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https://arabic.sputniknews.com/20211126/عراقي-يدخل-موسوعة-غينيس-بأكثر-كمية-بيض-محمولة-في-يد-واحدة-فيديو-1053297626.html
عراقي يدخل موسوعة غينيس بأكثر كمية بيض محمولة في يد واحدة... فيديو
عراقي يدخل موسوعة غينيس بأكثر كمية بيض محمولة في يد واحدة... فيديو
نجح العراقي، إبراهيم صادق، بدخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بعد أن قام بموازنة 18 بيضة على ظاهر يده اليسرى ليعادل بذلك رقماً قياسياً مسجلاً باسم... 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T10:40+0000
2021-11-26T10:40+0000
2021-11-26T10:51+0000
العالم العربي
منوعات
العراق
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ونشرت صفحة "غينيس" على "إنستغرام" مقطع فيديو للشاب العراقي كتب عليه: أكثر عدد من البيض المتوازن على ظاهر الكف، 18، من قبل إبراهيم صادق (العراق).وتشترط "غينيس" للأرقام القياسية أن لا تستند اليد على أي شيء خلال مراحل المحاولة، وأن تستقل اليد بشكل كامل عند الانتهاء من وضع البيض لمدة خمس ثوانٍ على الأقل ليتم احتساب المحاولة بكونها ناجحة.
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العالم العربي, منوعات, العراق
عراقي يدخل موسوعة غينيس بأكثر كمية بيض محمولة في يد واحدة... فيديو 10:40 GMT 26.11.2021 (تم التحديث: 10:51 GMT 26.11.2021)
نجح العراقي، إبراهيم صادق، بدخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بعد أن قام بموازنة 18 بيضة على ظاهر يده اليسرى ليعادل بذلك رقماً قياسياً مسجلاً باسم البريطاني جاك هاريس.
ونشرت صفحة "غينيس" على "إنستغرام" مقطع فيديو للشاب العراقي كتب عليه: أكثر عدد من البيض المتوازن على ظاهر الكف، 18، من قبل إبراهيم صادق (العراق).
وتشترط "غينيس" للأرقام القياسية أن لا تستند اليد على أي شيء خلال مراحل المحاولة، وأن تستقل اليد بشكل كامل عند الانتهاء من وضع البيض لمدة خمس ثوانٍ على الأقل ليتم احتساب المحاولة بكونها ناجحة.