جنوب أفريقيا: تتم معاقبتنا لاكتشاف متحور "أوميكرون"

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن وزارة خارجية جنوب أفريقيا بيانا، قالت فيه إن قرار عدد من الدول بحظر الرحلات الجوية من وإلى جنوب أفريقيا بعد اكتشاف المتحور الجديد، يعتبر "معاقبة جنوب أفريقيا على قدرتها على سرعة اكتشاف المتحورات الجديدة".وفي وقت سابق، أكدت رئيسة الجمعية الطبية في جنوب أفريقيا، أنجيليك كويتزي، أنه من السابق لأوانه وضع بلادها على القائمة الحمراء للسفر، بعد اكتشاف متغير "أوميكرون" المتحور من فيروس كورونا المستجد.وأضافت كويتزي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، إنه "لا توجد أدلة إكلينيكية كافية لإثبات المخاطر المرتبطة بمتغير [بي.1.1.529] الذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية أوميكرون"، لافتة إلى أنه "تم اكتشاف المتغير لدى بعض المسافرين من جنوب أفريقيا في بوتسوانا وهونغ كونغ وإسرائيل وبلجيكا".
قالت وزارة خارجية جنوب أفريقيا، اليوم السبت، إن البلاد تُعاقب لاكتشافها متحور فيروس كورونا الجديد المسمى بـ"أوميكرون" الذي وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه "متغير مثير للقلق" وبأنه أكثر قابلية للانتقال من سلالة دلتا.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن وزارة خارجية جنوب أفريقيا بيانا، قالت فيه إن قرار عدد من الدول بحظر الرحلات الجوية من وإلى جنوب أفريقيا بعد اكتشاف المتحور الجديد، يعتبر "معاقبة جنوب أفريقيا على قدرتها على سرعة اكتشاف المتحورات الجديدة".
وأضافت الوزارة في بيانها أنه "يجب الإشادة بالقدرة العلمية المتميزة وليس معاقبتها"، مشيرة إلى أنه تم اكتشاف متحورات جديدة في أجزاء أخرى من العالم ليس لها علاقة بجنوب أفريقيا، لكن رد الفعل تجاه تلك الدول اختلف اختلافا صارخا عن حالة جنوب أفريقيا".
وفي وقت سابق، أكدت رئيسة الجمعية الطبية في جنوب أفريقيا، أنجيليك كويتزي، أنه من السابق لأوانه وضع بلادها على القائمة الحمراء للسفر، بعد اكتشاف متغير "أوميكرون" المتحور من فيروس كورونا المستجد.
وأضافت كويتزي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، إنه "لا توجد أدلة إكلينيكية كافية لإثبات المخاطر المرتبطة بمتغير [بي.1.1.529] الذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية أوميكرون"، لافتة إلى أنه "تم اكتشاف المتغير لدى بعض المسافرين من جنوب أفريقيا في بوتسوانا وهونغ كونغ وإسرائيل وبلجيكا".