أعلن سام هاسكيل، رئيس المنظمة التي تتولى تنظيم مسابقة ملكة جمال أمريكا، استقالته، اليوم الأحد 24 ديسمبر/كانون الأول، بعد نشر تقرير الأسبوع الماضي زعم أنه حط من قدر الفائزات بهذه المسابقة في الماضي خلال رسائل بعث بها عبر البريد الإلكتروني.