دبكة بين مايا دياب وممثلين سوريين في تركيا... فيديو

وأظهرت المقاطع المنشورة بمنصات التواصل وصفحة الفنانة مايا دياب الرسمية تفاصيل عن الحفلة التي ضمت عدداً كبيراً من محبيها الموجودين في تركيا ومنهم من الجنسيتين اللبنانية والسورية وغيرهما من الجنسيات العربية.كما أظهرت المقاطع رقصة دبكة شاركت فيها الفنانة اللبنانية دياب مع عدد من الممثلين السوريين بينهم سامر المصري وطلال مارديني.
انتشرت بمنصات التواصل الاجتماعي في لبنان والعالم العربي مقاطع فيديو للحفلة التي أقامتها الفنانة اللبنانية مايا دياب في مدينة اسطنبول التركية.
وأظهرت المقاطع المنشورة بمنصات التواصل وصفحة الفنانة مايا دياب الرسمية تفاصيل عن الحفلة التي ضمت عدداً كبيراً من محبيها الموجودين في تركيا ومنهم من الجنسيتين اللبنانية والسورية وغيرهما من الجنسيات العربية.