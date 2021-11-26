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https://arabic.sputniknews.com/20211126/عمدة-موسكو-أغلبية-القطاعات-الاقتصادية-في-موسكو-بـحالة-جيدة-1053287248.html
عمدة موسكو: أغلبية القطاعات الاقتصادية في موسكو بـ"حالة جيدة"
عمدة موسكو: أغلبية القطاعات الاقتصادية في موسكو بـ"حالة جيدة"
أكد عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الجمعة، بأن أغلبية القطاعات الاقتصادية في موسكو بـ"حالة جيدة" على الرغم من وباء كورونا وتداعياته على الاقتصاد. 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T03:10+0000
2021-11-26T04:51+0000
روسيا
فيروس كورونا
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موسكو - سبوتنيك. وقال سوبيانين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك":" كان هناك العديد من التنبؤات السلبية، منها إن الاقتصاد سينهار على خلفية الوباء، وكل شيئ سيكون سيء وصعب جدا".وأضاف: "لكن كما ترون نحن حتى مع هذه الظروف الصعبة تكيفنا. مؤكدا أن "الاقتصاد وأغلبية القطاعة الأخرى تعمل بشكل جيد".وأشار إلى أن القطاعات الاقتصادية في العاصمة تجاوزت مستوى عام 2019 في معظم الاتجاهات.وفي وقت سابق، أكد مدير مركز غاماليا لأبحاث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، ألكسندر غينتسبورغ، اليوم الخميس، إنه تم طرح بالفعل 70 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" و15 مليون من "سبوتنيك لايت" للاستخدام المدني في روسيا.وقال غينتسبورغ، لوكالة "سبوتنيك": "إنتاج 70 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" و15 مليون جرعة من "سبوتنيك لايت" للتداول المدني". في روسيا.هذا وبدأت في روسيا، في الـ5 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين.هذا وفي التاسع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر، أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، أن عدد المواطنين الذين تلقوا التطعيم بالمكون الأول ضد فيروس كورونا، بلغ 66400393 شخصاً، وتم تطعيم 58713240 شخصاً بشكل كامل.
https://arabic.sputniknews.com/20211125/روسيا-تطرح-85-مليون-جرعة-من-لقاحات-سبوتنيك-v-وسبوتنيك-لايت-للاستخدام-المدني-1053261443.html
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روسيا, فيروس كورونا

عمدة موسكو: أغلبية القطاعات الاقتصادية في موسكو بـ"حالة جيدة"

03:10 GMT 26.11.2021 (تم التحديث: 04:51 GMT 26.11.2021)
© Sputnik . Maxim Blinov / الذهاب إلى بنك الصور عمدة مدينة موسكو سيرغي سوبيانين، روسيا 16 أبريل 2021
 عمدة مدينة موسكو سيرغي سوبيانين، روسيا 16 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
© Sputnik . Maxim Blinov
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أكد عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الجمعة، بأن أغلبية القطاعات الاقتصادية في موسكو بـ"حالة جيدة" على الرغم من وباء كورونا وتداعياته على الاقتصاد.
موسكو - سبوتنيك. وقال سوبيانين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك":" كان هناك العديد من التنبؤات السلبية، منها إن الاقتصاد سينهار على خلفية الوباء، وكل شيئ سيكون سيء وصعب جدا".
وأضاف: "لكن كما ترون نحن حتى مع هذه الظروف الصعبة تكيفنا. مؤكدا أن "الاقتصاد وأغلبية القطاعة الأخرى تعمل بشكل جيد".
التطعيم ضد مرض كوفيد-19 في تولا، لقاح سبوتنيك V روسيا 19 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
روسيا تطرح 85 مليون جرعة من لقاحات "سبوتنيك V" و"سبوتنيك لايت" للاستخدام المدني
أمس, 04:22 GMT
وأشار إلى أن القطاعات الاقتصادية في العاصمة تجاوزت مستوى عام 2019 في معظم الاتجاهات.
وفي وقت سابق، أكد مدير مركز غاماليا لأبحاث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية، ألكسندر غينتسبورغ، اليوم الخميس، إنه تم طرح بالفعل 70 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" و15 مليون من "سبوتنيك لايت" للاستخدام المدني في روسيا.
وقال غينتسبورغ، لوكالة "سبوتنيك": "إنتاج 70 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" و15 مليون جرعة من "سبوتنيك لايت" للتداول المدني". في روسيا.
هذا وبدأت في روسيا، في الـ5 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين.
هذا وفي التاسع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر، أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، أن عدد المواطنين الذين تلقوا التطعيم بالمكون الأول ضد فيروس كورونا، بلغ 66400393 شخصاً، وتم تطعيم 58713240 شخصاً بشكل كامل.
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