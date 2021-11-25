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https://arabic.sputniknews.com/20211125/محمد-عبده-يؤدي-رقصة-مايكل-جاكسون-في-احتفالية-نادي-الهلال-فيديو-1053265970.html
محمد عبده يؤدي رقصة مايكل جاكسون في احتفالية نادي الهلال... فيديو
محمد عبده يؤدي رقصة مايكل جاكسون في احتفالية نادي الهلال... فيديو
شارك الفنان السعودي الكبير، محمد عبده، في احتفالية فوز الهلال بكأس دوري أبطال آسيا 2021، حيث فاجأ الجميع بأداء إحدى أشهر رقصات النجم العالمي الراحل مايكل... 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T08:47+0000
2021-11-25T08:47+0000
2021-11-25T08:47+0000
نادي الهلال
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وخلال الحفل، قدم فنان العرب باقة من أغانيه الشهيرة، إلى جانب تأديته رقصة مايكل جاكسون المعروفة باسم "مشية القمر".وتوجه محمد عبده بالتهنئة إلى جماهير الهلال، قائلا: "أرفع التهنئة لولاة الأمر أولاً، ولكل الجماهير السعودية بشكل عام والهلالية بشكل خاص، بتحقيق الهلال الإنجاز الآسيوي التاريخي".وشارك في الحفل ذاته أيضا راشد الماجد، وراشد الفارس، ومزعل فرحان، وأصالة وسط حضور جماهيري واسع في بوليفارد الرياض.يذكر أن نادي الهلال السعودي كان قد توج بطلا لآسيا للمرة الرابعة في تاريخه بعد فوزه (2 - صفر) على بوهانج الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم في الرياض، يوم الثلاثاء الماضي.وأصبح الهلال، بهذا الفوز، النادي الأكثر تتويجا في مسابقة المستوى الأول للأندية في آسيا بحصوله على لقبه الرابع، والثاني في ثلاث سنوات، حيث سبق له إحراز لقب البطولة بشكلها القديم في 1991 و2000.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الهلال
محمد عبده يؤدي رقصة مايكل جاكسون في احتفالية نادي الهلال... فيديو
شارك الفنان السعودي الكبير، محمد عبده، في احتفالية فوز الهلال بكأس دوري أبطال آسيا 2021، حيث فاجأ الجميع بأداء إحدى أشهر رقصات النجم العالمي الراحل مايكل جاكسون.
وخلال الحفل، قدم فنان العرب باقة من أغانيه الشهيرة، إلى جانب تأديته رقصة مايكل جاكسون المعروفة باسم "مشية القمر".
وتوجه محمد عبده بالتهنئة إلى جماهير الهلال، قائلا: "أرفع التهنئة لولاة الأمر أولاً، ولكل الجماهير السعودية بشكل عام والهلالية بشكل خاص، بتحقيق الهلال الإنجاز الآسيوي التاريخي".
وشارك في الحفل ذاته أيضا راشد الماجد، وراشد الفارس، ومزعل فرحان، وأصالة وسط حضور جماهيري واسع في بوليفارد الرياض.
يذكر أن
نادي الهلال
السعودي كان قد توج بطلا لآسيا للمرة الرابعة في تاريخه بعد فوزه (2 - صفر) على بوهانج الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم في الرياض، يوم الثلاثاء الماضي.
وأصبح الهلال، بهذا الفوز، النادي الأكثر تتويجا في مسابقة المستوى الأول للأندية في آسيا بحصوله على لقبه الرابع، والثاني في ثلاث سنوات، حيث سبق له إحراز لقب البطولة بشكلها القديم في 1991 و2000.