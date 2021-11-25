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https://arabic.sputniknews.com/20211125/الحكومة-اللبنانية-تحتاج-إلى-دعم-روحاني-ومادي-أيضا-1053276085.html
الحكومة اللبنانية تحتاج إلى دعم روحاني... ومادي أيضا
الحكومة اللبنانية تحتاج إلى دعم روحاني... ومادي أيضا
استقبل البابا فرنسيس رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في الفاتيكان، صباح اليوم الخميس 25 نوفمبر. 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T14:38+0000
2021-11-25T14:38+0000
2021-11-25T14:46+0000
كاريكاتير
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كما أفادت بعض وسائل الإعلام المحلية، أجرى البابا لقاء خاصا مع رئيس الوزراء اللبناني، ومن ثم ألقى خطابا بكلمات دعم لشعب لبنان، "الذي يمر بأوقات عصيبة".وأكد البابا أنه سيصلي ويعمل بشكل مشترك لمساعدة لبنان في التغلب على الصعوبات الخطيرة والوقوف على قدميه.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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كاريكاتير
الحكومة اللبنانية تحتاج إلى دعم روحاني... ومادي أيضا 14:38 GMT 25.11.2021 (تم التحديث: 14:46 GMT 25.11.2021)
استقبل البابا فرنسيس رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في الفاتيكان، صباح اليوم الخميس 25 نوفمبر.
كما أفادت بعض وسائل الإعلام المحلية،
أجرى البابا لقاء خاصا مع رئيس الوزراء اللبناني
، ومن ثم ألقى خطابا بكلمات دعم لشعب لبنان، "الذي يمر بأوقات عصيبة".
وأكد البابا أنه سيصلي ويعمل بشكل مشترك لمساعدة لبنان في التغلب على الصعوبات الخطيرة والوقوف على قدميه.