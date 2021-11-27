تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
جنوب أفريقيا تتقاسم مع وكالات السلامة البيولوجية في بلدان أخرى عينات من متحور "أوميكرون"
https://arabic.sputniknews.com/20211127/بريطانيا-تعلن-تسجيل-أول-إصابتين-بالمتحور-الجديد-أوميكرون-من-فيروس-كورونا-1053330876.html
بريطانيا تعلن تسجيل أول إصابتين بالمتحور الجديد "أوميكرون" من فيروس كورونا
بريطانيا تعلن تسجيل أول إصابتين بالمتحور الجديد "أوميكرون" من فيروس كورونا
سجلت بريطانيا، اليوم السبت، أول إصابتين بالمتحور الجديد "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد. 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T14:40+0000
2021-11-27T14:40+0000
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/16/1047581357_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f62ece0d41c7a8c0685b2c528abdd99e.jpg
القاهرة - سبوتنيك. ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، قوله: "تم اكتشاف حالتين من متغير فيروس كورونا أوميكرون في المملكة المتحدة"، مضيفا: "سيكون هناك فحوصات مستهدفة في المناطق التي تم العثور فيها على الحالتين - في تشيلمسفورد و نوتنغهام".سبق وأعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء أمس الجمعة، إدراج المتحور الجديد من فيروس كورونا المكتشف في جنوب أفريقيا ودول أخرى، ضمن قائمة "المتغيرات المثيرة للقلق".وقالت المنظمة إن "المتغير الذي عرف أولا باسم "B.1.1.529" أصبح رسميا أحد أشكال القلق"، وأطلقت عليه فيما بعد الاسم "أوميكرون".وأكدت رئيسة المجموعة الفنية لوحدة أمراض الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركوف، أن المتحور الجديد "يحتوي على بعض الخصائص المثيرة للقلق، حيث شهد عددا كبيرا من الطفرات، وبعض هذه الطفرات لها خصائص مثيرة للقلق".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/16/1047581357_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_3eb4b4e683e40ebfb02ef6479c43500f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فيروس كورونا

بريطانيا تعلن تسجيل أول إصابتين بالمتحور الجديد "أوميكرون" من فيروس كورونا

14:40 GMT 27.11.2021
© AP Photo / PA / Dominic Lipinskiالوضع في بريطانيا مع ظهور سلالة كورونا الجديدة - لندن، إنجلترا 21 ديسمبر 2020
الوضع في بريطانيا مع ظهور سلالة كورونا الجديدة - لندن، إنجلترا 21 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
© AP Photo / PA / Dominic Lipinski
تابعنا عبر
سجلت بريطانيا، اليوم السبت، أول إصابتين بالمتحور الجديد "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد.
القاهرة - سبوتنيك. ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، قوله: "تم اكتشاف حالتين من متغير فيروس كورونا أوميكرون في المملكة المتحدة"، مضيفا: "سيكون هناك فحوصات مستهدفة في المناطق التي تم العثور فيها على الحالتين - في تشيلمسفورد و نوتنغهام".

وتابع جاويد أن "الشخصين يقومان الآن بالعزل الذاتي، بينما يتم إجراء مزيد من الاختبارات"، منوها بالقول: "هذا تذكير حقيقي بأن هذا الوباء لم ينته بعد".

سبق وأعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء أمس الجمعة، إدراج المتحور الجديد من فيروس كورونا المكتشف في جنوب أفريقيا ودول أخرى، ضمن قائمة "المتغيرات المثيرة للقلق".
وقالت المنظمة إن "المتغير الذي عرف أولا باسم "B.1.1.529" أصبح رسميا أحد أشكال القلق"، وأطلقت عليه فيما بعد الاسم "أوميكرون".
وأكدت رئيسة المجموعة الفنية لوحدة أمراض الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيركوف، أن المتحور الجديد "يحتوي على بعض الخصائص المثيرة للقلق، حيث شهد عددا كبيرا من الطفرات، وبعض هذه الطفرات لها خصائص مثيرة للقلق".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:59 GMTجنوب أفريقيا تتقاسم مع وكالات السلامة البيولوجية في بلدان أخرى عينات من متحور "أوميكرون"
15:50 GMTأفضل أطعمة على الإطلاق يمكن تناولها بعد سن الـ50
15:26 GMTإيران تعتزم بلوغ مستوى 4 ملايين برميل نفط يوميا
15:21 GMTاكتشاف 5 جثث جديدة أثناء أعمال الإنقاذ بعد حادثة منجم الفحم في سيبيريا
15:20 GMT3 مروحيات روسية خارقة تشارك في "إيديكس 2021"
15:17 GMTإيران تبعث برسالة تهديد إلى "الأعداء"...سنجبركم على الخروج بطريقة مذلة
15:12 GMTالعلاج بالضوء الأحمر يحسن البصر... وانقراض الحيوانات الضخمة أدى إلى حرائق الغابات
15:10 GMTروسيا تتكهن بتخلي "أوكوس" عن مشروع الغواصة النووية
15:07 GMTالأمريكيون ينفقون 6 مليارات دولار في "الجمعة السوداء"
15:02 GMTليبيا والمغرب يتفقان على تسهيل التأشيرات واستئناف الرحلات الجوية
14:57 GMTإعلام: مقتل ضابطين في الجيش السوداني إثر هجوم شنته ميليشيا إثيوبية بالأسلحة الثقيلة على الحدود
14:56 GMTكرات الجليد تغطي بحيرة مانيتوبا الكندية في ظاهرة غريبة... فيديو
14:44 GMTإيران تزيح الستار عن غواصة جديدة
14:40 GMTبريطانيا تعلن تسجيل أول إصابتين بالمتحور الجديد "أوميكرون" من فيروس كورونا
14:36 GMTحمدوك يعفي المدير العام للشرطة السودانية ونائبه من منصبيهما
14:28 GMTنائبة في الكونغرس تعتذر عن عنصريتها ضد المسلمين
14:22 GMTقرقاش يعلق على زيارة ابن زايد إلى تركيا
14:20 GMTموسكو: الحديث عن تخطيط روسيا لغزو أوكرانيا محاولة أمريكية لإشعال الصراع في دونباس
14:04 GMTعاصفة قوية تجتاح بريطانيا وتؤدي لأضرار بشرية ومادية... فيديو وصور
13:56 GMTاحتجاجات واسعة وقتلى... أين جزر سليمان التي شغلت العالم وماذا يجري فيها