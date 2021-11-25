فرنسا تتخذ إجراءات مشددة لمكافحة كورونا مع ارتفاع الإصابات

وقرر وزير الصحي الفرنسي أوليفييه فيران في مرتمر صحفي اليوم الخميس، تلقيح حميع المواطنين البالغين بالجرعة الثالثة، قائلا: "سنفتتح مراكز التطعيم الحالية أو نعيد فتحها أو نوسعها اعتبارًا من نهاية هذا الأسبوع لأن التطعيم المعزز للبالغين سيكون مفتوحا اعتبارًا من يوم السبت".كما تم تخفيض صلاحية اختبارات "بي سي آر" إلى 24 ساعة بدلا من 72 ساعة، وسيكون ارتداء القناع مرة أخرى إلزاميا في جميع الأماكن العامة المغلقة.هذا وتم إطلاق حملة التطعيم المعززة في سبتمبر/أيلول للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر والمعرضين للخطر، وكان من المقرر تمديدها في أوائل ديسمبر/كانون الأول لتشمل أولئك الذين تبلغ أعمارهم 50 عاما فما فوق، لكن مع ظهور بوادر الموجة الخامسة، والتي قد تكون "أطول وأقوى" من الموجة الرابعة قررت الحكومة توسيعه والتعجيل به.هذا وسجلت فرنسا أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة للمرة الأولى منذ أغسطس/آب، مع انتشار العدوى بوتيرة متسارعة على الرغم من فرض تدابير جديدة للتباعد الاجتماعي وحملة لإعطاء جرعات تنشيطية. وسجلت وزارة الصحة 30454 إصابة الثلاثاء، مما يرفع الإجمالي لأكثر من 7.45 مليون حالة، ويزيد متوسط الإصابات الجديدة على مدى سبعة أيام لأكثر من 20 ألفا للمرة الأولى منذ 24 أغسطس/آب.
أعلنت السلطات الفرنسية اتخاذ إجراءات جديدة لمكافحة فيروس كورونا في البلاد بعد ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.
وقرر وزير الصحي الفرنسي أوليفييه فيران في مرتمر صحفي اليوم الخميس، تلقيح حميع المواطنين البالغين بالجرعة الثالثة، قائلا: "سنفتتح مراكز التطعيم الحالية أو نعيد فتحها أو نوسعها اعتبارًا من نهاية هذا الأسبوع لأن التطعيم المعزز للبالغين سيكون مفتوحا اعتبارًا من يوم السبت".
كما تم تخفيض صلاحية اختبارات "بي سي آر" إلى 24 ساعة بدلا من 72 ساعة، وسيكون ارتداء القناع مرة أخرى إلزاميا في جميع الأماكن العامة المغلقة.
هذا وتم إطلاق حملة التطعيم المعززة في سبتمبر/أيلول للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر والمعرضين للخطر، وكان من المقرر تمديدها في أوائل ديسمبر/كانون الأول لتشمل أولئك الذين تبلغ أعمارهم 50 عاما فما فوق، لكن مع ظهور بوادر الموجة الخامسة، والتي قد تكون "أطول وأقوى" من الموجة الرابعة قررت الحكومة توسيعه والتعجيل به.
هذا وسجلت فرنسا أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة للمرة الأولى منذ أغسطس/آب، مع انتشار العدوى بوتيرة متسارعة على الرغم من فرض تدابير جديدة للتباعد الاجتماعي وحملة لإعطاء جرعات تنشيطية. وسجلت وزارة الصحة 30454 إصابة الثلاثاء، مما يرفع الإجمالي لأكثر من 7.45 مليون حالة، ويزيد متوسط الإصابات الجديدة على مدى سبعة أيام لأكثر من 20 ألفا للمرة الأولى منذ 24 أغسطس/آب.