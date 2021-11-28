https://arabic.sputniknews.com/20211128/تراجع-حاد-في-إقبال-الأمريكيين-على-المتاجر-خلال-الجمعة-السوداء-1053367800.html

تراجع حاد في إقبال الأمريكيين على المتاجر خلال الجمعة السوداء

تراجع حاد في إقبال الأمريكيين على المتاجر خلال الجمعة السوداء

انخفضت حركة الزبائن على المتاجر بالتجزئة في الولايات المتحدة، خلال الجمعة السوداء، بنسبة 28.3% مقارنة بمستويات ما قبل الوباء وتحديدا في عام 2019. 28.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-28T16:34+0000

2021-11-28T16:34+0000

2021-11-28T16:34+0000

اقتصاد

الولايات المتحدة الأمريكية

الجمعة السوداء

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وفقا لبيانات أولية خلصت إليها شركة "سينسورماتيك سولوشنز" للتحليلات والاستشارات، حوّل الأمريكيون المزيد من إنفاقهم إلى المشتريات عبر الإنترنت وبدأوا التسوق في وقت مبكر، حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي".وقالت "سينسورماتيك" إن حركة الزبائن زادت بنسبة 47.5% مقارنة بمستويات العام الماضي، عندما مكث العديد من المتسوقين في منازلهم بسبب مخاوف من الوباء وعمل تجار التجزئة لساعات أقل من المعتاد.وذكر بريان فيلد، مدير أول استشارات التجزئة العالمية في الشركة: "من الواضح أن المتسوقين يتسوقون في وقت أبكر من هذا الموسم، تماما كما فعلوا الموسم الماضي".وأضاف أن السببين الرئيسيين وراء قيام المتسوقين بإجراء مشترياتهم خلال العطلات، هما المخاوف المستمرة بشأن "كوفيد" والمخاوف بشأن سلسلة التوريد.

https://arabic.sputniknews.com/20201129/الأمريكيون-ينفقون-في-يوم-الجمعة-السوداء-مبلغا-قياسيا-على-عمليات-الشراء-عبر-الإنترنت-1047341413.html

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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, الجمعة السوداء