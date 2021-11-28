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دبكة بين مايا دياب وممثلين سوريين في تركيا... فيديو
دبكة بين مايا دياب وممثلين سوريين في تركيا... فيديو
انتشرت بمنصات التواصل الاجتماعي في لبنان والعالم العربي مقاطع فيديو للحفلة التي أقامتها الفنانة اللبنانية مايا دياب في مدينة اسطنبول التركية. 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T10:44+0000
2021-11-28T10:44+0000
منوعات
تركيا
مايا دياب
لبنان
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وأظهرت المقاطع المنشورة بمنصات التواصل وصفحة الفنانة مايا دياب الرسمية تفاصيل عن الحفلة التي ضمت عدداً كبيراً من محبيها الموجودين في تركيا ومنهم من الجنسيتين اللبنانية والسورية وغيرهما من الجنسيات العربية.كما أظهرت المقاطع رقصة دبكة شاركت فيها الفنانة اللبنانية دياب مع عدد من الممثلين السوريين بينهم سامر المصري وطلال مارديني.
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منوعات, تركيا, مايا دياب, لبنان

دبكة بين مايا دياب وممثلين سوريين في تركيا... فيديو

10:44 GMT 28.11.2021
© AFP 2021 / KHALIL MAZRAAWIمايا دياب، 2015
مايا دياب، 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© AFP 2021 / KHALIL MAZRAAWI
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انتشرت بمنصات التواصل الاجتماعي في لبنان والعالم العربي مقاطع فيديو للحفلة التي أقامتها الفنانة اللبنانية مايا دياب في مدينة اسطنبول التركية.
وأظهرت المقاطع المنشورة بمنصات التواصل وصفحة الفنانة مايا دياب الرسمية تفاصيل عن الحفلة التي ضمت عدداً كبيراً من محبيها الموجودين في تركيا ومنهم من الجنسيتين اللبنانية والسورية وغيرهما من الجنسيات العربية.
كما أظهرت المقاطع رقصة دبكة شاركت فيها الفنانة اللبنانية دياب مع عدد من الممثلين السوريين بينهم سامر المصري وطلال مارديني.
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