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https://arabic.sputniknews.com/20211125/دب-يحطم-باب-سيارة-فاخرة-لثري-عربي-فيديو-1053279035.html
دب يحطم باب سيارة فاخرة لثري عربي... فيديو
دب يحطم باب سيارة فاخرة لثري عربي... فيديو
حطم دب تعود ملكيته لحميد عبد الله البقيش، أحد الأثرياء العرب، باب سيارته الإيطالية الفاخرة الـ"لامبورغيني" (Lamborghini Huracan Performante)، التي تقدر قيمتها... 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T16:26+0000
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نادي الفيديو
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وعرض البقيش مقطع فيديو للحادثة، عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، يظهر كيف اقترب الدب من الباب بينما كان هو جالسا على مقعد السائق في سيارته الرياضية، حين حاول الدب التسلسل إلى السيارة عبر النافذة، ليقرر فجأة سحب الباب بقوة مما ألحق أضرارا كبيرا بها.وعلق البقيش على الفيديو بـ: "لا تعليق".هذا ويعيش الدب في حديقة حيوانات منزل البقيش مع النمور والأسود والضباع والحيوانات الأخرى.
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دب يحطم باب سيارة فاخرة لثري عربي... فيديو

16:26 GMT 25.11.2021
© REUTERS / Carlos Osorioالدب الأبيض بعد الانتهء من الصراع مع دب آخر بالقرب من مجتمع خليج هدسون في تشرشل، مانيتوبا، كندا، 19 نوفمبر 2021
الدب الأبيض بعد الانتهء من الصراع مع دب آخر بالقرب من مجتمع خليج هدسون في تشرشل، مانيتوبا، كندا، 19 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
© REUTERS / Carlos Osorio
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حطم دب تعود ملكيته لحميد عبد الله البقيش، أحد الأثرياء العرب، باب سيارته الإيطالية الفاخرة الـ"لامبورغيني" (Lamborghini Huracan Performante)، التي تقدر قيمتها بنحو 274 ألف دولار.
وعرض البقيش مقطع فيديو للحادثة، عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، يظهر كيف اقترب الدب من الباب بينما كان هو جالسا على مقعد السائق في سيارته الرياضية، حين حاول الدب التسلسل إلى السيارة عبر النافذة، ليقرر فجأة سحب الباب بقوة مما ألحق أضرارا كبيرا بها.
وعلق البقيش على الفيديو بـ: "لا تعليق".
هذا ويعيش الدب في حديقة حيوانات منزل البقيش مع النمور والأسود والضباع والحيوانات الأخرى.
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