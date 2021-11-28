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https://arabic.sputniknews.com/20211128/العراق-إصابة-4-عناصر-من-البيشمركة-بعد-إحباطهم-هجوما-إرهابيا-نفذه-داعش--1053344745.html
العراق... إصابة 4 عناصر من البيشمركة بعد إحباطهم هجوما إرهابيا نفذه "داعش"
العراق... إصابة 4 عناصر من البيشمركة بعد إحباطهم هجوما إرهابيا نفذه "داعش"
أحبطت قوات البيشمركة، أمس السبت، هجوما إرهابيا نفذه تنظيم "داعش" ضمن منطقة كولجو في ‏قضاء كفري بمحافظة ديالى العراقية. 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T06:47+0000
2021-11-28T06:47+0000
أخبار العراق اليوم
داعش
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هجمت عناصر "داعش" على نقطة حراسة اللواء الخامس مشاة لقوات البيشمركة الخامسة في منطقة تبكي "كالان" ضمن منطقة كولجو، بحسب بيان صادر عن إعلام البيشمركة حصلت "السومرية نيوز" عل نسخة منه.وتابع البيان أن "الحادث أسفر عن إصابة 4 من قوات البيشمركة، التي اعترضت الهجوم بشدة، وأحبطته وطاردت إرهابيي داعش".يأني ذلك بعدما أعلنت السلطات العراقية، يوم الأربعاء الماضي، إحباط عملية إرهابية في محافظة الأنبار غربي البلاد، واعتقال 5 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.يشار إلى أن العراق أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017 عن طرد عناصر التنظيم "داعش"، وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية، بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم لا تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20211124/إحباط-عملية-إرهابية-غربي-العراق-واعتقال-5-من-عناصر-داعش-1053241782.html
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أخبار العراق اليوم, داعش

العراق... إصابة 4 عناصر من البيشمركة بعد إحباطهم هجوما إرهابيا نفذه "داعش"

06:47 GMT 28.11.2021
© Sputnik . Hikmet Durgunقوات البيشمركة أثناء عملية تحرير الموصل
قوات البيشمركة أثناء عملية تحرير الموصل - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
قوات البيشمركة أثناء عملية تحرير الموصل
© Sputnik . Hikmet Durgun
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أحبطت قوات البيشمركة، أمس السبت، هجوما إرهابيا نفذه تنظيم "داعش" ضمن منطقة كولجو في ‏قضاء كفري بمحافظة ديالى العراقية.
هجمت عناصر "داعش" على نقطة حراسة اللواء الخامس مشاة لقوات البيشمركة الخامسة في منطقة تبكي "كالان" ضمن منطقة كولجو، بحسب بيان صادر عن إعلام البيشمركة حصلت "السومرية نيوز" عل نسخة منه.
وتابع البيان أن "الحادث أسفر عن إصابة 4 من قوات البيشمركة، التي اعترضت الهجوم بشدة، وأحبطته وطاردت إرهابيي داعش".
قوات الجيش العراقي في بغداد، العراق 26 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2021
إحباط عملية إرهابية غربي العراق واعتقال 5 من عناصر "داعش"
24 نوفمبر, 14:09 GMT
يأني ذلك بعدما أعلنت السلطات العراقية، يوم الأربعاء الماضي، إحباط عملية إرهابية في محافظة الأنبار غربي البلاد، واعتقال 5 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.
يشار إلى أن العراق أعلن في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017 عن طرد عناصر التنظيم "داعش"، وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية، بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم لا تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.
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