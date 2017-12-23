كشفت كاميرا مراقبة، تم تثبيتها على أحد جسور العاصمة السعودية الرياض، عن ارتكاب قائدي السيارات 50 مخالفة لاستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، خلال 10 دقائق فقط.
أفاد فريق بحثي بأنه على الرغم مما يعانيه البدناء من مشاكل صحية متعددة، فإنهم يعيشون سلامًا داخليًا بشكل يفوق نظرائهم من أصحاب الأوزان المعتدلة.
أعلن سام هاسكيل، رئيس المنظمة التي تتولى تنظيم مسابقة ملكة جمال أمريكا، استقالته، اليوم الأحد 24 ديسمبر/كانون الأول، بعد نشر تقرير الأسبوع الماضي زعم أنه حط من قدر الفائزات بهذه المسابقة في الماضي خلال رسائل بعث بها عبر البريد الإلكتروني.
شهد عام 2017 العديد من الاكتشافات العلمية المذهلة، سواء في مجال الأحياء أو الفيزياء والكيمياء، وإن كانت تلك الاكتشافات انضمت إلى سجلات التاريخ العلمي، فإنه تبقى علامات مميزة للعام الجاري الذي أوشك على الانتهاء.
قالت شرطة نبراسكا إن رجال الأمن احتجزوا زوجين مسنين بحوزتهما 60 رطلا من الماريجوانا في شاحنة.
استعرض سرب ضخم من عصافير "الزرزور"، مهاراته المذهلة في سماء مدينة قونيا التركية بإتقان مبهر.
فاجأ الشاعر المصري الشهير أيمن بهجت قمر، جمهوره بأنه مازال طالبًا في كلية سياحة وفنادق، رغم ما حققه من شهرة في مجال الغناء العربي.
أسدلت محكمة أمريكية الستار عن القضية المتهمة فيها منفذة مقالب على موقع "يوتيوب"، بإطلاق النار على زوجها، في حيلة فيديو مروعة للحصول على مشاهدات عالية.
كشف مدير حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمدينة طرطوس السورية عن ضبط إحدى المستودعات في المدينة يحوي دقيقا تموينيا حيث بلغت الكميه المصادرة ألف كيلوغرام موجودة ضمن أكياس مغلقة.
أقامت الشركة المالكة لسيرك رينجلينج بروس وبانوم آند بيلي، الذي ظل لسنوات يحمل شعار "أعظم استعراض في العالم"، دعوى قضائية اتهمت فيها المغني كيد روك باستخدام شعارها على نحو غير قانوني.
توفي والد الفنان العالمي مات ديمون، عن عمر يناهز 74 عاما.
من المحبط أن تفتح خزانة المطبخ، لتجد براعم صغيرة قد تشكلت على حبات البطاطا، مما يدفعك إلى التخلص منها، وشراء غيرها. لكن الباحثين لهم رأي آخر.
تخيل انك تقود سيارتك ومعك عائلتك على طريق سريع بسرعة 120 كم/س وفجأة سمعت صوت انفجار قوي تلاه ارتجاج شديد بالسيارة وأصوات احتكاك وضجة عالية، بالطبع فإن المفاجأة ستجعلك تتصرف بصورة غريزية وتضغط على المكابح وتحاول الخروج من الطريق، ولكن إذا فعلت هذا فإن السيارة ستدور حول نفسها وتنقلب عدة مرات، لتنتهي الرحلة السعيدة بنهاية مأساوية.
أراد صناع فيلم "ذا بوست" أن يكون قصيدة دفاع عن حقوق المرأة.
أظهر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" ما قال إنها أفضل 7 حالات مشاهدة مصورة للأجسام الغريبة أو ما تسمى "الأطباق الطائرة المجهولة".
تصدى أكثر من 70 رجل إطفاء لحريق في حديقة حيوان لندن اليوم السبت بعدما اندلع في مقهى ومتجر بالحديقة لكن لم ترد أنباء عن إصابة أي حيوان.
أحاطت قوات الأمن التابعة للخطوط الجوية الدولية الباكستانية بطائرة أمس الجمعة، بعدما تسللت قطة إلى قمرة القيادة.
اعلنت إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في أمن المعلومات و المعروفة باسم "Avast"، عن ظهور برمجيات جديدة تهدد الهواتف و الحسابات المصرفية لملايين الأشخاص حول العالم.
وجهت المطربة اللبنانية ميريام فارس رسالة الى بنات السعودية في فيديو مصور.
قضت محكمة صينية بمعاقبة متهربين من سداد ما عليهم من ديون بطريقة جديدة، وهي نشر صورهم وبيانات شخصية عنهم على لوحات إعلانية عملاقة معلقة على المباني.
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