كريم عبد العزيز يقبل رأس منى زكي في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي عقب تكريمه... صور

وبعد حصوله على جائزة تكريمه على خشبة المسرح، قام كريم عبد العزيز بتقبيل رأس منى زكي، وأكد أنه لا أحد يستطيع أن يقدمه في فقرة تكريمه بالمهرجان سواها، لأنها كانت الممثلة التي يمثل معها في أول فيلم سينمائي له، وهو "اضحك الصورة تطلع حلوة"، كما شاركا في العديد من النجاحات الفنية سويا.وحرص كريم عبد العزيز في كلمته على توجيه الشكر لوالده، المخرج محمد عبد العزيز، وزوجته، والسيناريست الراحل، وحيد حامد، والمخرج شريف عرفة، وكل من عمل معه خلال مشواره الفني.كما أعرب عن اعتزازه بأن جائزة تكريمه تحمل اسم الفنانة المصرية الراحلة، فاتن حمامة.يشار إلى أن كريم عبد العزيز ومنى زكي شكلا سويا واحدا من أنجح "الثنائيات" على شاشة السينمائي خلال القرن الـ21، إذ قدما معا مجموعة من الأفلام الحاصدة لإيرادات شباك التذاكر، وهي "أبو علي" و"ليه خلتني أحبك" و"ولاد العم".وانطلقت مساء اليوم الجمعة فعاليات الدورة الـ43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بحضور العديد من الفنانين، من أبرزهم منى زكي وفيفي عبده وشريف منير والفنانة اللبنانية نور وريهام عبد الغفور ونيللي كريم ونادية الجندي وإلهام شاهين.
قامت الفنانة المصرية، منى زكي، بتقديم مواطنها الفنان كريم عبد العزيز، من أجل منحه جائزة تكريمه عن مشواره الفني، في حفل افتتاح الدورة الـ43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مساء اليوم الجمعة.
وبعد حصوله على جائزة تكريمه على خشبة المسرح، قام كريم عبد العزيز بتقبيل رأس منى زكي، وأكد أنه لا أحد يستطيع أن يقدمه في فقرة تكريمه بالمهرجان سواها، لأنها كانت الممثلة التي يمثل معها في أول فيلم سينمائي له، وهو "اضحك الصورة تطلع حلوة"، كما شاركا في العديد من النجاحات الفنية سويا.
يشار إلى أن كريم عبد العزيز ومنى زكي شكلا سويا واحدا من أنجح "الثنائيات" على شاشة السينمائي خلال القرن الـ21، إذ قدما معا مجموعة من الأفلام الحاصدة لإيرادات شباك التذاكر، وهي "أبو علي" و"ليه خلتني أحبك" و"ولاد العم".
وانطلقت مساء اليوم الجمعة فعاليات الدورة الـ43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بحضور العديد من الفنانين، من أبرزهم منى زكي وفيفي عبده وشريف منير والفنانة اللبنانية نور وريهام عبد الغفور ونيللي كريم ونادية الجندي وإلهام شاهين.