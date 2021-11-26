https://arabic.sputniknews.com/20211126/زيلينسكي-يكشف-عن-انقلاب-كان-مخططا-له-في-1-ديسمبر-1053298094.html

زيلينسكي يكشف عن انقلاب كان مخططا له في 1 ديسمبر

زيلينسكي يكشف عن انقلاب كان مخططا له في 1 ديسمبر

صرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إنه تلقى معلومات حول التحضير لانقلاب في البلاد في 1 ديسمبر. 26.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-26T11:07+0000

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العالم

أوكرانيا

إنقلاب

فلاديمير زيلينسكي

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وأضاف زيلينسكي، قائلا: "تلقيت معلومات مفادها أنه في اليوم الأول في بلدنا سيكون هناك انقلاب. ليس لدينا فقط معلومات استخباراتية فحسب، بل ولدينا معلومات صوتية، حيث يناقش ممثلون من أوكرانيا مع ممثلين من روسيا، حول مشاركة رجل الأعمال رينات أحمدوف، في الإنقلاب، حيث سيسهم ذلك في جمع مليار دولار وما إلى ذلك".يذكر أن زيلينسكي، كان قد صرح في وقت سابق، على أنه لم يتخذ قراره بعد بشأن ما إذا كان يجب أن يترشح لولاية ثانية في عام 2024.وقال الرئيس الأوكراني للصحفيين إنه يعتقد أن 30-35% فقط من وعوده الانتخابية قد تم الوفاء بها، مضيفا: "أريد أن أفعل ما وعدت به".ونفى زيلينسكي المزاعم القائلة بأن الرئيس في أوكرانيا يتمتع بكامل السلطة التنفيذية، قائلا إنه لن يسعى لتغيير الدستور ليحل محل الشكل المختلط للحكومة، مضيفا: "لا أخطط لتحويلها إلى جمهورية رئاسية".

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العالم, أوكرانيا, إنقلاب, فلاديمير زيلينسكي