فقدت جزيرة سانت كيتس ونيفيس أكثر من 25% من مساحتها منذ عام 1961. ويعود ذلك إلى تعرية التربة والكوراث الطبيعية، ولا سيما الأعاصير القوية لويس وجورج ولاني، التي ضربت الجزيرة في تسعينيات القرن الماضي.