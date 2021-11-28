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البورصة المصرية تخسر 11.3 مليار جنيه خلال 10 دقائق
البورصة المصرية تخسر 11.3 مليار جنيه خلال 10 دقائق
بتراجع جماعي للمؤشرات وخسارة 11.3 مليار جنيه خلال 10دقائق استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد. 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T09:21+0000
2021-11-28T09:34+0000
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وحسب موقع "اليوم السابع"، تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.66% ليصل إلى مستوى 11241 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.2% ليصل إلى مستوى 1930 نقطة. وانخفض أيضا مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2% ليصل إلى مستوى 13256 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.3% ليصل إلى مستوى 4377 نقطة.كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.87% ليصل إلى مستوى 2043 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.97% ليصل إلى مستوى 2999 نقطة.يأتي ذلك على خلفية السلالة الجديدة المكتشفة من فيروس كورونا، "أوميكرون" التي أثارت انزعاج السلطات في أنحاء العالم، حيث سارعت الدول إلى تعليق السفر من دول جنوب القارة الأفريقية وتكبدت أسواق الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا أكبر خسائرها منذ أكثر من عام.ووجهت تلك المخاوف ضربة قوية لأسواق المال، لاسيما أسهم شركات الطيران وغيرها المرتبطة بقطاع السفر، وكذلك النفط الذي خسر حوالي 10 دولارات للبرميل.
https://arabic.sputniknews.com/20211126/الصحة-المصرية-نتابع-متحور-كورونا-الجديد-لاتخاذ-الإجراءات-الاحترازية-المناسبة-1053304382.html
https://arabic.sputniknews.com/20211128/انهيارات-في-الأسواق-الخليجية-وسط-مخاوف-من-متحور-كورونا-الجديد-أوميكرون-1053348536.html
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اقتصاد, أخبار مصر الآن, أخبار البورصة, فيروس كورونا

البورصة المصرية تخسر 11.3 مليار جنيه خلال 10 دقائق

09:21 GMT 28.11.2021 (تم التحديث: 09:34 GMT 28.11.2021)
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYالبورصة المصرية
البورصة المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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بتراجع جماعي للمؤشرات وخسارة 11.3 مليار جنيه خلال 10دقائق استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد.
وحسب موقع "اليوم السابع"، تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.66% ليصل إلى مستوى 11241 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.2% ليصل إلى مستوى 1930 نقطة.
وانخفض أيضا مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2% ليصل إلى مستوى 13256 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.3% ليصل إلى مستوى 4377 نقطة.
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كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.87% ليصل إلى مستوى 2043 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.97% ليصل إلى مستوى 2999 نقطة.
يأتي ذلك على خلفية السلالة الجديدة المكتشفة من فيروس كورونا، "أوميكرون" التي أثارت انزعاج السلطات في أنحاء العالم، حيث سارعت الدول إلى تعليق السفر من دول جنوب القارة الأفريقية وتكبدت أسواق الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا أكبر خسائرها منذ أكثر من عام.
شاشة تعرض معلومات الأسهم في السوق المالية السعودية (تداول)، في الرياض، السعودية 11 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
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ووجهت تلك المخاوف ضربة قوية لأسواق المال، لاسيما أسهم شركات الطيران وغيرها المرتبطة بقطاع السفر، وكذلك النفط الذي خسر حوالي 10 دولارات للبرميل.
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