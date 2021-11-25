تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211125/مقتل-43-شخصا-وإحراق-ألف-منزل-خلال-قتال-عنيف-في-السودان-1053279909.html
مقتل 43 شخصا وإحراق ألف منزل خلال قتال عنيف في السودان
مقتل 43 شخصا وإحراق ألف منزل خلال قتال عنيف في السودان
قالت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن 43 شخصا على الأقل، قتلوا وأحرق أكثر من ألف منزل خلال قتال استمر لأيام عدة بين الرعاة في إقليم دارفور غربي السودان. 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T16:57+0000
2021-11-25T16:57+0000
أخبار السودان اليوم
أزمة دارفور
أخبار دارفور
الصراع في دارفور
السودان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1050208445_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a41a78890dc46c1637f7cc8653c11000.jpg
وبحسب عمر عبد الكريم، مفوض المساعدات الإنسانية السوداني في ولاية غرب دارفور، اندلعت أعمال العنف في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني بين رعاة عرب مسلحين في منطقة جبل مون الوعرة قرب الحدود مع تشاد، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن التقارير الأولية تشير إلى مقتل ما لا يقل عن 43 شخصا، وإحراق ونهب 46 قرية، وإصابة عدد غير معروف من الأشخاص بسبب القتال الدائر.وأضاف أن غالبية المتضررين من أعمال العنف، والبالغ عددهم 4300 نزحوا من المنطقة. فيما أوضح عبد الكريم أن البعض فروا غربا بحثا عن الأمان عبر الحدود في تشاد.من جانبه قال محافظ غرب دارفور، خميس عبد الله، إن العنف اندلع بسبب "خلاف على نهب الإبل"، لكنه أكد أن الوضع استقر بعدما أرسل تعزيزات عسكرية إلى المنطقة.منطقة جبل مون مأهولة إلى حد كبير بمجتمعات المزارعين ورعاة الماشية، ويقدر عدد سكانها بنحو 66500 شخص.
https://arabic.sputniknews.com/20211125/البرهان-يثمن-دور-السعودية-الداعم-للتحول-الديمقراطي-في-بلاده-1053277928.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1050208445_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0a4f2d3b3f2379ddf844a7a1cc84e4af.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, أزمة دارفور, أخبار دارفور, الصراع في دارفور, السودان

مقتل 43 شخصا وإحراق ألف منزل خلال قتال عنيف في السودان

16:57 GMT 25.11.2021
© AFP 2021 / ASHRAF SHAZLYالجيش السوداني
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
© AFP 2021 / ASHRAF SHAZLY
تابعنا عبر
قالت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن 43 شخصا على الأقل، قتلوا وأحرق أكثر من ألف منزل خلال قتال استمر لأيام عدة بين الرعاة في إقليم دارفور غربي السودان.
وبحسب عمر عبد الكريم، مفوض المساعدات الإنسانية السوداني في ولاية غرب دارفور، اندلعت أعمال العنف في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني بين رعاة عرب مسلحين في منطقة جبل مون الوعرة قرب الحدود مع تشاد، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".
وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن التقارير الأولية تشير إلى مقتل ما لا يقل عن 43 شخصا، وإحراق ونهب 46 قرية، وإصابة عدد غير معروف من الأشخاص بسبب القتال الدائر.
القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
البرهان يثمن دور السعودية الداعم للتحول الديمقراطي في بلاده
15:34 GMT
وأضاف أن غالبية المتضررين من أعمال العنف، والبالغ عددهم 4300 نزحوا من المنطقة. فيما أوضح عبد الكريم أن البعض فروا غربا بحثا عن الأمان عبر الحدود في تشاد.
من جانبه قال محافظ غرب دارفور، خميس عبد الله، إن العنف اندلع بسبب "خلاف على نهب الإبل"، لكنه أكد أن الوضع استقر بعدما أرسل تعزيزات عسكرية إلى المنطقة.
منطقة جبل مون مأهولة إلى حد كبير بمجتمعات المزارعين ورعاة الماشية، ويقدر عدد سكانها بنحو 66500 شخص.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
عودة رمسيس الثاني إلى واجهة معبد الكرنك بالأقصر - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. تابع لحظة بلحظة أحداث افتتاح طريق الكباش السياحي في مصر17:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
17:26 GMTالأردن يدعو رعاياه في إثيوبيا لمغادرة البلاد في أقرب فرصة
17:19 GMTتغطية مباشرة.. تابع لحظة بلحظة أحداث افتتاح طريق الكباش السياحي في مصر
17:14 GMTسبوتنيك تنقل حفل افتتاح طريق الكباش من الأقصر جنوبي مصر... فيديو
17:01 GMTخالد الزايدي يتحدث عن الموقف القانوني لسيف الإسلام القذافي بعد اسبتعاده... فيديو
16:57 GMTمقتل 43 شخصا وإحراق ألف منزل خلال قتال عنيف في السودان
16:55 GMTخبير: روسيا تملك أنظمة اختبار تستطيع الكشف عن سلالة "كوفيد - 19" تحتوي 32 طفرة
16:41 GMTالطوارئ الروسية تعلن العثور على جثث 3 من عمال الإنقاذ بمنجم الفحم في سيبيريا
16:28 GMT"لاعتبارات دبلوماسية"... اختصاصيو ترميم من متحف الأرميتاج يرممون 3 قطع أثرية بارزة من تدمر في مسقط
16:26 GMTدب يحطم باب سيارة فاخرة لثري عربي... فيديو
16:21 GMTأهداف مباراة الأهلي وسموحة 4-1 في الدوري المصري... فيديو
16:07 GMTالاتحاد الأوروبي: مفتشو وكالة الطاقة الذرية تعرضوا لـ"تفتيش جسدي مفرط التوغل" في إيران
15:57 GMTإسرائيل تحذر أمريكا من إبرام اتفاق نووي جزئي مع إيران
15:35 GMTأبرز المستبعدين من انتخابات الرئاسة الليبية... والأسباب
15:35 GMTالقنصل العراقي: رحلة الإجلاء ستكون مدفوعة التكاليف
15:34 GMTالبرهان يثمن دور السعودية الداعم للتحول الديمقراطي في بلاده
15:31 GMTعلماء: ظهور متحور جديد لكورونا يتهرب من الجهاز المناعي
15:18 GMTانقطاع التواصل بعمال الإنقاذ في منجم في كوزباس في سيبيريا
15:15 GMTالجيش الإسرائيلي يتهم ضابطا في الجيش السوري بمساعدة "حزب الله"
15:09 GMTالحكومة البريطانية تدعو إلى إنشاء هيئة جديدة مسؤولة عن كرة القدم
14:57 GMTوزير السياحة السوري يكشف عن عدد الزوار لهذا العام والمشاريع الاستثمارية التي عادت للعمل