العراق... إصابة 4 عناصر من البيشمركة بعد إحباطهم هجوما إرهابيا نفذه "داعش"

هجمت عناصر "داعش" على نقطة حراسة اللواء الخامس مشاة لقوات البيشمركة الخامسة في منطقة تبكي "كالان" ضمن منطقة كولجو، بحسب بيان صادر عن إعلام البيشمركة حصلت "السومرية نيوز" عل نسخة منه.وتابع البيان أن "الحادث أسفر عن إصابة 4 من قوات البيشمركة، التي اعترضت الهجوم بشدة، وأحبطته وطاردت إرهابيي داعش".يأني ذلك بعدما أعلنت السلطات العراقية، يوم الأربعاء الماضي، إحباط عملية إرهابية في محافظة الأنبار غربي البلاد، واعتقال 5 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.يشار إلى أن العراق أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017 عن طرد عناصر التنظيم "داعش"، وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية، بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم لا تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.
يأني ذلك بعدما أعلنت السلطات العراقية، يوم الأربعاء الماضي، إحباط عملية إرهابية في محافظة الأنبار غربي البلاد، واعتقال 5 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.
يشار إلى أن العراق أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017 عن طرد عناصر التنظيم "داعش"، وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية، بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم لا تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.