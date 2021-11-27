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الروسية فالييفا تفوز برقم قياسي عالمي في التزحلق على الجليد
الروسية فالييفا تفوز برقم قياسي عالمي في التزحلق على الجليد
احتلت اللاعبة الروسية المتزحلقة كاميلا فالييفا، التي سجلت رقما قياسيا عالميا جديدا، المرتبة الأولى في مسابقة البرنامج القصير للتزحلق الفني على الجليد اليوم... 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T09:17+0000
2021-11-27T09:17+0000
مجتمع
رياضة
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حصلت فالييفا على 87.42 نقطة، وسجلت رقما قياسيا عالميا جديدا لعدد النقاط في البرنامج القصير للتزحلق الفردي للسيدات. كان الرقم القياسي السابق يخص اللاعبة الروسية ألينا كوستورنايا (85.45 نقطة).احتلت المركز الثاني لاعبة آخرى من روسيا - إليزافيتا توكتاميشيفا (80.10)، والثالث - الأمريكية ماريا بيل (69.37). وتأتي الروسية مايا خروميخ في المرتبة الخامسة (64.72).
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مجتمع, رياضة

الروسية فالييفا تفوز برقم قياسي عالمي في التزحلق على الجليد

09:17 GMT 27.11.2021
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ر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
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احتلت اللاعبة الروسية المتزحلقة كاميلا فالييفا، التي سجلت رقما قياسيا عالميا جديدا، المرتبة الأولى في مسابقة البرنامج القصير للتزحلق الفني على الجليد اليوم السبت لهذا الموسم في سوتشي.
حصلت فالييفا على 87.42 نقطة، وسجلت رقما قياسيا عالميا جديدا لعدد النقاط في البرنامج القصير للتزحلق الفردي للسيدات. كان الرقم القياسي السابق يخص اللاعبة الروسية ألينا كوستورنايا (85.45 نقطة).
احتلت المركز الثاني لاعبة آخرى من روسيا - إليزافيتا توكتاميشيفا (80.10)، والثالث - الأمريكية ماريا بيل (69.37). وتأتي الروسية مايا خروميخ في المرتبة الخامسة (64.72).
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