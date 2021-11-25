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https://arabic.sputniknews.com/20211125/هل-الحمر-الوحشية-بيضاء-مع-خطوط-سوداء-أم-سوداء-مع-خطوط-بيضاء؟-1053266450.html
هل الحمر الوحشية بيضاء مع خطوط سوداء أم سوداء مع خطوط بيضاء؟
هل الحمر الوحشية بيضاء مع خطوط سوداء أم سوداء مع خطوط بيضاء؟
يتميز حمار الوحش بلونه الممثل بخطوط بيضاء وسوداء، ولكن هل تسألت ما إذا كانت الحمر الوحشية بيضاء مع خطوط سوداء أم سوداء مع خطوط بيضاء؟ 25.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-25T09:25+0000
2021-11-25T09:31+0000
علوم
حمار وحشي
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يبرز اللون الأسود والأبيض المذهل لجلد الحمار الوحشي في تناقض صارخ مع الأراضي العشبية الجافة ذات اللون البني والأخضر والأراضي العشبية الخالية من الأشجار وغابات السافانا في مناطقهم الأصلية في شرق وجنوب إفريقيا، بحسب مؤسسة الحياة البرية الأفريقية.وهناك 3 أنواع من هذا الحيوان تعيش اليوم، وتنقسم إلى الحمار الوحشي السهلي، الحمار الوحشي الجبلي والحمار الوحشي الغريفي.وعلى الرغم من تعدد الأنواع والأنماط، فإن كل الحمير الوحشية لها نفس لون الجلد: الأسود، بحسب رأي تيم كارو، عالم البيئة السلوكي والتطوري وعالم الأحياء في جامعة كاليفورنيا. مضيفا أن هذا لا يجيب على السؤال عما إذا كان الفراء أسود مع خطوط بيضاء أو العكس. لذلك، علينا أن ننظر إلى الخلايا الصباغية للحمار الوحشي ، أو الخلايا التي تنتج الصبغة لفرائها.وبحسب كارو، فإنه على الرغم من أن الحمر الوحشية لها جلد أسود، إلا أن عمليات النمو المختلفة تحدد لون فرائها، تمامًا مثل الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة يمكن أن يكون لديهم شعر داكن. وفي الواقع، الحمر الوحشية لها لون فاتح أكثر من الشعر الداكن - بطونها عادة ما تكون فاتحة - لذلك قد يبدو أن الحمير الوحشية بيضاء مع خطوط سوداء.وبحسب تقرير يعود لعام 2005 كان قد نشر في مجلة "Journal of Investigative Dermatology"، فإن اللون يعود إلى بصيلات مليئة بالخلايا الصباغية، وبحسب التقرير تنمو كل قطعة شعر - سواء كانت فاتحة أو داكنة - من بصيلات مليئة بالخلايا الصباغية، تنتج هذه الخلايا صبغة تحدد لون الشعر والجلد. يعرف هذا الصباغ بالميلانين.ووجود الكثير من الميلانين يؤدي إلى ألوان أغمق، مثل البني الداكن أو الأسود، بينما يؤدي القليل من الميلانين إلى ألوان أفتح، مثل البندق أو الأشقر. الفراء الأسود للحمار الوحشي مليء بالميلانين، لكن الميلانين غائب من الفراء الأبيض، في جوهره، لأن البصيلات التي تشكل خطوط الشعر الأبيض قد "أوقفت" الخلايا الصبغية ، مما يعني أنها لا تنتج الصباغ. لون الحمار الوحشي يحميه من ذباب الخيل الأفريقيبحسب البحث الذي أجراه كارو وفريق من الباحثين ونشر في العالم الماضي في مجلة "Proceedings of the Royal Society B"، وجدوا أن هذا النمط الفريد من الألوان يمنع الذباب من لسع الحمار. حيث وجدوا أن ذبابة الخيول الأفريقية لاتقترب بنفس الشدة من الخيول التي تتميز بلون واحد، حيث لا تهاجم حمير الوحش على عكس الخيول الأخرى، الأمر الذي يحميها مع الأمراض التي تحملها هذه الذبابة.
https://arabic.sputniknews.com/20200819/اكتشاف-سبب-وجود-خطوط-لدى-الحمار-الوحشي-1046307730.html
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علوم, حمار وحشي

هل الحمر الوحشية بيضاء مع خطوط سوداء أم سوداء مع خطوط بيضاء؟

09:25 GMT 25.11.2021 (تم التحديث: 09:31 GMT 25.11.2021)
© Sputnik . Artur Lebedev / الذهاب إلى بنك الصورحمار وحشي
حمار وحشي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
© Sputnik . Artur Lebedev
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يتميز حمار الوحش بلونه الممثل بخطوط بيضاء وسوداء، ولكن هل تسألت ما إذا كانت الحمر الوحشية بيضاء مع خطوط سوداء أم سوداء مع خطوط بيضاء؟
يبرز اللون الأسود والأبيض المذهل لجلد الحمار الوحشي في تناقض صارخ مع الأراضي العشبية الجافة ذات اللون البني والأخضر والأراضي العشبية الخالية من الأشجار وغابات السافانا في مناطقهم الأصلية في شرق وجنوب إفريقيا، بحسب مؤسسة الحياة البرية الأفريقية.
وهناك 3 أنواع من هذا الحيوان تعيش اليوم، وتنقسم إلى الحمار الوحشي السهلي، الحمار الوحشي الجبلي والحمار الوحشي الغريفي.

ولكل نوع من هذه الأنواع نمط مختلف من تخطيط الألوان، فبالنسبة للبعض، تكون الأجزاء الداكنة من جلدهم سوداء، في حين أن البعض الآخر ذو لون بني، وبعضها يحتوي على خطوط فقط على أجسادها ولكن ليس على أرجلها. نوع فرعي منقرض من الحمار الوحشي السهلي يسمى quagga (E. quagga quagga) كان لديه حد أدنى من الخطوط على رأسه ، ورقبته، بحسب تقرير Quagga.

وعلى الرغم من تعدد الأنواع والأنماط، فإن كل الحمير الوحشية لها نفس لون الجلد: الأسود، بحسب رأي تيم كارو، عالم البيئة السلوكي والتطوري وعالم الأحياء في جامعة كاليفورنيا. مضيفا أن هذا لا يجيب على السؤال عما إذا كان الفراء أسود مع خطوط بيضاء أو العكس. لذلك، علينا أن ننظر إلى الخلايا الصباغية للحمار الوحشي ، أو الخلايا التي تنتج الصبغة لفرائها.
وبحسب كارو، فإنه على الرغم من أن الحمر الوحشية لها جلد أسود، إلا أن عمليات النمو المختلفة تحدد لون فرائها، تمامًا مثل الأشخاص ذوي البشرة الفاتحة يمكن أن يكون لديهم شعر داكن. وفي الواقع، الحمر الوحشية لها لون فاتح أكثر من الشعر الداكن - بطونها عادة ما تكون فاتحة - لذلك قد يبدو أن الحمير الوحشية بيضاء مع خطوط سوداء.
وبحسب تقرير يعود لعام 2005 كان قد نشر في مجلة "Journal of Investigative Dermatology"، فإن اللون يعود إلى بصيلات مليئة بالخلايا الصباغية، وبحسب التقرير تنمو كل قطعة شعر - سواء كانت فاتحة أو داكنة - من بصيلات مليئة بالخلايا الصباغية، تنتج هذه الخلايا صبغة تحدد لون الشعر والجلد. يعرف هذا الصباغ بالميلانين.
حمار وحشي في حديقة الحيوانات ماساي-مارا في كينيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2020
اكتشاف سبب وجود خطوط لدى الحمار الوحشي
19 أغسطس 2020, 11:33 GMT
ووجود الكثير من الميلانين يؤدي إلى ألوان أغمق، مثل البني الداكن أو الأسود، بينما يؤدي القليل من الميلانين إلى ألوان أفتح، مثل البندق أو الأشقر. الفراء الأسود للحمار الوحشي مليء بالميلانين، لكن الميلانين غائب من الفراء الأبيض، في جوهره، لأن البصيلات التي تشكل خطوط الشعر الأبيض قد "أوقفت" الخلايا الصبغية ، مما يعني أنها لا تنتج الصباغ.

وبحسب كارو، فإن إنتاج الميلانين من الخلايا الصباغية "يُمنع أثناء نمو الشعر الأبيض، ولكن ليس الشعر الأسود". بعبارة أخرى ، بالنسبة للحمار الوحشي، فإن الحالة الافتراضية للحيوانات هي إنتاج شعر أسود، مما يجعلها سوداء مع خطوط بيضاء.

لون الحمار الوحشي يحميه من ذباب الخيل الأفريقي
بحسب البحث الذي أجراه كارو وفريق من الباحثين ونشر في العالم الماضي في مجلة "Proceedings of the Royal Society B"، وجدوا أن هذا النمط الفريد من الألوان يمنع الذباب من لسع الحمار. حيث وجدوا أن ذبابة الخيول الأفريقية لاتقترب بنفس الشدة من الخيول التي تتميز بلون واحد، حيث لا تهاجم حمير الوحش على عكس الخيول الأخرى، الأمر الذي يحميها مع الأمراض التي تحملها هذه الذبابة.
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