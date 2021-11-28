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انهيارات في الأسواق الخليجية وسط مخاوف من متحور كورونا الجديد "أوميكرون"
انهيارات في الأسواق الخليجية وسط مخاوف من متحور كورونا الجديد "أوميكرون"
أفادت وسائل إعلام سعودية، صباح اليوم الأحد، عن حصول انهيار كبير في الأسواق المالية الخليجية، لا سيما في أسواق السعودية والإمارات. 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T09:28+0000
2021-11-28T09:28+0000
اقتصاد
الإمارات
فيروس كورونا
السعودية
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وذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية أن الأسهم المالية السعودية تراجعت خلال مطلع جلسة اليوم الأحد بنحو 5.3%، التي تعادل 631 نقطة، حيث يعد تراجع السوق خلال مطلع التعاملات هو الأكبر منذ مايو/أيار 2020.وبحسب الصحيفة، انخفضت مؤشرات أسواق المال الإماراتية في الدقائق الأولى من جلسة اليوم الأحد، حيث تراجع مؤشر سوق أبوظبي 2.74% عند مستوى 8222 نقطة.كما أفادت صحيفة "الرؤية" الاقتصادية في الإمارات أن أسواق دبي تراجعت مؤشراتها المالية إلى نحو 4.36% عند مستوى 3031 نقطة، حيث بلغت قيمة التداول في السوق 129.16 مليون درهم من خلال 84.53 مليون سهم، كما تراجع سهم سوق دبي المالي 8.1% عند سعر 2.38 درهم للسهم، بينما هبط سهم إعمار العقارية 6.92%.وانخفض النفط مع أسواق الأسهم العالمية بفعل مخاوف من أن تؤدي السلالة الجديدة، إلى تقويض النمو الاقتصادي والطلب على الوقود.وعبرت منظمة الصحة العالمية، أمس، عن قلقها إزاء اكتشاف المتحور الجديد لكوفيد-19 لأول مرة في جنوب أفريقيا، كما أطلقت عليه اسم "أوميكرون".ومع ظهور المتحور "أوميكرون" في جنوب أفريقيا، حظر عدد كبير من دول العالم السفر من وإلى بعض بلدان القارة السمراء، إذ أعلنت دول أوروبية، ودول مثل بريطانيا، عمان، مصر، السعودية، والإمارات، حظر دخول المسافرين من عدة دول أفريقية من بينها جنوب أفريقيا للحد من تفشي متحور أوميكرون.
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اقتصاد, الإمارات, فيروس كورونا, السعودية

انهيارات في الأسواق الخليجية وسط مخاوف من متحور كورونا الجديد "أوميكرون"

09:28 GMT 28.11.2021
© REUTERS / STRINGERشاشة تعرض معلومات الأسهم في السوق المالية السعودية (تداول)، في الرياض، السعودية 11 ديسمبر 2019
شاشة تعرض معلومات الأسهم في السوق المالية السعودية (تداول)، في الرياض، السعودية 11 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© REUTERS / STRINGER
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أفادت وسائل إعلام سعودية، صباح اليوم الأحد، عن حصول انهيار كبير في الأسواق المالية الخليجية، لا سيما في أسواق السعودية والإمارات.
وذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية أن الأسهم المالية السعودية تراجعت خلال مطلع جلسة اليوم الأحد بنحو 5.3%، التي تعادل 631 نقطة، حيث يعد تراجع السوق خلال مطلع التعاملات هو الأكبر منذ مايو/أيار 2020.
وبحسب الصحيفة، انخفضت مؤشرات أسواق المال الإماراتية في الدقائق الأولى من جلسة اليوم الأحد، حيث تراجع مؤشر سوق أبوظبي 2.74% عند مستوى 8222 نقطة.
كما أفادت صحيفة "الرؤية" الاقتصادية في الإمارات أن أسواق دبي تراجعت مؤشراتها المالية إلى نحو 4.36% عند مستوى 3031 نقطة، حيث بلغت قيمة التداول في السوق 129.16 مليون درهم من خلال 84.53 مليون سهم، كما تراجع سهم سوق دبي المالي 8.1% عند سعر 2.38 درهم للسهم، بينما هبط سهم إعمار العقارية 6.92%.
وانخفض النفط مع أسواق الأسهم العالمية بفعل مخاوف من أن تؤدي السلالة الجديدة، إلى تقويض النمو الاقتصادي والطلب على الوقود.
وعبرت منظمة الصحة العالمية، أمس، عن قلقها إزاء اكتشاف المتحور الجديد لكوفيد-19 لأول مرة في جنوب أفريقيا، كما أطلقت عليه اسم "أوميكرون".
ومع ظهور المتحور "أوميكرون" في جنوب أفريقيا، حظر عدد كبير من دول العالم السفر من وإلى بعض بلدان القارة السمراء، إذ أعلنت دول أوروبية، ودول مثل بريطانيا، عمان، مصر، السعودية، والإمارات، حظر دخول المسافرين من عدة دول أفريقية من بينها جنوب أفريقيا للحد من تفشي متحور أوميكرون.
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