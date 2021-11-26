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https://arabic.sputniknews.com/20211126/ولاية-نيويورك-تعلن-حالة-التأهب-القصوى-بسبب-متحور-أوميكرون-1053314391.html
ولاية نيويورك تعلن حالة التأهب القصوى بسبب متحور "أوميكرون"
ولاية نيويورك تعلن حالة التأهب القصوى بسبب متحور "أوميكرون"
أعلنت حاكمة نيويورك، كاثي هوشول، اليوم الجمعة، حالة التأهب الصحي السلطات الصحية في الولاية، رغم عدم اكتشاف أي إصابات بمتحور "أوميكرون" الجديد حتى الآن. 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T21:31+0000
2021-11-26T21:31+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
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واشنطن- سبوتنيك. وكتبت هوشول على تويتر: "لم تعثر هيئة الصحة في ولاية نيويورك على متغير أوميكرون الجديد، لكننا في حالة تأهب قصوى".وأضافت الحاكمة أن السلطات الصحية في نيويورك تتعاون بشكل وثيق مع كل من السلطات الصحية الوطنية والدولية لتتبع انتشار الفيروس.وأردفت: "سنواصل مراقبة عينات الفيروس بنشاط وسنواصل العمل مع مراكز مكافحة الأمراض والوقاية ومنظمة الصحة العالمية لمتابعة التطورات عن كثب".قررت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق من اليوم، تصنيف المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" والذي يعرف أيضا باسم "B.1.1.529" وعرف لأول مرة في جنوب أفريقيا، ضمن "المتغيرات المثيرة للقلق".
https://arabic.sputniknews.com/20211126/الصحة-العالمية-تعتبر-متحور-كورونا-الجديد-مصدرا-للقلق-وتطلق-عليه-اسم-أوميكرون-1053312455.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة

ولاية نيويورك تعلن حالة التأهب القصوى بسبب متحور "أوميكرون"

21:31 GMT 26.11.2021
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصوروصول مستشفى متنقل "USNS Comfort" تابع للبحرية الأمريكية إلى نيويورك، لمساعدة الأطباء في مكافحة فيروس "كورونا"، الولايات المتحدة 30 مارس 2020
وصول مستشفى متنقل USNS Comfort تابع للبحرية الأمريكية إلى نيويورك، لمساعدة الأطباء في مكافحة فيروس كورونا، الولايات المتحدة 30 مارس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
© Sputnik . Stringer
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أعلنت حاكمة نيويورك، كاثي هوشول، اليوم الجمعة، حالة التأهب الصحي السلطات الصحية في الولاية، رغم عدم اكتشاف أي إصابات بمتحور "أوميكرون" الجديد حتى الآن.
واشنطن- سبوتنيك. وكتبت هوشول على تويتر: "لم تعثر هيئة الصحة في ولاية نيويورك على متغير أوميكرون الجديد، لكننا في حالة تأهب قصوى".
وأضافت الحاكمة أن السلطات الصحية في نيويورك تتعاون بشكل وثيق مع كل من السلطات الصحية الوطنية والدولية لتتبع انتشار الفيروس.
شعار منظمة الصحة العالمية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
الصحة العالمية: متحور "أوميكرون" يحتوي على خصائص مثيرة للقلق وشهد طفرات كثيرة
19:02 GMT
وأردفت: "سنواصل مراقبة عينات الفيروس بنشاط وسنواصل العمل مع مراكز مكافحة الأمراض والوقاية ومنظمة الصحة العالمية لمتابعة التطورات عن كثب".
قررت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق من اليوم، تصنيف المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" والذي يعرف أيضا باسم "B.1.1.529" وعرف لأول مرة في جنوب أفريقيا، ضمن "المتغيرات المثيرة للقلق".
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