أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم أمس، أن إسرائيل ما زالت تأمل أن تعترف الولايات المتحدة بأحقيتها في السيادة على هضبة الجولان، بعد أن قال مسؤول أمريكي بارز إن هذه المسألة لا يجري بحثها في واشنطن في الوقت الراهن.