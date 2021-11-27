تضمين رحلة إجلاء إضافية للخطوط الجوية العراقية في جدول مطار مينسك

وبحسب ما ورد في لوحة المغادرة والوصول عبر الإنترنت على موقع المطار، من المقرر، مبدئيًا، أن تكون مساء غد الأحد.وفي وقت سابق ، أفاد مطار "مينسك" الوطني عن احتمال إجراء رحلتين إنسانيتين للخطوط الجوية العراقية يومي الجمعة والسبت، ستنقلان المهاجرين العراقيين إلى أربيل من بين أولئك الذين حاولوا عبور الأراضي البيلاروسية دون جدوى إلى الاتحاد الأوروبي.ستدير الخطوط الجوية العراقية كلا الرحلتين على متن طائرات بوينغ 747-400 تتسع لـ 420 راكبا.سابقا، أعلن القنصل العراقي لدى روسيا وبيلاروسيا، مجيد الكناني، أن أكثر من ألف مهاجر أبدوا رغبتهم في مغادرة الأراضي البيلاروسية إلى العراق، مضيفا أن المنظمة الدولية للهجرة ستدفع كل التكاليف.
تم إدراج رحلة إجلاء إضافية لشركة الخطوط الجوية العراقية في حركة مطار مينسك.
وبحسب ما ورد في لوحة المغادرة والوصول عبر الإنترنت على موقع المطار، من المقرر، مبدئيًا، أن تكون مساء غد الأحد.
وفي وقت سابق ، أفاد مطار "مينسك" الوطني عن احتمال إجراء رحلتين إنسانيتين للخطوط الجوية العراقية يومي الجمعة والسبت، ستنقلان المهاجرين العراقيين إلى أربيل من بين أولئك الذين حاولوا عبور الأراضي البيلاروسية دون جدوى إلى الاتحاد الأوروبي.
ستدير الخطوط الجوية العراقية كلا الرحلتين على متن طائرات بوينغ 747-400 تتسع لـ 420 راكبا.
سابقا، أعلن القنصل العراقي لدى روسيا وبيلاروسيا، مجيد الكناني، أن أكثر من ألف مهاجر أبدوا رغبتهم في مغادرة الأراضي البيلاروسية إلى العراق، مضيفا أن المنظمة الدولية للهجرة ستدفع كل التكاليف.