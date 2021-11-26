https://arabic.sputniknews.com/20211126/مقر-عمليات-مكافحة-كورونا-في-روسيا-السلالة-الجديدة-من-الفيروس-قد-تكون-أكثر-عدوى--1053309760.html

مقر عمليات مكافحة كورونا في روسيا: السلالة الجديدة من الفيروس قد تكون أكثر عدوى

مقر عمليات مكافحة كورونا في روسيا: السلالة الجديدة من الفيروس قد تكون أكثر عدوى

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم الجمعة، أن السلالة الجديدة من الفيروس، والتي تحتوي على 32 متحورا، قد تكون أكثر عدوى وتقلل من فعالية الأجسام... 26.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-26T16:43+0000

2021-11-26T16:43+0000

2021-11-26T16:43+0000

روسيا

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موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان المقر: "تم اكتشاف سلالة جديدة من فيروس "سارس-كوف-2" في جنوب أفريقيا وعدد من ا لدول. ووفقا لبيانات هيئة حماية حقوق المستهلك، فإن هذه السلالة تتميز باحتوائها على عدد كبير من المتحورات، التي من الممكن أن تجعل منه أكثر عدوى، كما أنها تؤثر على انخفاض فعالية الأجسام المضادة".كما أعلن المقر وضع قيود على دخول مواطني عدد من الدول الأفريقية وهونغ كونغ إلى روسيا ابتداءً من 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وجاء في البيان: "ابتداءً من الساعة 00:00 من يوم الثامن والعشرين من شهر نوفمبر، سيتم تقييد دخول مواطني عدد من الدول الأجنبية إلى الأراضي الروسية، من المقيمين على أراضي جنوب أفريقيا، بتسوانا، مملكة ليسوتو، ناميبيا، زيمبابوي، موزمبيق، مدغشقر، إيسواتيني، تنزانيا، هونغ كونغ، والمواطنين الأجانب الموجودين على أراضي الدول المذكورة خلال العشرة أيام الماضية".

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روسيا