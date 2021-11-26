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بوتين خلال لقائه علييف: قوات حفظ السلام الروسية تقوم بدور إيجابي في قره باغ...فيديو
بوتين خلال لقائه علييف: قوات حفظ السلام الروسية تقوم بدور إيجابي في قره باغ...فيديو
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، إن قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ تقوم بدور إيجابي، ولكن للأسف تحصل بعض... 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T12:06+0000
2021-11-26T12:47+0000
روسيا
أرمينيا
أذربيجان
قره باغ
بوتين
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وأضاف بوتين: "تلعب قوات حفظ السلام دورا إيجابيا، حيث يعمل مركز مراقبة وقف إطلاق النار الروسي التركي بنشاط. لسوء الحظ، هناك مشاكل وحوادث، وللأسف هناك ضحايا، ونحن لأجل ذلك نجتمع لمعرفة ما تم القيام به وما يجب القيام به من قبل الجميع، بحيث لا يحدث شيء من هذا القبيل، بل على العكس من ذلك، ليتم تهيئة ظروف التهدئة وتطوير الوضع في المنطقة ومن أجل أن تسمح للسكان بالعيش بهدوء، ولتتطور البلدان".ومن جهته قال علييف، إنه لم تحدث أي حوادث خطيرة في المناطق التي تشرف عليها قوات حفظ السلام الروسية.هذا ووصل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إلى مدينة سوتشي للمشاركة في اجتماع ثلاثي حول قرة باغ، حسبما أفاد المكتب الصحفي للرئيس الأذربيجاني يوم الجمعة.في وقت سابق، ذكرت الخدمة الصحفية للحكومة الأرمينية أن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان غادر إلى سوتشي.تعقد المحادثات الثلاثية بين قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا، في موعدها لتتزامن مع ذكرى توقيع إعلان وقف إطلاق النار في ناغورني قرة باغ، يوم الجمعة في سوتشي بمبادرة من الجانب الروسي. وسيولي الاجتماع اهتماما خاصا لقضايا استعادة وتنمية الروابط التجارية والاقتصادية والنقل فى المنطقة. لا يستبعد الخبراء أن تناقش الأطراف التصعيد الأخير على الحدود الأرمنية الأذربيجانية، وقد تقرر أيضًا تشكيل لجنة لترسيم الحدود.
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روسيا, أرمينيا, أذربيجان, قره باغ, بوتين

بوتين خلال لقائه علييف: قوات حفظ السلام الروسية تقوم بدور إيجابي في قره باغ...فيديو

12:06 GMT 26.11.2021 (تم التحديث: 12:47 GMT 26.11.2021)
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بوتين وعلييف - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
© Sputnik . Alexei Druzhinin
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، إن قوات حفظ السلام الروسية في قره باغ تقوم بدور إيجابي، ولكن للأسف تحصل بعض الحوادث في المنطقة.
وأضاف بوتين: "تلعب قوات حفظ السلام دورا إيجابيا، حيث يعمل مركز مراقبة وقف إطلاق النار الروسي التركي بنشاط.
لسوء الحظ، هناك مشاكل وحوادث، وللأسف هناك ضحايا، ونحن لأجل ذلك نجتمع لمعرفة ما تم القيام به وما يجب القيام به من قبل الجميع، بحيث لا يحدث شيء من هذا القبيل، بل على العكس من ذلك، ليتم تهيئة ظروف التهدئة وتطوير الوضع في المنطقة ومن أجل أن تسمح للسكان بالعيش بهدوء، ولتتطور البلدان".
ومن جهته قال علييف، إنه لم تحدث أي حوادث خطيرة في المناطق التي تشرف عليها قوات حفظ السلام الروسية.
هذا وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الرئيس الروسي سيلتقي علييف في سوتشي، ويعقبه لقاء ثلاثي بمشاركة رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، تليها محادثات ثنائية بين بوتين ورئيس مجلس الوزراء الأرميني.
هذا ووصل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إلى مدينة سوتشي للمشاركة في اجتماع ثلاثي حول قرة باغ، حسبما أفاد المكتب الصحفي للرئيس الأذربيجاني يوم الجمعة.
في وقت سابق، ذكرت الخدمة الصحفية للحكومة الأرمينية أن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان غادر إلى سوتشي.
تعقد المحادثات الثلاثية بين قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا، في موعدها لتتزامن مع ذكرى توقيع إعلان وقف إطلاق النار في ناغورني قرة باغ، يوم الجمعة في سوتشي بمبادرة من الجانب الروسي. وسيولي الاجتماع اهتماما خاصا لقضايا استعادة وتنمية الروابط التجارية والاقتصادية والنقل فى المنطقة. لا يستبعد الخبراء أن تناقش الأطراف التصعيد الأخير على الحدود الأرمنية الأذربيجانية، وقد تقرر أيضًا تشكيل لجنة لترسيم الحدود.
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