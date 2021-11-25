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https://arabic.sputniknews.com/20211125/صحيفة-ظهور-متحور-جديد-لكورونا-يتهرب-من-الجهاز-المناعي-1053277780.html
علماء: ظهور متحور جديد لكورونا يتهرب من الجهاز المناعي
علماء: ظهور متحور جديد لكورونا يتهرب من الجهاز المناعي
أفادت صحيفة بريطانية، بأن العلماء اكتشفوا مؤخرا متحورا غير معروف سابقا من فيروس كورونا، قادر على التهرب من الجهاز المناعي للجسم، لافتين إلى أنهم يسعون لتحديد... 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T15:31+0000
2021-11-25T15:31+0000
2021-11-25T15:54+0000
فيروس كورونا
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وقالت صحيفة "جارديان" البريطانية، إنه تأكد إصابة 10 حالات فقط في 3 دول عن طريق التسلسل الجيني.وأضافت أن "هذا المتحور أثار قلقاً بالغاً بين بعض العلماء، بسبب عدد من الطفرات ربما تساعد الفيروس على التهرب من الجهاز المناعي للجسم".ونقلت الصحيفة، عن علماء قولهم إن المتحور "B.1.1.529" يحتوي على 32 طفرة في البروتين الشوكي، وهذا الجزء من الفيروس تستخدمه معظم اللقاحات لتهيئة جهاز المناعة ضد كورونا.ووفقا للصحيفة، اكتشف المتحور لأول مرة في بوتسوانا، حيث حدد علماء التسلسل الجيني في 3 حالات، وتأكيد 6 حالات أخرى في جنوب أفريقيا، وحالة واحدة في هونغ كونج لمسافر كان عائداً من جنوب أفريقيا.وذكرت الصحيفة أن العلماء سيراقبون المتحور الجديد بحثاً عن أي مؤشر على أنه يكتسب قوة وينتشر على نطاق أوسع.
https://arabic.sputniknews.com/20211124/بوتين-يعلن-حصوله-على-جرعة-تعزيزية-من-لقاح-ضد-فيروس-كورونا-بالاستنشاق-1053240859.html
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فيروس كورونا
علماء: ظهور متحور جديد لكورونا يتهرب من الجهاز المناعي 15:31 GMT 25.11.2021 (تم التحديث: 15:54 GMT 25.11.2021)
أفادت صحيفة بريطانية، بأن العلماء اكتشفوا مؤخرا متحورا غير معروف سابقا من فيروس كورونا، قادر على التهرب من الجهاز المناعي للجسم، لافتين إلى أنهم يسعون لتحديد مدى فعاليته وقدرته على الانتشار.
وقالت صحيفة "
جارديان
" البريطانية، إنه تأكد إصابة 10 حالات فقط في 3 دول عن طريق التسلسل الجيني.
وأضافت أن "هذا المتحور أثار قلقاً بالغاً بين بعض العلماء، بسبب عدد من الطفرات ربما تساعد الفيروس على التهرب من
الجهاز المناعي
للجسم".
ونقلت الصحيفة، عن علماء قولهم إن المتحور "B.1.1.529" يحتوي على 32 طفرة في البروتين الشوكي، وهذا الجزء من الفيروس تستخدمه معظم اللقاحات لتهيئة جهاز المناعة ضد
كورونا
.
وأشار العلماء إلى أن "هذه الطفرات يمكن أن تؤثر على قدرة الفيروس على إصابة الخلايا والانتشار، ولكنها أيضاً تجعل من الصعب على الخلايا المناعية مهاجمة مسبب المرض".
ووفقا للصحيفة، اكتشف المتحور لأول مرة في بوتسوانا، حيث حدد علماء التسلسل الجيني في 3 حالات، وتأكيد 6 حالات أخرى في جنوب أفريقيا، وحالة واحدة في هونغ كونج لمسافر كان عائداً من جنوب أفريقيا.
وذكرت الصحيفة أن العلماء سيراقبون المتحور الجديد بحثاً عن أي مؤشر على أنه يكتسب قوة وينتشر على نطاق أوسع.