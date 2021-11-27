مسؤول إيراني: إيران تستطيع صنع قنبلة نووية لكن "عقيدتنا تمنعنا"

وقال إسلامي، في حديث لقناة المسيرة اليمنية، إن "إيران في استراتيجيتها القومية لم ولن تسعى لحيازة أسلحة نووية وهي تعمل وفق معايير وإطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية".وأضاف إسلامي: "إيران منذ مدة طويلة لديها القدرة على صناعة سلاح نووي، ولكنها لم تفعل لأن عقائدها وتعليمات المرشد الأعلى علي خامنئي تمنعها من هذا".وصرح : "استطاعت قواتنا البحرية أخيرا قطع 45 ألف كم وعبور ثلاثة محيطات وشواطئ أكثر من 50 دولة دون الرسو في الموانئ وهذا جسّد اقتدار القوات البحرية الإيرانية".وأردف إسلامي: "على الكيان الصهيوني النظر في المرآة ومعرفة حجمه الحقيقي قبل توجيه التهديدات باستهداف وضرب المواقع النووية الإيرانية".وشدد إسلامي على أن "جميع إجراءات التفتيش التي تمت حتى الآن على المواقع النووية الإيرانية لم يعثر خلالها على أي أثر لانحراف في البرنامج النووي الإيراني".ونفى إسلامي أن يكون اغتيال عالم نووي يمثل ضربة للثورة الإسلامية، بل أن "هذا الأمر كان عكسيا ولم يؤدّ لتضعيف البرنامج النووي الإيراني بل أدى لتقوية وتوسعة الأنشطة النووية السلمية".