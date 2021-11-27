تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
جنوب أفريقيا تتقاسم مع وكالات السلامة البيولوجية في بلدان أخرى عينات من متحور "أوميكرون"
https://arabic.sputniknews.com/20211127/إيران-تعتزم-بلوغ-مستوى-4-ملايين-برميل-نفط-يوميا-1053333427.html
إيران تعتزم بلوغ مستوى 4 ملايين برميل نفط يوميا
إيران تعتزم بلوغ مستوى 4 ملايين برميل نفط يوميا
أوضح مدير الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، محسن خجسته مهر، أن بلاده تحاول الوصول إلى طاقة إنتاجية عالية من النفط، تعادل ما كانت تنتجه قبل فرض العقوبات... 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T15:26+0000
2021-11-27T15:26+0000
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102157/91/1021579134_0:142:3139:1907_1920x0_80_0_0_f7186ad2913143cf0e6ff849dff36396.jpg
طهران – سبوتنيك. وذكر خجسته مهر أنه بحسب الخطط المستقبلية التي وضعتها بلاده، ستصل الطاقة الإنتاجية الإيرانية من الغاز إلى مليار ونصف مليار متر مكعب يوميا، خلال السنوات العشر المقبلة، على أن تصل طاقة إنتاج النفط الخام للبلاد، إلى 5 ملايين برميل يوميا.وأوضح المسؤول الإيراني أنه في حال تنفيذ مخططات بلاده، ستصل قدرة إيران التكريرية والقدرة التصديرية للبلاد إلى أكثر بمرة ونصف من قدرتها التكريرية والإنتاجية التي كانت عليها قبل العقوبات الأمريكية، مشيرا إلى أنه "لن تغلق طرق تصديرنا للنفط عند طريق واحد، حيث يوفر الموقع الجغرافي والسياسي لإيران العديد من السبل لتصدير النفط والغاز".وأفاد خجسته مهر بأن بلاده ترحب بالاستثمار الأجنبي في قطاع النفط والغاز في داخل أراضيها، دون عقوبات أو شروط، مرحبا بالاستعداد لجذب رؤوس الأموال الأجنبية ضمن قوانين إيران عبر الأساليب التعاقدية المختلفة.ومن جانبه، ذكر مدير الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، أن صادرات النفط الخام لبلاده زادت، مقارنة بالماضي وبالفترة التي سبقت بدء عمل الحكومة الثالثة عشرة الحالية، قائلا: "سنستخدم جميع الإمكانات والقدرات المختلفة للنمو في هذا القطاع، وسياستنا هي إيجاد أسواق جديدة وإيجاد عملاء استراتيجيين. كما أننا مستعدون لتوقيع عقود طويلة الأجل لبيع الغاز والمكثفات والمنتجات البترولية".وكان فروخ عليخاني، مدير الإنتاج في شركة النفط الوطنية الإيرانية قد أكد، قبل شهرين، أنه في حال رفع العقوبات عن بلاده، فسيعود معظم إنتاج البلاد من الخام لسابق عهده خلال شهر، مضيفا أنه "تم التخطيط بعناية لاستعادة إنتاج النفط إلى مستويات ما قبل الحظر على فترات من أسبوع وشهر وثلاثة أشهر".يذكر أن وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، قد صرح فور تعيينه في شهر أغسطس/آب العام الجاري، أن بلاده تعتزم تعزيز مكانتها في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وإعادة إنتاجها إلى السوق العالمي.وأوضح الوزير الإيراني أن البحث عن أسواق نفطية جديدة، إلى جانب صيانة الإنتاج ومنع بيع الخام، سيكون من بين مهامه الرئيسية على رأس الوزارة الجديدة.
https://arabic.sputniknews.com/20211121/اندلاع-حريق-في-شركة-نفط-وغاز-إيرانية-1050764998.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102157/91/1021579134_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_fd4e1fe6aea7a545ee9a016fed065727.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران

إيران تعتزم بلوغ مستوى 4 ملايين برميل نفط يوميا

15:26 GMT 27.11.2021
© AFP 2021 / Sergey Bobokإحدى محطات ضخ الغاز التابعة لشركة النفط والغاز الوطنية الأوكرانية
إحدى محطات ضخ الغاز التابعة لشركة النفط والغاز الوطنية الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
© AFP 2021 / Sergey Bobok
تابعنا عبر
أوضح مدير الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، محسن خجسته مهر، أن بلاده تحاول الوصول إلى طاقة إنتاجية عالية من النفط، تعادل ما كانت تنتجه قبل فرض العقوبات الأمريكية، أي 4 ملايين برميل يوميا.
طهران – سبوتنيك. وذكر خجسته مهر أنه بحسب الخطط المستقبلية التي وضعتها بلاده، ستصل الطاقة الإنتاجية الإيرانية من الغاز إلى مليار ونصف مليار متر مكعب يوميا، خلال السنوات العشر المقبلة، على أن تصل طاقة إنتاج النفط الخام للبلاد، إلى 5 ملايين برميل يوميا.
تصاعد حريق ودخان من انفجار ناقلة غاز في هرات بأفغانستان في 13 فبراير/ شباط 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2021
اندلاع حريق في شركة نفط وغاز إيرانية
21 نوفمبر, 13:04 GMT
وأوضح المسؤول الإيراني أنه في حال تنفيذ مخططات بلاده، ستصل قدرة إيران التكريرية والقدرة التصديرية للبلاد إلى أكثر بمرة ونصف من قدرتها التكريرية والإنتاجية التي كانت عليها قبل العقوبات الأمريكية، مشيرا إلى أنه "لن تغلق طرق تصديرنا للنفط عند طريق واحد، حيث يوفر الموقع الجغرافي والسياسي لإيران العديد من السبل لتصدير النفط والغاز".
وأفاد خجسته مهر بأن بلاده ترحب بالاستثمار الأجنبي في قطاع النفط والغاز في داخل أراضيها، دون عقوبات أو شروط، مرحبا بالاستعداد لجذب رؤوس الأموال الأجنبية ضمن قوانين إيران عبر الأساليب التعاقدية المختلفة.
ومن جانبه، ذكر مدير الشركة الوطنية الإيرانية للنفط، أن صادرات النفط الخام لبلاده زادت، مقارنة بالماضي وبالفترة التي سبقت بدء عمل الحكومة الثالثة عشرة الحالية، قائلا: "سنستخدم جميع الإمكانات والقدرات المختلفة للنمو في هذا القطاع، وسياستنا هي إيجاد أسواق جديدة وإيجاد عملاء استراتيجيين. كما أننا مستعدون لتوقيع عقود طويلة الأجل لبيع الغاز والمكثفات والمنتجات البترولية".
وكان فروخ عليخاني، مدير الإنتاج في شركة النفط الوطنية الإيرانية قد أكد، قبل شهرين، أنه في حال رفع العقوبات عن بلاده، فسيعود معظم إنتاج البلاد من الخام لسابق عهده خلال شهر، مضيفا أنه "تم التخطيط بعناية لاستعادة إنتاج النفط إلى مستويات ما قبل الحظر على فترات من أسبوع وشهر وثلاثة أشهر".
يذكر أن وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، قد صرح فور تعيينه في شهر أغسطس/آب العام الجاري، أن بلاده تعتزم تعزيز مكانتها في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وإعادة إنتاجها إلى السوق العالمي.
وأوضح الوزير الإيراني أن البحث عن أسواق نفطية جديدة، إلى جانب صيانة الإنتاج ومنع بيع الخام، سيكون من بين مهامه الرئيسية على رأس الوزارة الجديدة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:59 GMTجنوب أفريقيا تتقاسم مع وكالات السلامة البيولوجية في بلدان أخرى عينات من متحور "أوميكرون"
15:50 GMTأفضل أطعمة على الإطلاق يمكن تناولها بعد سن الـ50
15:26 GMTإيران تعتزم بلوغ مستوى 4 ملايين برميل نفط يوميا
15:21 GMTاكتشاف 5 جثث جديدة أثناء أعمال الإنقاذ بعد حادثة منجم الفحم في سيبيريا
15:20 GMT3 مروحيات روسية خارقة تشارك في "إيديكس 2021"
15:17 GMTإيران تبعث برسالة تهديد إلى "الأعداء"...سنجبركم على الخروج بطريقة مذلة
15:12 GMTالعلاج بالضوء الأحمر يحسن البصر... وانقراض الحيوانات الضخمة أدى إلى حرائق الغابات
15:10 GMTروسيا تتكهن بتخلي "أوكوس" عن مشروع الغواصة النووية
15:07 GMTالأمريكيون ينفقون 6 مليارات دولار في "الجمعة السوداء"
15:02 GMTليبيا والمغرب يتفقان على تسهيل التأشيرات واستئناف الرحلات الجوية
14:57 GMTإعلام: مقتل ضابطين في الجيش السوداني إثر هجوم شنته ميليشيا إثيوبية بالأسلحة الثقيلة على الحدود
14:56 GMTكرات الجليد تغطي بحيرة مانيتوبا الكندية في ظاهرة غريبة... فيديو
14:44 GMTإيران تزيح الستار عن غواصة جديدة
14:40 GMTبريطانيا تعلن تسجيل أول إصابتين بالمتحور الجديد "أوميكرون" من فيروس كورونا
14:36 GMTحمدوك يعفي المدير العام للشرطة السودانية ونائبه من منصبيهما
14:28 GMTنائبة في الكونغرس تعتذر عن عنصريتها ضد المسلمين
14:22 GMTقرقاش يعلق على زيارة ابن زايد إلى تركيا
14:20 GMTموسكو: الحديث عن تخطيط روسيا لغزو أوكرانيا محاولة أمريكية لإشعال الصراع في دونباس
14:04 GMTعاصفة قوية تجتاح بريطانيا وتؤدي لأضرار بشرية ومادية... فيديو وصور
13:56 GMTاحتجاجات واسعة وقتلى... أين جزر سليمان التي شغلت العالم وماذا يجري فيها