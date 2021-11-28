بريطانيا: نحتاج إلى تعاون فرنسا في التصدي لأزمة المهاجرين

وأضاف جافيد لـ"سكاي نيوز": "يتعين أن يتوقف تدفق المهاجرين. بالطبع لا يمكننا الآن أن نفعل ذلك بمفردنا، نحن بحاجة إلى تعاون الفرنسيين... أتمنى أن يتعاون الفرنسيون معنا".وحسب "رويترز"، جاء ذلك تعليقا على الرسالة التي بعث بها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى الرئيس الفرنسي.وأكد الوزير البريطاني أن جونسون كان على حق تماما في هذا الشأن.يشار إلى أن البلدين منخرطين في خلافات أخرى بشأن قواعد التجارة وحقوق الصيد في مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.يذكر أنه منذ بداية عام 2021، حدثت أكثر من 23 محاولة عبور بحرا من فرنسا إلى بريطانيا، حيث يفضل عدد من المهاجرين أو طالبي اللجوء الذهاب إلى بريطانيا لأسباب عائلية وأخرى متعلقة بامتلاكهم لصلات في هذا البلد تسهل عيشهم.
يذكر أنه منذ بداية عام 2021، حدثت أكثر من 23 محاولة عبور بحرا من فرنسا إلى بريطانيا، حيث يفضل عدد من المهاجرين أو طالبي اللجوء الذهاب إلى بريطانيا لأسباب عائلية وأخرى متعلقة بامتلاكهم لصلات في هذا البلد تسهل عيشهم.