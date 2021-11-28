بنفيكا يخوض إحدى أغرب مباريات الدوري الإسباني ويحرز 7 أهداف في الشوط الأول

وضم تشكيل بيلينينسيس 9 لاعبين بينهم حارسا مرمى أحدهم قام بمهمته في حراسة المرمى والآخر لعب في قلب الدفاع.وذكرت وسائل إعلام أن السبب في ذلك هو إصابة 17 لاعبا بفيروس كورونا، بينما رفضت رابطة الدوري البرتغالي تأجيل المباراة وهو ما أجبر بيلينينسيس على خوض المباراة خوفا من عقوبة الانسحاب.واستغل بنفيكا النقص العددي لمنافسه واستطاع إحراز 7 أهداف في شوط واحد، قبل أن تحدث المفاجأة في الشوط الثاني، الذي أكمله فريق بيلينينسيس بـ 7 لاعبين فقط، وبعده بوقت قصير سقط لاعب آخر ما أجبر الحكم على إعلان نهاية المباراة لعدم كفاية اللاعبين.
واستغل بنفيكا النقص العددي لمنافسه واستطاع إحراز 7 أهداف في شوط واحد، قبل أن تحدث المفاجأة في الشوط الثاني، الذي أكمله فريق بيلينينسيس بـ 7 لاعبين فقط، وبعده بوقت قصير سقط لاعب آخر ما أجبر الحكم على إعلان نهاية المباراة لعدم كفاية اللاعبين.