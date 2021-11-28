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https://arabic.sputniknews.com/20211128/مسؤول-أردني-المملكة-تشهد-ارتفاعا-في-عدد-الإصابات-بكورونا-1053346146.html
مسؤول أردني: المملكة تشهد ارتفاعا في عدد الإصابات بكورونا
مسؤول أردني: المملكة تشهد ارتفاعا في عدد الإصابات بكورونا
كشف أمين عام وزارة الصحة الأردنية لشؤون الأوبئة، عادل البلبيسي، اليوم الأحد، تفاصيل جديدة بشأن الطفرة الجديدة لفيروس كورونا "أوميكرون". 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T07:55+0000
2021-11-28T07:59+0000
الأردن
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ونقلت وكالة عمون، صباح اليوم الأحد، عن البلبيسي أن ما يميز الطفرة الجديدة "أوميكرون"، عن سابقاتها، هو أن لديها 32 تغيرا في البروتين الداخلي، الأمر الذي يعمل على سرعة انتشارها.وأوضح المسؤول الأردني أن المعلومات المتوفرة حول الطفرة الجديدة لفيروس كورونا ما تزال أولية، ويحتاج الأمر إلى 3 أسابيع من أجل الكشف عن المعلومات الدقيقة بشأن "أوميكرون"، مشيرا إلى أن فحوصات الـ"بي سي أر PCR "العادية بإمكانها اكتشاف هذا الفيروس ورصده.وأكد البلبيسي أن المملكة الأردنية قامت بإجراءات احترازية، على غرار بقية دول العالم بهدف منع دخول هذا المتحور إلى البلاد، مثل منع السفر والرحلات الجوية القادمة من بعض الدول الأفريقية، إضافة إلى فرض الحجر المؤسسي على الأردنيين القادمين من دول جنوب أفريقيا على حسابهم الخاص.وبشأن الوضع الوبائي المحلي، أفاد عادل البلبيسي بأن الأردن يشهد ارتفاعا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وكذلك الإصابات الإيجابية، مؤكدا تسجيل 27207 إصابات بالفيروس، الأسبوع الماضي، بنسبة زيادة نحو 35%، متوقعا وصول المملكة إلى ذروة الموجة الثالثة خلال أسبوعين.
https://arabic.sputniknews.com/20211113/وزارة-الصحة-الأردنية-تعلن-موعد-الجرعة-الثالثة-من-لقاح-كورونا-1050696483.html
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الأردن

مسؤول أردني: المملكة تشهد ارتفاعا في عدد الإصابات بكورونا

07:55 GMT 28.11.2021 (تم التحديث: 07:59 GMT 28.11.2021)
© REUTERS / Muhammad Hamedأفراد من الجيش الأردني يقف أمام فندق تحول إلى حجر صحي بسبب فيروس "كورونا"، عمان، الأردن، 18 مارس/ آذار 2020
أفراد من الجيش الأردني يقف أمام فندق تحول إلى حجر صحي بسبب فيروس كورونا، عمان، الأردن، 18 مارس/ آذار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© REUTERS / Muhammad Hamed
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كشف أمين عام وزارة الصحة الأردنية لشؤون الأوبئة، عادل البلبيسي، اليوم الأحد، تفاصيل جديدة بشأن الطفرة الجديدة لفيروس كورونا "أوميكرون".
ونقلت وكالة عمون، صباح اليوم الأحد، عن البلبيسي أن ما يميز الطفرة الجديدة "أوميكرون"، عن سابقاتها، هو أن لديها 32 تغيرا في البروتين الداخلي، الأمر الذي يعمل على سرعة انتشارها.
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13 نوفمبر, 19:20 GMT
وأوضح المسؤول الأردني أن المعلومات المتوفرة حول الطفرة الجديدة لفيروس كورونا ما تزال أولية، ويحتاج الأمر إلى 3 أسابيع من أجل الكشف عن المعلومات الدقيقة بشأن "أوميكرون"، مشيرا إلى أن فحوصات الـ"بي سي أر PCR "العادية بإمكانها اكتشاف هذا الفيروس ورصده.
وأكد البلبيسي أن المملكة الأردنية قامت بإجراءات احترازية، على غرار بقية دول العالم بهدف منع دخول هذا المتحور إلى البلاد، مثل منع السفر والرحلات الجوية القادمة من بعض الدول الأفريقية، إضافة إلى فرض الحجر المؤسسي على الأردنيين القادمين من دول جنوب أفريقيا على حسابهم الخاص.
وبشأن الوضع الوبائي المحلي، أفاد عادل البلبيسي بأن الأردن يشهد ارتفاعا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وكذلك الإصابات الإيجابية، مؤكدا تسجيل 27207 إصابات بالفيروس، الأسبوع الماضي، بنسبة زيادة نحو 35%، متوقعا وصول المملكة إلى ذروة الموجة الثالثة خلال أسبوعين.
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