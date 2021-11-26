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أول شخص يحصل على عين أنتجت باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد
أول شخص يحصل على عين أنتجت باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد
أصبح ستيف فارز أول شخص في العالم يحصل على عين اصطناعية أنتجت باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد. 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T14:05+0000
2021-11-26T14:05+0000
علوم
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وأفاد مستشفى "مورفيلد" البريطاني، الذي أجرى فيه فارز العملية، عبر حسابه على الإنترنت، أنه من المنتظر أن تصبح العين الجديدة بداية لتقنية توفر أعينا أفضل، وأكثر فاعلية من الأعين الاصطناعية المعتادة.كما أشار إلى أن التقنية الجديدة من شانها تقليل وقت الانتظار في المستشفيات بالنسبة للمرضى، الذين يحتاجون لتركيب أعين اصطناعية إلى النصف لتصبح فترة الانتظار نحو ثلاثة أسابيع فقط بدلا من شهر ونصف الشهر.وقال فارز، وهو في الأربعينيات من عمره: "لقد كنت بحاجة لعين اصطناعية، منذ كنت بسن العشرين، ولطالما شعرت بالقلق حيال ذلك"، مضيفا: "قبل أن أخرج من منزلي، غالباً ما أنظر مرة أخرى إلى المرآة، ولم أكن أحب منظر عيني".وواصل قائلا: "أما العين الجديدة، فتبدو طبيعية، ومع استخدام تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد ستكون أفضل وأفضل".ومن المعتاد أن يجري الأشخاص الذين يحتاجون عينا اصطناعية، جلسة تستمر نحو ساعتين لمسح محجر العين بشكل كامل، باستخدام أشعة التصوير قبل طباعة العين المناسبة.وسوف تقلل التقنية الجديدة فترة إنتاج العين الاصطناعية إلى ما يتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع.وعبّر مانديب ساجو، اختصاصي البصريات في المستشفى، عن تحمس فريق العمل لبدء استخدام العين الرقمية الجديدة، والتعرف على أوجه الاختلاف بينها وبين العين الاصطناعية المعتادة بشكل عملي.وقال ساجو: "سوف تقلل وقت الانتظار بالنسبة للمرضى بكل تأكيد".
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علوم

أول شخص يحصل على عين أنتجت باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد

14:05 GMT 26.11.2021
© Depositphotos / Krasyukعين
عين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
© Depositphotos / Krasyuk
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أصبح ستيف فارز أول شخص في العالم يحصل على عين اصطناعية أنتجت باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد.
وأفاد مستشفى "مورفيلد" البريطاني، الذي أجرى فيه فارز العملية، عبر حسابه على الإنترنت، أنه من المنتظر أن تصبح العين الجديدة بداية لتقنية توفر أعينا أفضل، وأكثر فاعلية من الأعين الاصطناعية المعتادة.
كما أشار إلى أن التقنية الجديدة من شانها تقليل وقت الانتظار في المستشفيات بالنسبة للمرضى، الذين يحتاجون لتركيب أعين اصطناعية إلى النصف لتصبح فترة الانتظار نحو ثلاثة أسابيع فقط بدلا من شهر ونصف الشهر.
وقال فارز، وهو في الأربعينيات من عمره: "لقد كنت بحاجة لعين اصطناعية، منذ كنت بسن العشرين، ولطالما شعرت بالقلق حيال ذلك"، مضيفا: "قبل أن أخرج من منزلي، غالباً ما أنظر مرة أخرى إلى المرآة، ولم أكن أحب منظر عيني".
وواصل قائلا: "أما العين الجديدة، فتبدو طبيعية، ومع استخدام تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد ستكون أفضل وأفضل".
ومن المعتاد أن يجري الأشخاص الذين يحتاجون عينا اصطناعية، جلسة تستمر نحو ساعتين لمسح محجر العين بشكل كامل، باستخدام أشعة التصوير قبل طباعة العين المناسبة.
وسوف تقلل التقنية الجديدة فترة إنتاج العين الاصطناعية إلى ما يتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع.
وعبّر مانديب ساجو، اختصاصي البصريات في المستشفى، عن تحمس فريق العمل لبدء استخدام العين الرقمية الجديدة، والتعرف على أوجه الاختلاف بينها وبين العين الاصطناعية المعتادة بشكل عملي.
وقال ساجو: "سوف تقلل وقت الانتظار بالنسبة للمرضى بكل تأكيد".
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