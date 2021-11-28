https://arabic.sputniknews.com/20211128/خطير-جدا-نتنياهو-يرفض-رفع-الحراسة-عن-أسرته-1053375213.html

"خطير جدا"... نتنياهو يرفض رفع الحراسة عن أسرته

"خطير جدا"... نتنياهو يرفض رفع الحراسة عن أسرته

علق رئيس المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، على رفع الإجراءات الأمنية المشددة عن أفراد أسرته الشهر المقبل، واصفا ذلك بـ "الخطير جدا". 28.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-28T20:54+0000

2021-11-28T20:54+0000

2021-11-28T20:54+0000

سارة نتنياهو

نفتالي بينيت

بنيامين نتنياهو

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جاء ذلك في مقابلة أجراها نتنياهو مع القناة 20 الإسرائيلية التي تم تغيير اسمها إلى القناة 14.وعندما سئل عما إذا كان خائفا من ذلك أجاب: "نعم بشكل لا لبس فيه"، مضيفا أنه "أمر إشكالي وخطير للغاية".وأضاف: "تلقينا من كل هؤلاء الفوضويين، تهديدات على شاكلة: نحن ننتظر رفع الحراسة عنكم وبعد ذلك سنقتلكم، وهذا ليس مرة أو مرتين".وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قال موقع "واللا" العبري إنه في السنوات الأخيرة، رافق سارة نتنياهو ويائير وأفنير نتنياهو حراس أمن وسيارة ملحقة بهم على حساب الدولة.وأضاف الموقع أنه مع تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نفتالي بينيت في 13 يونيو/حزيران الماضي، تقرر إزالة الحراسة بعد ستة أشهر من انتهاء ولاية نتنياهو، أي في الأسبوع الثاني من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وفق توصية جهاز الأمن العام "الشاباك".وأثارت الترتيبات الأمنية لعائلة نتنياهو قدرا كبيرا من الاهتمام لدى الرأي العام الإسرائيلي خلال السنوات التي قضاها كرئيس للوزراء (12 عاما)، بما في ذلك حقيقة أن يائير وأفنير نتنياهو كانا أول أبناء رئيس وزراء يتمتعون بحراسة وثيقة منذ قيام إسرائيل.ويحظى نتنياهو نفسه بحكم كونه رئيس وزراء سابق بحراسة لصيقة وسيارة مصفحة بسائق وذلك لمدة 20 عاما من نهاية ولايته.للاطلاع على المزيد من أخبار إسرائيل اليوم عبر سبوتنيك

https://arabic.sputniknews.com/20211114/بعد-12-عاما-إسرائيل-تزيل-الحراسة-عن-أسرة-نتنياهو-الشهر-المقبل-1050704621.html

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سارة نتنياهو, نفتالي بينيت, بنيامين نتنياهو