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بريطانيا: نحتاج إلى تعاون فرنسا في التصدي لأزمة المهاجرين
بريطانيا: نحتاج إلى تعاون فرنسا في التصدي لأزمة المهاجرين
قال وزير الصحة البريطاني ساجد جافيد، اليوم الأحد، إن بريطانيا تحتاج إلى تعاون فرنسا لمحاولة منع المهاجرين من عبور القنال الإنجليزي. 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T12:33+0000
2021-11-28T12:33+0000
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وأضاف جافيد لـ"سكاي نيوز": "يتعين أن يتوقف تدفق المهاجرين. بالطبع لا يمكننا الآن أن نفعل ذلك بمفردنا، نحن بحاجة إلى تعاون الفرنسيين... أتمنى أن يتعاون الفرنسيون معنا".وحسب "رويترز"، جاء ذلك تعليقا على الرسالة التي بعث بها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى الرئيس الفرنسي.وأكد الوزير البريطاني أن جونسون كان على حق تماما في هذا الشأن.يشار إلى أن البلدين منخرطين في خلافات أخرى بشأن قواعد التجارة وحقوق الصيد في مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.يذكر أنه منذ بداية عام 2021، حدثت أكثر من 23 محاولة عبور بحرا من فرنسا إلى بريطانيا، حيث يفضل عدد من المهاجرين أو طالبي اللجوء الذهاب إلى بريطانيا لأسباب عائلية وأخرى متعلقة بامتلاكهم لصلات في هذا البلد تسهل عيشهم.
https://arabic.sputniknews.com/20211124/27-غريقا-في-القنال-الإنجليزي-وجونسون-يترأس-اجتماعا-طارئا-1053251252.html
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أخبار العالم الآن, فرنسا, بريطانيا

بريطانيا: نحتاج إلى تعاون فرنسا في التصدي لأزمة المهاجرين

12:33 GMT 28.11.2021
© AFP 2021 / Marcos Morenoقارب يحمل مهاجرين في مضيق جبل طارق
قارب يحمل مهاجرين في مضيق جبل طارق - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© AFP 2021 / Marcos Moreno
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قال وزير الصحة البريطاني ساجد جافيد، اليوم الأحد، إن بريطانيا تحتاج إلى تعاون فرنسا لمحاولة منع المهاجرين من عبور القنال الإنجليزي.
وأضاف جافيد لـ"سكاي نيوز": "يتعين أن يتوقف تدفق المهاجرين. بالطبع لا يمكننا الآن أن نفعل ذلك بمفردنا، نحن بحاجة إلى تعاون الفرنسيين... أتمنى أن يتعاون الفرنسيون معنا".
وحسب "رويترز"، جاء ذلك تعليقا على الرسالة التي بعث بها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى الرئيس الفرنسي.
وأكد الوزير البريطاني أن جونسون كان على حق تماما في هذا الشأن.
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يشار إلى أن البلدين منخرطين في خلافات أخرى بشأن قواعد التجارة وحقوق الصيد في مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
يذكر أنه منذ بداية عام 2021، حدثت أكثر من 23 محاولة عبور بحرا من فرنسا إلى بريطانيا، حيث يفضل عدد من المهاجرين أو طالبي اللجوء الذهاب إلى بريطانيا لأسباب عائلية وأخرى متعلقة بامتلاكهم لصلات في هذا البلد تسهل عيشهم.
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