسعة من الذخائر.وستقدم روسيا إلى زوار معرض "إيديكس 2021" منظومة صواريخ "كورنيت-أ إم" والمعلومات المستفيضة عن إمكانياتها وخصوصية استخدامها.ويُتوقع أن يجري الوفد الروسي مباحثات مع مسؤولين في وزارة دفاع مصر ووزارات دفاع دول أخرى، ويعقد لقاءات تتناول مناقشة التعاون الدفاعي ومكافحة الإرهاب.
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رصد عسكري, روسيا, مصر, أسلحة, фото

"إيديكس 2021" في القاهرة: عرض تشكيلة واسعة من الأسلحة الدفاعية الروسية

13:34 GMT 25.11.2021 (تم التحديث: 13:50 GMT 25.11.2021)
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تشارك روسيا في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021"، المقرر إقامته في القاهرة في الفترة من 29 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 2 ديسمبر/كانون الأول 2021، بتشكيلة متنوعة من الأسلحة والأعتدة العسكرية.
ويُتوقع أن تعرض 7 مؤسسات روسية حوالي 350 قطعة سلاح وعتاد عسكري في القاهرة.
وعلى سبيل المثال سيحتوي المعرض المقام في القاهرة على نماذج مصغرة من مروحيتي "كا-52" و"مي-35بي" المقاتلتين ومروحية النقل العسكرية "مي-17في-5" وطائرة التدريب والقتال "ياك-130" ومنظومة صواريخ "روبيج-إم أ" التكتيكية الساحلية.
كما يضم المعرض مجموعة كبيرة من منتجات شركة "كلاشنيكوف" تشتمل على رشاشات كلاشنيكوف الجديدة "أكا-15" و"أكا-19" و"اكا-308" ومسدس ليبيديف والمسدس الرشاش "بي بي كا-20".
© Photo / Пресс-служба Рособоронэкспорта
Орион-Э/ Orion-E/أوريون-إيه - سبوتنيك عربي
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© Photo / Пресс-служба Рособоронэкспорта
© Photo / Пресс-служба Ростеха
Ил-76МД-90 АЕ/IL-76MD-90 AE - سبوتنيك عربي
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© Photo / Пресс-служба Ростеха
© Photo / Пресс-служба Рособоронэкспорта
АК-308 - سبوتنيك عربي
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© Photo / Пресс-служба Рособоронэкспорта
© Photo / Пресс-служба Ростеха
АК-19 - سبوتنيك عربي
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© Photo / Пресс-служба Ростеха
© Photo / Пресс-служба Рособоронэкспорта
Рубеж-МЭ-/Rubez-ME - سبوتنيك عربي
5/5
© Photo / Пресс-служба Рособоронэкспорта
ويعرض مصنع "أورال فاغون زافود"، وهو أكبر مصنع للآليات المدرعة في العالم، دبابة "تي-90إم إس" ومدرعة "ترميناتور" اللتين تحظيان بقبول واسع في الشرق الأوسط.
كما تعرض روسيا أيضا طائرة "أورلان-10إي" المسيرة ووسائل الدفاع الجوي وطائرة النقل العسكرية "إيل-76إم دي-90أ" والطائرة الصهريج "إيل-78إم كا-90أ" وغيرها من طائرات القتال والنقل والمروحيات والدبابات والمدرعات، وأعتدة القوات البحرية والأسلحة النارية الخفيفة وتشكيلة واسعة من الذخائر.
وستقدم روسيا إلى زوار معرض "إيديكس 2021" منظومة صواريخ "كورنيت-أ إم" والمعلومات المستفيضة عن إمكانياتها وخصوصية استخدامها.
ويُتوقع أن يجري الوفد الروسي مباحثات مع مسؤولين في وزارة دفاع مصر ووزارات دفاع دول أخرى، ويعقد لقاءات تتناول مناقشة التعاون الدفاعي ومكافحة الإرهاب.
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