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https://arabic.sputniknews.com/20211126/غرفة-التجارة-الأمريكية-في-روسيا-تطلب-من-واشنطن-الاعتراف-بـاللقاح-سبوتنيك-v-1053303286.html
غرفة التجارة الأمريكية في روسيا تطلب من واشنطن الاعتراف بـاللقاح "سبوتنيك V"
غرفة التجارة الأمريكية في روسيا تطلب من واشنطن الاعتراف بـاللقاح "سبوتنيك V"
طلبت غرفة التجارة الأمريكية في روسيا (AmCham) من وزارة الخارجية الأمريكية الاعتراف بشهادات تطعيم لقاح "سبوتنيك V". 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T13:14+0000
2021-11-26T13:14+0000
روسيا
العالم
فيروس كورونا
مستجدات لقاح سبوتنيك v الروسي
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وقال رئيس المنظمة أليكسيس رودزيانكو لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، من أجل السفر من روسيا إلى الولايات المتحدة، يحتاج المرء إلى تأشيرة ، "لا يمكن الحصول عليها في الوقت الحالي" ، بالإضافة إلى تلقيح بعقار معترف به من منظمة الصحة العالمية أو السلطات الأمريكية.وأضاف: "لذلك، طلبنا من حكومة الولايات المتحدة أن تأخذ لقاحات أخرى لسفر العمل، بما في ذلك سبوتنيك V".ونوه رئيس غرفة التجارة الأمريكية إلى أن وزارة الخارجية قبلت الوثيقة للنظر فيها.منذ 9 تشرين الثاني/نوفمبر، غيّرت الولايات المتحدة قواعد دخول البلاد، حيث يُطلب الآن من الأجانب الحاملين لتأشيرة غير المهاجرين تقديم شهادة التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا. ويتم قبول شهادات التطعيم بالأدوية المعتمدة فقط من قبل المنظم الطبي في الولايات المتحدة أو منظمة الصحة العالمية.ولم يتم إدراج لقاح روسي واحد في قائمة الدخول المسموح بها إلى الولايات المتحدة.
https://arabic.sputniknews.com/20211125/خبير-روسيا-تملك-أنظمة-اختبار-تستطيع-الكشف-عن-سلالة-كوفيد---19-تحتوي-32-طفرة-1053279743.html
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روسيا, العالم, فيروس كورونا, مستجدات لقاح سبوتنيك v الروسي

غرفة التجارة الأمريكية في روسيا تطلب من واشنطن الاعتراف بـاللقاح "سبوتنيك V"

13:14 GMT 26.11.2021
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التطعيم ضد مرض كوفيد-19 في تولا، لقاح سبوتنيك V روسيا 19 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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طلبت غرفة التجارة الأمريكية في روسيا (AmCham) من وزارة الخارجية الأمريكية الاعتراف بشهادات تطعيم لقاح "سبوتنيك V".
وقال رئيس المنظمة أليكسيس رودزيانكو لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، من أجل السفر من روسيا إلى الولايات المتحدة، يحتاج المرء إلى تأشيرة ، "لا يمكن الحصول عليها في الوقت الحالي" ، بالإضافة إلى تلقيح بعقار معترف به من منظمة الصحة العالمية أو السلطات الأمريكية.
وأضاف: "لذلك، طلبنا من حكومة الولايات المتحدة أن تأخذ لقاحات أخرى لسفر العمل، بما في ذلك سبوتنيك V".
عمل اختبار المرض الفيروسي كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، للركاب في مطار شيريميتيفو في موسكو، روسيا 20 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
خبير: روسيا تملك أنظمة اختبار تستطيع الكشف عن سلالة "كوفيد - 19" تحتوي 32 طفرة
أمس, 16:55 GMT
ونوه رئيس غرفة التجارة الأمريكية إلى أن وزارة الخارجية قبلت الوثيقة للنظر فيها.
منذ 9 تشرين الثاني/نوفمبر، غيّرت الولايات المتحدة قواعد دخول البلاد، حيث يُطلب الآن من الأجانب الحاملين لتأشيرة غير المهاجرين تقديم شهادة التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا. ويتم قبول شهادات التطعيم بالأدوية المعتمدة فقط من قبل المنظم الطبي في الولايات المتحدة أو منظمة الصحة العالمية.
ولم يتم إدراج لقاح روسي واحد في قائمة الدخول المسموح بها إلى الولايات المتحدة.
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