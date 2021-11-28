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https://arabic.sputniknews.com/20211128/تراجع-حاد-في-إقبال-الأمريكيين-على-المتاجر-خلال-الجمعة-السوداء-1053367800.html
تراجع حاد في إقبال الأمريكيين على المتاجر خلال الجمعة السوداء
تراجع حاد في إقبال الأمريكيين على المتاجر خلال الجمعة السوداء
انخفضت حركة الزبائن على المتاجر بالتجزئة في الولايات المتحدة، خلال الجمعة السوداء، بنسبة 28.3% مقارنة بمستويات ما قبل الوباء وتحديدا في عام 2019. 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T16:34+0000
2021-11-28T16:34+0000
2021-11-28T16:34+0000
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
الجمعة السوداء
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وفقا لبيانات أولية خلصت إليها شركة "سينسورماتيك سولوشنز" للتحليلات والاستشارات، حوّل الأمريكيون المزيد من إنفاقهم إلى المشتريات عبر الإنترنت وبدأوا التسوق في وقت مبكر، حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي".وقالت "سينسورماتيك" إن حركة الزبائن زادت بنسبة 47.5% مقارنة بمستويات العام الماضي، عندما مكث العديد من المتسوقين في منازلهم بسبب مخاوف من الوباء وعمل تجار التجزئة لساعات أقل من المعتاد.وذكر بريان فيلد، مدير أول استشارات التجزئة العالمية في الشركة: "من الواضح أن المتسوقين يتسوقون في وقت أبكر من هذا الموسم، تماما كما فعلوا الموسم الماضي".وأضاف أن السببين الرئيسيين وراء قيام المتسوقين بإجراء مشترياتهم خلال العطلات، هما المخاوف المستمرة بشأن "كوفيد" والمخاوف بشأن سلسلة التوريد.
https://arabic.sputniknews.com/20201129/الأمريكيون-ينفقون-في-يوم-الجمعة-السوداء-مبلغا-قياسيا-على-عمليات-الشراء-عبر-الإنترنت-1047341413.html
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, الجمعة السوداء
تراجع حاد في إقبال الأمريكيين على المتاجر خلال الجمعة السوداء
انخفضت حركة الزبائن على المتاجر بالتجزئة في الولايات المتحدة، خلال الجمعة السوداء، بنسبة 28.3% مقارنة بمستويات ما قبل الوباء وتحديدا في عام 2019.
وفقا لبيانات أولية خلصت إليها شركة "سينسورماتيك سولوشنز" للتحليلات والاستشارات، حوّل الأمريكيون المزيد من إنفاقهم إلى
المشتريات عبر الإنترنت
وبدأوا التسوق في وقت مبكر، حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي".
وقالت "سينسورماتيك" إن حركة الزبائن زادت بنسبة 47.5% مقارنة بمستويات العام الماضي، عندما مكث العديد من المتسوقين في منازلهم بسبب مخاوف من الوباء وعمل تجار التجزئة لساعات أقل من المعتاد.
29 نوفمبر 2020, 10:37 GMT
وذكر بريان فيلد، مدير أول استشارات التجزئة العالمية في الشركة: "من الواضح أن
المتسوقين
يتسوقون في وقت أبكر من هذا الموسم، تماما كما فعلوا الموسم الماضي".
وأضاف أن السببين الرئيسيين وراء قيام المتسوقين بإجراء مشترياتهم خلال العطلات، هما المخاوف المستمرة بشأن "كوفيد" والمخاوف بشأن سلسلة التوريد.