تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
أول تصريحات لرئيس وزراء إثيوبيا بالزي العسكري على جبهة القتال... فيديو
https://arabic.sputniknews.com/20211126/زيلينسكي-يكشف-عن-انقلاب-كان-مخططا-له-في-1-ديسمبر-1053298094.html
زيلينسكي يكشف عن انقلاب كان مخططا له في 1 ديسمبر
زيلينسكي يكشف عن انقلاب كان مخططا له في 1 ديسمبر
صرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إنه تلقى معلومات حول التحضير لانقلاب في البلاد في 1 ديسمبر. 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T11:07+0000
2021-11-26T11:07+0000
العالم
أوكرانيا
إنقلاب
فلاديمير زيلينسكي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/09/1048631884_0:55:1043:642_1920x0_80_0_0_57dffaeb177812359bd7cfc53ebb3312.jpg
وأضاف زيلينسكي، قائلا: "تلقيت معلومات مفادها أنه في اليوم الأول في بلدنا سيكون هناك انقلاب. ليس لدينا فقط معلومات استخباراتية فحسب، بل ولدينا معلومات صوتية، حيث يناقش ممثلون من أوكرانيا مع ممثلين من روسيا، حول مشاركة رجل الأعمال رينات أحمدوف، في الإنقلاب، حيث سيسهم ذلك في جمع مليار دولار وما إلى ذلك".يذكر أن زيلينسكي، كان قد صرح في وقت سابق، على أنه لم يتخذ قراره بعد بشأن ما إذا كان يجب أن يترشح لولاية ثانية في عام 2024.وقال الرئيس الأوكراني للصحفيين إنه يعتقد أن 30-35% فقط من وعوده الانتخابية قد تم الوفاء بها، مضيفا: "أريد أن أفعل ما وعدت به".ونفى زيلينسكي المزاعم القائلة بأن الرئيس في أوكرانيا يتمتع بكامل السلطة التنفيذية، قائلا إنه لن يسعى لتغيير الدستور ليحل محل الشكل المختلط للحكومة، مضيفا: "لا أخطط لتحويلها إلى جمهورية رئاسية".
أوكرانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/09/1048631884_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_501e1118e95b678540ad482dbb491c28.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أوكرانيا, إنقلاب, فلاديمير زيلينسكي

زيلينسكي يكشف عن انقلاب كان مخططا له في 1 ديسمبر

11:07 GMT 26.11.2021
CC BY-SA 4.0 / The Presidential Office of Ukraine / Cropped imageالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
CC BY-SA 4.0 / The Presidential Office of Ukraine / Cropped image
تابعنا عبر
صرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إنه تلقى معلومات حول التحضير لانقلاب في البلاد في 1 ديسمبر.
وأضاف زيلينسكي، قائلا: "تلقيت معلومات مفادها أنه في اليوم الأول في بلدنا سيكون هناك انقلاب. ليس لدينا فقط معلومات استخباراتية فحسب، بل ولدينا معلومات صوتية، حيث يناقش ممثلون من أوكرانيا مع ممثلين من روسيا، حول مشاركة رجل الأعمال رينات أحمدوف، في الإنقلاب، حيث سيسهم ذلك في جمع مليار دولار وما إلى ذلك".
يذكر أن زيلينسكي، كان قد صرح في وقت سابق، على أنه لم يتخذ قراره بعد بشأن ما إذا كان يجب أن يترشح لولاية ثانية في عام 2024.
وقال الرئيس الأوكراني للصحفيين إنه يعتقد أن 30-35% فقط من وعوده الانتخابية قد تم الوفاء بها، مضيفا: "أريد أن أفعل ما وعدت به".
ونفى زيلينسكي المزاعم القائلة بأن الرئيس في أوكرانيا يتمتع بكامل السلطة التنفيذية، قائلا إنه لن يسعى لتغيير الدستور ليحل محل الشكل المختلط للحكومة، مضيفا: "لا أخطط لتحويلها إلى جمهورية رئاسية".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:43 GMTلحظة سقوط معلمة مغشيا عليها والطلاب يهرعون لنجدتها... فيديو
12:38 GMTأول تصريحات لرئيس وزراء إثيوبيا بالزي العسكري على جبهة القتال... فيديو
12:35 GMTالكرملين يرد على مزاعم الرئيس الأوكراني حول وجود خطط انقلاب ضده بمشاركة روسيا
12:34 GMTهل قررت الحكومة المصرية التحقيق مع من تجاوزت ثروته مليار جنيه؟
12:34 GMTهل تضعف التدخلات السياسية في عمل السلطة القضائية في لبنان؟
12:31 GMTروسيا تعزز فاعلية شبكة اكتشاف إطلاق الصواريخ البالستية الأمريكية
12:19 GMTطبيب روسي يشرح سبب فائدة أسماك البحر
12:13 GMTحليمة بولند تشكر أهل عمان.. "غرقوني بالذهب"
12:09 GMTمنظمة محامي الجزائر تعلق كافة قراراتها الاحتجاجية
12:06 GMTبوتين خلال لقائه علييف: قوات حفظ السلام الروسية تقوم بدور إيجابي في قره باغ...فيديو
11:55 GMTتحت مظلة "فيفا"... كأس العرب تعود بعد توقف استمر 9 سنوات
11:55 GMTالخارجية العراقية: مجموع العراقيين العائدين من الحدود البيلاروسية 1894
11:49 GMTوسط مخاوف من سقوط العاصمة... ماذا طلبت إثيوبيا من إسرائيل
11:49 GMTفرنسا تعلق جميع الرحلات الجوية من جنوب أفريقيا بسبب متحور كورونا الجديد
11:40 GMTبريطانيا تجد ذريعة لعودة قواتها إلى ألمانيا
11:28 GMTإعلام: مباحثات أمريكية إسرائيلية حول النووي الإيراني
11:18 GMTرئيس الوزراء الإسرائيلي يحذر من متحور كورونا الجديد: أكثر فتكا
11:16 GMTبعد خلافات شديدة... "خطوة كبيرة" في العلاقات بين فرنسا وإيطاليا تستهدف ليبيا
11:14 GMTمصر: خبر سار لـ 1.6 مليون مصري يعملون في السعودية
11:07 GMTزيلينسكي يكشف عن انقلاب كان مخططا له في 1 ديسمبر