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https://arabic.sputniknews.com/20211127/مقتل-وإصابة-20-شخصا-في-اشتباكات-بين-محتجين-وقوات-فرنسية-في-النيجر-1053341638.html
مقتل وإصابة 20 شخصا في اشتباكات بين محتجين وقوات فرنسية في النيجر
مقتل وإصابة 20 شخصا في اشتباكات بين محتجين وقوات فرنسية في النيجر
لقي شخصان مصرعهما وأصيب 18 آخرون إثر اشتباكات بين محتجين وقافلة عسكرية فرنسية كانوا يعترضون طريقها بعد عبورها الحدود من بوركينا فاسو إلى النيجر. 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T21:51+0000
2021-11-27T21:52+0000
النيجر
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ذكرت ذلك حكومة النيجر بحسب وكالة "رويترز"، اليوم السبت، مشيرة إلى أن المدرعات والشاحنات عبرت الحدود، يوم الجمعة، بعد توقفها في بوركينا فاسو لمدة أسبوع بسبب خروج احتجاجات على إخفاق القوات الفرنسية في التصدي للإرهاب.ولفتت الوكالة إلى وجود آلاف الجنود الفرنسيين في النيجر وبوركينا فاسو وبلدان أفريقية أخرى في منطقة الساحل بغرب أفريقيا، كان مستعمرات فرنسية في السابق.وتقول القوات الفرنسية إنها تحارب جماعات محلية متحالفة مع تنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين.ولفتت الوكالة إلى أنه خلال الأسبوع الماضي، اعترض مئات الأشخاص في مدينة كايا في بوركينا فاسو طريق القافلة الفرنسية المتجهة إلى مالي قادمة من ساحل العاج.وذكرت حكومة النيجر أن القوات الفرنسية استخدمت القوة ضد المحتجين، مضيفة: "للأسف قتل شخصان وأصيب 18 بينهم 11 شخصا إصاباتهم خطيرة".ولفتت الوكالة إلى أنه تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث، بينما قال المتحدث باسم الجيش الفرنسي الكولونيل باسكال لاني: "جنود فرنسيون وقوات من شرطة النيجر العسكرية أطلقوا طلقات تحذيرية لتفريق المحتجين دون أن يؤكد أن ينفي التقارير الخاصة بسقوط ضحايا"، مضيفا: "تمكنت القافلة من مواصلة طريقها صوب العاصمة نيامي".
https://arabic.sputniknews.com/20211121/فرنسا-تطلب-من-رئيس-بوركينا-فاسو-التدخل-لإنهاء-احتجاج-يعرقل-سير-قافلة-عسكرية-1050769684.html
https://arabic.sputniknews.com/20211114/مقتل-20-شخصا-بينهم-19-من-الشرطة-العسكرية-في-هجوم-إرهابي-ببوركينا-فاسو-1050705216.html
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مقتل وإصابة 20 شخصا في اشتباكات بين محتجين وقوات فرنسية في النيجر

21:51 GMT 27.11.2021 (تم التحديث: 21:52 GMT 27.11.2021)
© AP Photo / Maeva Bambuckجنود فرنسيين
جنود فرنسيين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
© AP Photo / Maeva Bambuck
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لقي شخصان مصرعهما وأصيب 18 آخرون إثر اشتباكات بين محتجين وقافلة عسكرية فرنسية كانوا يعترضون طريقها بعد عبورها الحدود من بوركينا فاسو إلى النيجر.
ذكرت ذلك حكومة النيجر بحسب وكالة "رويترز"، اليوم السبت، مشيرة إلى أن المدرعات والشاحنات عبرت الحدود، يوم الجمعة، بعد توقفها في بوركينا فاسو لمدة أسبوع بسبب خروج احتجاجات على إخفاق القوات الفرنسية في التصدي للإرهاب.
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ولفتت الوكالة إلى وجود آلاف الجنود الفرنسيين في النيجر وبوركينا فاسو وبلدان أفريقية أخرى في منطقة الساحل بغرب أفريقيا، كان مستعمرات فرنسية في السابق.
وتقول القوات الفرنسية إنها تحارب جماعات محلية متحالفة مع تنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين.
ولفتت الوكالة إلى أنه خلال الأسبوع الماضي، اعترض مئات الأشخاص في مدينة كايا في بوركينا فاسو طريق القافلة الفرنسية المتجهة إلى مالي قادمة من ساحل العاج.
وذكرت حكومة النيجر أن القوات الفرنسية استخدمت القوة ضد المحتجين، مضيفة: "للأسف قتل شخصان وأصيب 18 بينهم 11 شخصا إصاباتهم خطيرة".
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ولفتت الوكالة إلى أنه تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث، بينما قال المتحدث باسم الجيش الفرنسي الكولونيل باسكال لاني: "جنود فرنسيون وقوات من شرطة النيجر العسكرية أطلقوا طلقات تحذيرية لتفريق المحتجين دون أن يؤكد أن ينفي التقارير الخاصة بسقوط ضحايا"، مضيفا: "تمكنت القافلة من مواصلة طريقها صوب العاصمة نيامي".
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