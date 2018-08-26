أعلنت شركة "أبل" الأمريكية الموعد الذي ستكشف فيه النقاب عن أيقونة "آيفون" الجديدة.
يقع الكثير من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في مأزق حرج، عندما يصابون بضيق بالغ بسبب منشورات أصدقائهم أو صفحات بعينها ولا يرغبون في حظرهم أو إلغاء متابعتهم حتى لا يخسر علاقته معهم.
طرحت منصة التواصل الاجتماعي المصور "إنستغرام" تحديثا جديدا لموقعها وتطبيقها، وصف بأنه يجعل حسابات بعض المستخدمين في خطر، فيما تحل أزمة كبيرة لفئة كبيرة من باقي المستخدمين.
قارن اختصاصيون في دراستهم مجموعة من الأشخاص الأصحاء مع آخرين من المرضى، الذين يعانون من انفصام الشخصية.
كشفت تقارير صحفية عما وصفته بـ"التحذير الخطير"، من التحديث الجديد لتطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتسآب".
اتضح أن استخدام الفحم في الطهي مع كل عقد جديد يرفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
توصلت مجموعة من العلماء إلى أن الناس الذين يقضون عطلات طويلة، يعيشون في المتوسط حياة أطول من الذين يدمنون العمل ويحصلون على عطلات قصيرة، كما أنهم يعانون بنسبة أقل من أمراض القلب والأوعية الدموية.
قام علماء مصريون باكتشاف مقابر حجرية من عهد البطالمة لم تكن معروفة من قبل، في الجزء الغربي من الإسكندرية القديمة.
فقدت جزيرة سانت كيتس ونيفيس أكثر من 25% من مساحتها منذ عام 1961. ويعود ذلك إلى تعرية التربة والكوراث الطبيعية، ولا سيما الأعاصير القوية لويس وجورج ولاني، التي ضربت الجزيرة في تسعينيات القرن الماضي.
قامت مجموعة من المختصين في جامعة "MGPPU" الروسية، بدراسة الرغبة في الوصول إلى الكمال وتأثيرها على الطرق السلبية في التفكير، بحسب ما نشره موقع علم النفس الاستشاري والعلاج النفسي.
أعلنت منصة التواصل الاجتماعي الأشهر "فيسبوك" اتخاذها، اليوم الاثنين، قرارات عاجلة وحذف حسابات لمسؤولين وقادة عسكريين.
توصلت مجموعة من الخبراء الروس العاملين في معهد البحوث التكنولوجية في جامعة "ميسا" في العاصمة الروسية موسكو، مع نظرائهم من جامعة بوليتكنيك الكندية إلى وضع نموذج من مادة أسموها بـ"المادة الخارقة".
تحدث الطبيب في جامعة بوليتكنيك كاليفورنيا في سان لويس الأمريكية، كاري بيولا، عن كيفية التخلص من رواسب الدهون في البطن.
نشر مطورون وعلماء شريطا مصورا يظهر قدرة الذكاء الاصطناعي على أشياء غير عادية لم يكن يعرفها من قبل ولم يقم أحد على برمجته لإتقانها.
حدد خبراء من الجمعية الأوروبية لأمراض القلب، المدة الأمثل للنوم، وفقا لدراسة نشرت على الموقع الرسمي للجمعية.
أعلنت مجموعة دولية من العلماء عن جانب مظلم من اقتناء السيارات الفخمة.
اعتبرت الأمم المتحدة اكتشاف العالم الروسي، دميتري منديلييف، للجدول الدوري الإنجاز الأكثر أهمية للبشرية، وأعلنت عام 2019 عام الجدول الدوري.
أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن علماء أن دراسة جديدة أشارت إلى أن الأطفال الذين لديهم أمهات مكتئبات قد ينتهي بهم المطاف بالإصابة بخلل في رد الفعل المناعي في أجسامهم وبزيادة احتمالات الإصابة باضطرابات نفسية.
عثر مجموعة من الباحثين على آثار لوحش مجهول في قاع المحيط الهادئ، حيث عثروا على آثار لأقدام على عمق أكثر من 3.5 كيلومترات بين هاواي والمكسيك.
أعلنت منصة التدوين المصغر الشهيرة "تويتر"عن طرحها تحديثا جديدا، لكنه أثار حالة من الارتباك لدى المستخدمين.
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