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فرنسا تتخذ إجراءات مشددة لمكافحة كورونا مع ارتفاع الإصابات
فرنسا تتخذ إجراءات مشددة لمكافحة كورونا مع ارتفاع الإصابات
أعلنت السلطات الفرنسية اتخاذ إجراءات جديدة لمكافحة فيروس كورونا في البلاد بعد ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس. 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T12:51+0000
2021-11-25T12:55+0000
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وقرر وزير الصحي الفرنسي أوليفييه فيران في مرتمر صحفي اليوم الخميس، تلقيح حميع المواطنين البالغين بالجرعة الثالثة، قائلا: "سنفتتح مراكز التطعيم الحالية أو نعيد فتحها أو نوسعها اعتبارًا من نهاية هذا الأسبوع لأن التطعيم المعزز للبالغين سيكون مفتوحا اعتبارًا من يوم السبت".كما تم تخفيض صلاحية اختبارات "بي سي آر" إلى 24 ساعة بدلا من 72 ساعة، وسيكون ارتداء القناع مرة أخرى إلزاميا في جميع الأماكن العامة المغلقة.هذا وتم إطلاق حملة التطعيم المعززة في سبتمبر/أيلول للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر والمعرضين للخطر، وكان من المقرر تمديدها في أوائل ديسمبر/كانون الأول لتشمل أولئك الذين تبلغ أعمارهم 50 عاما فما فوق، لكن مع ظهور بوادر الموجة الخامسة، والتي قد تكون "أطول وأقوى" من الموجة الرابعة قررت الحكومة توسيعه والتعجيل به.هذا وسجلت فرنسا أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة للمرة الأولى منذ أغسطس/آب، مع انتشار العدوى بوتيرة متسارعة على الرغم من فرض تدابير جديدة للتباعد الاجتماعي وحملة لإعطاء جرعات تنشيطية. وسجلت وزارة الصحة 30454 إصابة الثلاثاء، مما يرفع الإجمالي لأكثر من 7.45 مليون حالة، ويزيد متوسط الإصابات الجديدة على مدى سبعة أيام لأكثر من 20 ألفا للمرة الأولى منذ 24 أغسطس/آب.
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العالم, فرنسا, فيروس كورونا

فرنسا تتخذ إجراءات مشددة لمكافحة كورونا مع ارتفاع الإصابات

12:51 GMT 25.11.2021 (تم التحديث: 12:55 GMT 25.11.2021)
© AFP 2021 / Anne-Christine Poujoulatلأخبار كورونا في دول أوروبا والعالم - الإغلاق التام في باريس، فرنسا
لأخبار كورونا في دول أوروبا والعالم - الإغلاق التام في باريس، فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
© AFP 2021 / Anne-Christine Poujoulat
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أعلنت السلطات الفرنسية اتخاذ إجراءات جديدة لمكافحة فيروس كورونا في البلاد بعد ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.
وقرر وزير الصحي الفرنسي أوليفييه فيران في مرتمر صحفي اليوم الخميس، تلقيح حميع المواطنين البالغين بالجرعة الثالثة، قائلا: "سنفتتح مراكز التطعيم الحالية أو نعيد فتحها أو نوسعها اعتبارًا من نهاية هذا الأسبوع لأن التطعيم المعزز للبالغين سيكون مفتوحا اعتبارًا من يوم السبت".
كما تم تخفيض صلاحية اختبارات "بي سي آر" إلى 24 ساعة بدلا من 72 ساعة، وسيكون ارتداء القناع مرة أخرى إلزاميا في جميع الأماكن العامة المغلقة.
هذا وتم إطلاق حملة التطعيم المعززة في سبتمبر/أيلول للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر والمعرضين للخطر، وكان من المقرر تمديدها في أوائل ديسمبر/كانون الأول لتشمل أولئك الذين تبلغ أعمارهم 50 عاما فما فوق، لكن مع ظهور بوادر الموجة الخامسة، والتي قد تكون "أطول وأقوى" من الموجة الرابعة قررت الحكومة توسيعه والتعجيل به.
هذا وسجلت فرنسا أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة للمرة الأولى منذ أغسطس/آب، مع انتشار العدوى بوتيرة متسارعة على الرغم من فرض تدابير جديدة للتباعد الاجتماعي وحملة لإعطاء جرعات تنشيطية. وسجلت وزارة الصحة 30454 إصابة الثلاثاء، مما يرفع الإجمالي لأكثر من 7.45 مليون حالة، ويزيد متوسط الإصابات الجديدة على مدى سبعة أيام لأكثر من 20 ألفا للمرة الأولى منذ 24 أغسطس/آب.
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