وفاة جلال إبراهيم رئيس الزمالك الأسبق

وكان جلال إبراهيم يشغل رئاسة نادي الزمالك خلال الفترة من 1992 حتى 1996، كما شغل المنصب بصورة مؤقتة بين عامي 2010 و2011، بحسب موقع "مصراوي" المصري.ولفت الموقع إلى أن نادي الزمالك لم يكشف عن خطة لتأبين رئيسه السابق أو الطريقة التي سيتم تكريمه بها على ما قدمه للنادي.ونوه الموقع إلى أن مرتضى منصور، رئيس النادي الحالي، ومجلس إدارة نادي الزمالك، تقدموا بنعي لعائلة جلال إبراهيم.وقال مرتضى منصور إن جلال إبراهيم، يمثل رمزا من رموز نادى الزمالك، ووصفه بأنه "من أعظم الرجال"، مشيرا إلى أنه أفنى عمره فى خدمة القلعة البيضاء.
توفي، اليوم الخميس، جلال إبراهيم رئيس نادي الزمالك الأسبق بعد صراع مع المرض.
وكان جلال إبراهيم يشغل رئاسة نادي الزمالك خلال الفترة من 1992 حتى 1996، كما شغل المنصب بصورة مؤقتة بين عامي 2010 و2011، بحسب موقع "مصراوي" المصري.
ولفت الموقع إلى أن نادي الزمالك لم يكشف عن خطة لتأبين رئيسه السابق أو الطريقة التي سيتم تكريمه بها على ما قدمه للنادي.
ينعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور المستشار جلال إبراهيم رئيس النادي الأسبق ووالد أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي الحالي ويتقدم بخالص العزاء في رجلاً من أعظم الرجال ويدعو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته. ⚫ pic.twitter.com/Uh1nOQRveW