https://arabic.sputniknews.com/20211126/عمدة-موسكو-أغلبية-القطاعات-الاقتصادية-في-موسكو-بـحالة-جيدة-1053287248.html

عمدة موسكو: أغلبية القطاعات الاقتصادية في موسكو بـ"حالة جيدة"

عمدة موسكو: أغلبية القطاعات الاقتصادية في موسكو بـ"حالة جيدة"

أكد عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الجمعة، بأن أغلبية القطاعات الاقتصادية في موسكو بـ"حالة جيدة" على الرغم من وباء كورونا وتداعياته على الاقتصاد. 26.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-26T03:10+0000

2021-11-26T03:10+0000

2021-11-26T04:51+0000

روسيا

فيروس كورونا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/10/1048705634_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_8fd19a356801c59f118c78cf93aa09d8.jpg

موسكو - سبوتنيك. وقال سوبيانين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك":" كان هناك العديد من التنبؤات السلبية، منها إن الاقتصاد سينهار على خلفية الوباء، وكل شيئ سيكون سيء وصعب جدا".وأضاف: "لكن كما ترون نحن حتى مع هذه الظروف الصعبة تكيفنا. مؤكدا أن "الاقتصاد وأغلبية القطاعة الأخرى تعمل بشكل جيد".وأشار إلى أن القطاعات الاقتصادية في العاصمة تجاوزت مستوى عام 2019 في معظم الاتجاهات.وفي وقت سابق، أكد مدير مركز غاماليا لأبحاث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، ألكسندر غينتسبورغ، اليوم الخميس، إنه تم طرح بالفعل 70 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" و15 مليون من "سبوتنيك لايت" للاستخدام المدني في روسيا.وقال غينتسبورغ، لوكالة "سبوتنيك": "إنتاج 70 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" و15 مليون جرعة من "سبوتنيك لايت" للتداول المدني". في روسيا.هذا وبدأت في روسيا، في الـ5 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين.هذا وفي التاسع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر، أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، أن عدد المواطنين الذين تلقوا التطعيم بالمكون الأول ضد فيروس كورونا، بلغ 66400393 شخصاً، وتم تطعيم 58713240 شخصاً بشكل كامل.

https://arabic.sputniknews.com/20211125/روسيا-تطرح-85-مليون-جرعة-من-لقاحات-سبوتنيك-v-وسبوتنيك-لايت-للاستخدام-المدني-1053261443.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, فيروس كورونا