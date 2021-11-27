تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
قوات مسلحة إثيوبية تشن هجوما على السودان وأنباء عن مواجهات بالأسلحة الثقيلة
https://arabic.sputniknews.com/20211127/جنوب-أفريقيا-تتم-معاقبتنا-لاكتشاف-متحور-أوميكرون--1053327222.html
جنوب أفريقيا: تتم معاقبتنا لاكتشاف متحور "أوميكرون"
جنوب أفريقيا: تتم معاقبتنا لاكتشاف متحور "أوميكرون"
قالت وزارة خارجية جنوب أفريقيا، اليوم السبت، إن البلاد تُعاقب لاكتشافها متحور فيروس كورونا الجديد المسمى بـ"أوميكرون" الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه... 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T12:44+0000
2021-11-27T12:44+0000
فيروس كورونا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/13/1050192903_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_557643637c9cfd848ed73995afb79bf0.jpg
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن وزارة خارجية جنوب أفريقيا بيانا، قالت فيه إن قرار عدد من الدول بحظر الرحلات الجوية من وإلى جنوب أفريقيا بعد اكتشاف المتحور الجديد، يعتبر "معاقبة جنوب أفريقيا على قدرتها على سرعة اكتشاف المتحورات الجديدة".وفي وقت سابق، أكدت رئيسة الجمعية الطبية في جنوب أفريقيا، أنجيليك كويتزي، أنه من السابق لأوانه وضع بلادها على القائمة الحمراء للسفر، بعد اكتشاف متغير "أوميكرون" المتحور من فيروس كورونا المستجد.وأضافت كويتزي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، إنه "لا توجد أدلة إكلينيكية كافية لإثبات المخاطر المرتبطة بمتغير [بي.1.1.529] الذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية أوميكرون"، لافتة إلى أنه "تم اكتشاف المتغير لدى بعض المسافرين من جنوب أفريقيا في بوتسوانا وهونغ كونغ وإسرائيل وبلجيكا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/13/1050192903_47:0:1547:1125_1920x0_80_0_0_9526eab132c17358b86fe32e859a3180.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فيروس كورونا

جنوب أفريقيا: تتم معاقبتنا لاكتشاف متحور "أوميكرون"

12:44 GMT 27.11.2021
© flickr.com / Jason Perelsonعلم جنوب أفريقيا
علم جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
© flickr.com / Jason Perelson
تابعنا عبر
قالت وزارة خارجية جنوب أفريقيا، اليوم السبت، إن البلاد تُعاقب لاكتشافها متحور فيروس كورونا الجديد المسمى بـ"أوميكرون" الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه "متغير مثير للقلق" وبأنه أكثر قابلية للانتقال من سلالة دلتا.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن وزارة خارجية جنوب أفريقيا بيانا، قالت فيه إن قرار عدد من الدول بحظر الرحلات الجوية من وإلى جنوب أفريقيا بعد اكتشاف المتحور الجديد، يعتبر "معاقبة جنوب أفريقيا على قدرتها على سرعة اكتشاف المتحورات الجديدة".

وأضافت الوزارة في بيانها أنه "يجب الإشادة بالقدرة العلمية المتميزة وليس معاقبتها"، مشيرة إلى أنه تم اكتشاف متحورات جديدة في أجزاء أخرى من العالم ليس لها علاقة بجنوب أفريقيا، لكن رد الفعل تجاه تلك الدول اختلف اختلافا صارخا عن حالة جنوب أفريقيا".

وفي وقت سابق، أكدت رئيسة الجمعية الطبية في جنوب أفريقيا، أنجيليك كويتزي، أنه من السابق لأوانه وضع بلادها على القائمة الحمراء للسفر، بعد اكتشاف متغير "أوميكرون" المتحور من فيروس كورونا المستجد.
وأضافت كويتزي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، إنه "لا توجد أدلة إكلينيكية كافية لإثبات المخاطر المرتبطة بمتغير [بي.1.1.529] الذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية أوميكرون"، لافتة إلى أنه "تم اكتشاف المتغير لدى بعض المسافرين من جنوب أفريقيا في بوتسوانا وهونغ كونغ وإسرائيل وبلجيكا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
12:55 GMTدراسة تنصح بالتخلص من الفشار داخل السينما
12:52 GMTقوات مسلحة إثيوبية تشن هجوما على السودان وأنباء عن مواجهات بالأسلحة الثقيلة
12:51 GMT"تيليغرام" تسعد مستخدمي أجهزة "أبل" بميزة جديدة
12:44 GMTجنوب أفريقيا: تتم معاقبتنا لاكتشاف متحور "أوميكرون"
12:42 GMTمصر تعلن عن موعد تشغيل أول مفاعل نووي في الضبعة
12:41 GMTاجتماع قطري أفغاني في الدوحة لبحث جهود تحقيق الاستقرار والمساعدات الإنسانية لمواطني أفغانستان
12:30 GMTمحكمة روسية تلقي القبض على مفتش الدولة في "روستيخ نادزور" بعد الحادث في المنجم
12:25 GMTالسلطات الإيطالية تقتحم مبنى يوفنتوس بسبب صفقات مشبوهة
12:20 GMTكيروش: مصر لن تصل إلى كأس العالم بالتاريخ والحضارة... فيديو
12:18 GMTملك إسبانيا يلتقي رئيسة مجلس النواب البحريني
12:15 GMTمسؤول إيراني: إيران تستطيع صنع قنبلة نووية لكن "عقيدتنا تمنعنا"
12:13 GMTاحتجاجات نسائية ضد تجنيد القاصرات ضمن مناطق سيطرة الجيش الأمريكي شرقي سوريا
12:10 GMTشركة روبوتات تعرض وظيفة بـ200 ألف دولار... بشرط امتلاك وجه وسيم
11:55 GMTلماذا يقوم عشرات الآلاف برحلة محفوفة بالمخاطر إلى بريطانيا؟
11:46 GMT"الخطوط الجوية العراقية" تكشف موعد استئناف الرحلات بين العراق وإيران
11:44 GMTتجارة الأعضاء البشرية... جريمة الأموال المخفية
11:40 GMTذكرى استقلال لبنان في أسوأ ظروف يشهدها البلد
11:37 GMTرئيس "الطاقة الذرية" الإيرانية: على الكيان الصهيوني النظر في المرآة قبل تهديد إيران
11:35 GMTوزير الطاقة الإثيوبي يؤكد مواصلة بلاده بناء سد النهضة جنبا إلى جنب مع "محاربة الإرهابيين"
11:34 GMTالقبول الدولي بنتائج الانتخابات العراقية… هل ينهي حركة الاحتجاجات الرافضة؟