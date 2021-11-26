https://arabic.sputniknews.com/20211126/قائد-الجبهة-الشمالية-الإسرائيلية-يوجه-رسالة-تحذير-شديدة-لـحزب-الله-1053303632.html

قائد الجبهة الشمالية الإسرائيلية يوجه رسالة تحذير شديدة إلى "حزب الله"

قائد الجبهة الشمالية الإسرائيلية يوجه رسالة تحذير شديدة إلى "حزب الله"

بعث الجنرال أمير برعام، قائد الجبهة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، برسالة تحذير شديدة اللهجة إلى إيران و"حزب الله" اللبناني. 26.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-26T13:29+0000

2021-11-26T13:29+0000

2021-11-26T13:39+0000

أخبار حزب الله

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ونقلت صحيفة معاريف العبرية، اليوم الجمعة، عن الجنرال برعام، أن الجيش الإسرائيلي زاد من استعداد قواته العسكرية للحرب على الجبهة الشمالية لبلاده، وهي جبهة لبنان وسوريا، محذرا "حزب الله" من أنه في حال دخول إسرائيل الحرب، فإنها ستعمل على تدمير البنية التحتية "الإرهابية" في سوريا ولبنان، على حد قوله.وادعى الجنرال أمير برعام أن بلاده لن تقدم على تلك الحرب، ولكنها ستقوم بهذا التدمير في حال ما تم فرض الحرب عليها من قبل الجبهة الشمالية، الموازية لسوريا وحزب الله اللبناني، موضحا أن الجيش الإسرائيلي سيقوم بتوجيه ضربة فولاذية هجومية ساحقة وحاسمة على الجنوب اللبناني، على حد زعمه.وأكد الجنرال الإسرائيلي، قائد الجبهة الشمالية الإسرائيلية، أن بلاده أجرت مناورات وتدريبات عسكرية مختلفة خاصة على الجبهة الشمالية لبلاده، للاستعداد لأي مواجهات أو سيناريوهات متوقعة مع "حزب الله" اللبناني.وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، قد اعتبر في الحادي عشر من الشهر الجاري، أن "المناورات الإسرائيلية المتكررة في شمال فلسطين المحتلة تعكس القلق الإسرائيلي من لبنان".وقال نصر الله خلال كلمة متلفزه بمناسبة الاحتفال بـ"يوم الشهيد": إن "المناورات الإسرائيلية المتكررة في شمال فلسطين المحتلة تعكس القلق الإسرائيلي من لبنان، وتعكس الخوف من اقتحام لبنان للمستعمرات في الجليل".

https://arabic.sputniknews.com/20211125/الجيش-الإسرائيلي-يتهم-ضابطا-في-الجيش-السوري-بمساعدة-حزب-الله-1053277522.html

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