موغيريني تجد في ليبيا مفتاحا للأمن الأوروبي بعد 6 أعوام من الحرب والدمار.
أعلن الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، أن الاستخبارات الأوكرانية تمكنت من رصد معلومات سرية من الأقمار الروسية العسكرية.
قال مركز المصالحة الروسي في سوريا في بيان إنه وبحسب المعلومات الواردة من سكان إدلب، فقد بدأت أعمال تصوير محاكاة استفزاز يزعم استخدام سلاح كيميائي من قبل الجيش السوري.
نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكان أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب ينظر في ما إذا كانت القوات الأمريكية ستضرب القوات الروسية والإيرانية في سوريا، حال شن هجوم على القوات الحكومية السورية.
نشرت السلطات الفرنسية تقريرا، تقترح فيه رفض اعتماد "سبوتنيك" و"آر تي".
وصفت مجلة "The National Interest " الأمريكية، المقاتلة الروسية الجديدة "سو-35" بالكابوس الجديد الذي سيؤرق الولايات المتحدة وقواتها الجوية في المنطقة الآسيوية.
قال جاويش أوغلو إن "حاجة تركيا إلى منظومة "إس 400" الروسية ليست خيارا وإنما ضرورة".
قالت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الأحد، إن مركز المصالحة الروسي كان يعلم بوجود خبراء أجانب في إدلب، لتنظيم هجمات كيميائية وهمية.
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم أمس، أن إسرائيل ما زالت تأمل أن تعترف الولايات المتحدة بأحقيتها في السيادة على هضبة الجولان، بعد أن قال مسؤول أمريكي بارز إن هذه المسألة لا يجري بحثها في واشنطن في الوقت الراهن.
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناويرت، أن الولايات المتحدة لا تستبعد فرض عقوبات ضد عدد من دول العالم بسبب شراء أنظمة الدفاع الجوي "إس-400" الروسية.
صعدت الولايات المتحدة والصين حربهما التجارية المريرة، يوم أمس الخميس، عبر تطبيق رسوم جمركية عقابية نسبتها 25 في المئة على سلع قيمتها 16 مليار دولار من كل دولة على الأخرى، حتى في الوقت الذي استأنف فيه مسؤولون متوسطو المستوى من الجانبين المحادثات في واشنطن.
تم فتح شاغر عمل لبائع كتب في منتجع فاخر في با أتول، جزر المالديف.
أعلن نائب وزير المالية الروسي، أليكسي مويسييف، اليوم الأربعاء، أن رد روسيا على العقوبات هو إنشاء نظام مالي داخلي مستقل حقا، لا يعتمد على النظام المالي العالمي، بشكل مطلق.
وقع وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان على وثيقة تعدل بند إصدار ترخيص السلاح.
كشف الناشط، الخبير العسكري، المستشار السابق في وزارة الدفاع الأمريكية، دانيال إلسبرغ، عن معلومات حول إعداد ضربة أمريكية على الاتحاد السوفييتي مباشرة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.
قال رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، مازحا، إن حل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي بإقامة دولة موحدة قد يؤدي إلى ظهور، في غضون سنوات قليلة، رئيس وزراء إسرائيل اسمه محمد، وفقا لموقع "أكسيوس".
ذكرت صحيفة عبرية، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، أن الشرطة الإسرائيلية ستجري تحقيقا مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في ملف القضية رقم 4000.
اعترفت شركة "غوغل" الأمريكية، اليوم الجمعة، بأنها استمرت في تتبع حركة مستخدميها، حتى لو تم إيقاف الإعداد الخاص بسجل الموقع "Location History" من الهواتف.
كتبت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية غير فعالة على المدى الطويل.
أكد قراصنة الحاسوب من منظمة "كيبيربيركوت" أن القوات الخاصة، التابعة للجيش الأوكراني تستعد لتنفيذ هجوم إرهابي في منطقة دونباس، باستخدام مواد مشعة.
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