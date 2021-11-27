https://arabic.sputniknews.com/20211127/الجيش-الإثيوبي-يعلن-تحرير-مناطق-جديدة-من-قبضة-قوات-تيغراي-1053322710.html

الجيش الإثيوبي يعلن تحرير مناطق جديدة من قبضة قوات تيغراي

الجيش الإثيوبي يعلن تحرير مناطق جديدة من قبضة قوات تيغراي

قالت الحكومة الإثيوبية إنها تمكنت من تحرير مناطق جديدة من قبضة قوات تيغراي.‏ 27.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-27T10:30+0000

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أخبار إثيوبيا

آبي أحمد

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وذكرت في بيان صادر عن مكتب الاتصال الحكومي الإثيوبي، أمس الجمعة، أن الجيش الفيدرالي تمكن من تحرير مناطق بورقا والجبال المحيطة بمدينة بأتي، كما أنه يتقدم نحو مدينة كومبلشا في إقليم أمهرة.وأشار البيان إلى أن "الجيش الإثيوبي بقيادة القائد العام لقوات الدفاع الوطني ورئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور آبي أحمد، تمكن اليوم من تحرير مناطق بورقا والجبال المحيطة بمدينة باتي".وتابع أن قوات الدفاع الوطنية تتقدم نحو مدينة كومبلشا في إقليم أمهرة.وكتب مكتب الاتصال الحكومي الإثيوبي في بيانه، أن "رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أوفى بوعده بقيادة جميع قوات الجيش والأمن بنفسه"، ولفت إلى أن الجيش الإثيوبي سيطر على جبهة باتي كاساجيتا، واتجه إلى مناطق باتي كومبولتشا بعد السيطرة على الجبال المحيطة.ولفت إلى أن الجيش الإثيوبي يتحرك باتجاه إقليم عفر، حيث حرر مدينتي تشفرا وشفتو، وضواحيها، ويتقدم إلى الأمام لتطويق المناطق التي دخلت إليها عناصر الجبهة الشعبية لتحرير تغراي الإرهابية.يشار إلى رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، نشر مقطعا مصورا له، أمس الجمعة، والذي يظهر فيه وهو يرتدي الزي العسكري على خط الجبهة الأمامي مع الجيش الذي يقاتل قوات تيغراي في منطقة عفر شمال شرقي البلاد.وقال أحمد في تصريحات متلفزة بلغتي أوروميا وأمهرة المحليتين، إن قوات تيغراي تنسحب من المناطق التي احتلتها حتى الآن، مؤكدا أنها ليست في وضع يسمح لها بمنافسة الجيش الوطني.

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أخبار إثيوبيا, آبي أحمد