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https://arabic.sputniknews.com/20211126/كريم-عبد-العزيز-يقبل-رأس-منى-زكي-في-افتتاح-مهرجان-القاهرة-السينمائي-عقب-تكريمه-صور-1053313975.html
كريم عبد العزيز يقبل رأس منى زكي في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي عقب تكريمه... صور
كريم عبد العزيز يقبل رأس منى زكي في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي عقب تكريمه... صور
قامت الفنانة المصرية، منى زكي، بتقديم مواطنها الفنان كريم عبد العزيز، من أجل منحه جائزة تكريمه ‏عن مشواره الفني، في حفل افتتاح الدورة الـ43 لمهرجان القاهرة... 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T21:00+0000
2021-11-26T21:00+0000
مهرجان القاهرة السينمائي
أخبار الفنانين في مصر
كريم عبد العزيز
منى زكي
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وبعد حصوله على جائزة تكريمه على خشبة المسرح، قام كريم عبد العزيز بتقبيل رأس منى زكي، وأكد أنه لا أحد يستطيع أن يقدمه في فقرة تكريمه بالمهرجان سواها، لأنها كانت الممثلة التي يمثل معها في أول فيلم سينمائي له، وهو "اضحك الصورة تطلع حلوة"، كما شاركا في العديد من النجاحات الفنية سويا.وحرص كريم عبد العزيز في كلمته على توجيه الشكر لوالده، المخرج محمد عبد العزيز، وزوجته، والسيناريست الراحل، وحيد حامد، والمخرج شريف عرفة، وكل من عمل معه خلال مشواره الفني.كما أعرب عن اعتزازه بأن جائزة تكريمه تحمل اسم الفنانة المصرية الراحلة، فاتن حمامة.يشار إلى أن كريم عبد العزيز ومنى زكي شكلا سويا واحدا من أنجح "الثنائيات" على شاشة السينمائي خلال القرن الـ21، إذ قدما معا مجموعة من الأفلام الحاصدة لإيرادات شباك التذاكر، وهي "أبو علي" و"ليه خلتني أحبك" و"ولاد العم".وانطلقت مساء اليوم الجمعة فعاليات الدورة الـ43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بحضور العديد من الفنانين، من أبرزهم منى زكي وفيفي عبده وشريف منير والفنانة اللبنانية نور وريهام عبد الغفور ونيللي كريم ونادية الجندي وإلهام شاهين.
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مهرجان القاهرة السينمائي, أخبار الفنانين في مصر, كريم عبد العزيز, منى زكي

كريم عبد العزيز يقبل رأس منى زكي في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي عقب تكريمه... صور

21:00 GMT 26.11.2021
© AFP 2021 / AMR AHMADالفنانان المصريان كريم عبد العزيز ومنى زكي
الفنانان المصريان كريم عبد العزيز ومنى زكي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
الفنانان المصريان كريم عبد العزيز ومنى زكي
© AFP 2021 / AMR AHMAD
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قامت الفنانة المصرية، منى زكي، بتقديم مواطنها الفنان كريم عبد العزيز، من أجل منحه جائزة تكريمه ‏عن مشواره الفني، في حفل افتتاح الدورة الـ43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مساء اليوم الجمعة.‏
وبعد حصوله على جائزة تكريمه على خشبة المسرح، قام كريم عبد العزيز بتقبيل رأس منى زكي، وأكد أنه لا أحد يستطيع أن يقدمه في فقرة تكريمه بالمهرجان سواها، لأنها كانت الممثلة التي يمثل معها في أول فيلم سينمائي له، وهو "اضحك الصورة تطلع حلوة"، كما شاركا في العديد من النجاحات الفنية سويا.
وحرص كريم عبد العزيز في كلمته على توجيه الشكر لوالده، المخرج محمد عبد العزيز، وزوجته، والسيناريست الراحل، وحيد حامد، والمخرج شريف عرفة، وكل من عمل معه خلال مشواره الفني.
كما أعرب عن اعتزازه بأن جائزة تكريمه تحمل اسم الفنانة المصرية الراحلة، فاتن حمامة.
يشار إلى أن كريم عبد العزيز ومنى زكي شكلا سويا واحدا من أنجح "الثنائيات" على شاشة السينمائي خلال القرن الـ21، إذ قدما معا مجموعة من الأفلام الحاصدة لإيرادات شباك التذاكر، وهي "أبو علي" و"ليه خلتني أحبك" و"ولاد العم".
وانطلقت مساء اليوم الجمعة فعاليات الدورة الـ43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بحضور العديد من الفنانين، من أبرزهم منى زكي وفيفي عبده وشريف منير والفنانة اللبنانية نور وريهام عبد الغفور ونيللي كريم ونادية الجندي وإلهام شاهين.
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