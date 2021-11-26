غرفة التجارة الأمريكية في روسيا تطلب من واشنطن الاعتراف بـاللقاح "سبوتنيك V"

وقال رئيس المنظمة أليكسيس رودزيانكو لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، من أجل السفر من روسيا إلى الولايات المتحدة، يحتاج المرء إلى تأشيرة ، "لا يمكن الحصول عليها في الوقت الحالي" ، بالإضافة إلى تلقيح بعقار معترف به من منظمة الصحة العالمية أو السلطات الأمريكية.وأضاف: "لذلك، طلبنا من حكومة الولايات المتحدة أن تأخذ لقاحات أخرى لسفر العمل، بما في ذلك سبوتنيك V".ونوه رئيس غرفة التجارة الأمريكية إلى أن وزارة الخارجية قبلت الوثيقة للنظر فيها.منذ 9 تشرين الثاني/نوفمبر، غيّرت الولايات المتحدة قواعد دخول البلاد، حيث يُطلب الآن من الأجانب الحاملين لتأشيرة غير المهاجرين تقديم شهادة التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا. ويتم قبول شهادات التطعيم بالأدوية المعتمدة فقط من قبل المنظم الطبي في الولايات المتحدة أو منظمة الصحة العالمية.ولم يتم إدراج لقاح روسي واحد في قائمة الدخول المسموح بها إلى الولايات المتحدة.
طلبت غرفة التجارة الأمريكية في روسيا (AmCham) من وزارة الخارجية الأمريكية الاعتراف بشهادات تطعيم لقاح "سبوتنيك V".
وقال رئيس المنظمة أليكسيس رودزيانكو لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، من أجل السفر من روسيا إلى الولايات المتحدة، يحتاج المرء إلى تأشيرة ، "لا يمكن الحصول عليها في الوقت الحالي" ، بالإضافة إلى تلقيح بعقار معترف به من منظمة الصحة العالمية أو السلطات الأمريكية.
وأضاف: "لذلك، طلبنا من حكومة الولايات المتحدة أن تأخذ لقاحات أخرى لسفر العمل، بما في ذلك سبوتنيك V".
ونوه رئيس غرفة التجارة الأمريكية إلى أن وزارة الخارجية قبلت الوثيقة للنظر فيها.
منذ 9 تشرين الثاني/نوفمبر، غيّرت الولايات المتحدة قواعد دخول البلاد، حيث يُطلب الآن من الأجانب الحاملين لتأشيرة غير المهاجرين تقديم شهادة التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا. ويتم قبول شهادات التطعيم بالأدوية المعتمدة فقط من قبل المنظم الطبي في الولايات المتحدة أو منظمة الصحة العالمية.
ولم يتم إدراج لقاح روسي واحد في قائمة الدخول المسموح بها إلى الولايات المتحدة.