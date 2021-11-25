https://arabic.sputniknews.com/20211125/صحيفة-ظهور-متحور-جديد-لكورونا-يتهرب-من-الجهاز-المناعي-1053277780.html

علماء: ظهور متحور جديد لكورونا يتهرب من الجهاز المناعي

علماء: ظهور متحور جديد لكورونا يتهرب من الجهاز المناعي

أفادت صحيفة بريطانية، بأن العلماء اكتشفوا مؤخرا متحورا غير معروف سابقا من فيروس كورونا، قادر على التهرب من الجهاز المناعي للجسم، لافتين إلى أنهم يسعون لتحديد... 25.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-25T15:31+0000

2021-11-25T15:31+0000

2021-11-25T15:54+0000

فيروس كورونا

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وقالت صحيفة "جارديان" البريطانية، إنه تأكد إصابة 10 حالات فقط في 3 دول عن طريق التسلسل الجيني.وأضافت أن "هذا المتحور أثار قلقاً بالغاً بين بعض العلماء، بسبب عدد من الطفرات ربما تساعد الفيروس على التهرب من الجهاز المناعي للجسم".ونقلت الصحيفة، عن علماء قولهم إن المتحور "B.1.1.529" يحتوي على 32 طفرة في البروتين الشوكي، وهذا الجزء من الفيروس تستخدمه معظم اللقاحات لتهيئة جهاز المناعة ضد كورونا.ووفقا للصحيفة، اكتشف المتحور لأول مرة في بوتسوانا، حيث حدد علماء التسلسل الجيني في 3 حالات، وتأكيد 6 حالات أخرى في جنوب أفريقيا، وحالة واحدة في هونغ كونج لمسافر كان عائداً من جنوب أفريقيا.وذكرت الصحيفة أن العلماء سيراقبون المتحور الجديد بحثاً عن أي مؤشر على أنه يكتسب قوة وينتشر على نطاق أوسع.

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فيروس كورونا