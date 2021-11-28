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https://arabic.sputniknews.com/20211128/مودرنا-تكشف-موعد-طرحها-لقاحا-مضادا-لسلالة-أوميكرون-1053366278.html
مودرنا تكشف موعد طرحها لقاحا مضادا لسلالة "أوميكرون"
مودرنا تكشف موعد طرحها لقاحا مضادا لسلالة "أوميكرون"
قال كبير المسؤولين الطبيين في "مودرنا" الأمريكية، بول بيرتون، اليوم الأحد، إن الشركة يمكن أن تطرح لقاحا معاد صياغته ضد متحور فيروس كورونا "أوميكرون" في أوائل... 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T15:56+0000
2021-11-28T15:56+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
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ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كانت هناك حاجة إلى إعداد تركيبات جديدة للقاحات، أو ما إذا كانت لقاحات "كوفيد 19" الحالية توفر حماية ضد المتغير الجديد الذي ظهر أولا في جنوب أفريقيا وبدأ ينتشر في جميع أنحاء العالم، بحسب شبكة "سي إن بي سي".قال بيرتون في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "يجب أن نعرف قدرة اللقاح الحالي على توفير الحماية، خلال الأسبوعين المقبلين، لكن الشيء الرائع في اللقاحات ذات تقنية الرنا المرسال التي نستخدمها، هو أنه يمكننا التحرك بسرعة كبيرة".وقالت شركة "مودرنا" في بيان سابق، إنها "حشدت المئات" من العمال ابتداء من صباح الخميس، في عيد الشكر، لبدء دراسة حول المتحور الجديد.فيما قال بيرتون إن اللقاحات الحالية يمكن أن توفر بعض الحماية، اعتمادا على المدة التي تم فيها حقن الشخص، ومع ذلك، قال إن الأشخاص غير المطعمين يجب أن يتم تطعيمهم، كما يجب الحصول على الجرعات المعززة.صنف متحور "أوميكرون" على أنه "سلالة مثيرة للقلق" من قبل منظمة الصحة العالمية، مما يعني أنه أكثر عدوى أو أشد ضراوة وربما أكثر مهارة في التهرب من تدابير الصحة العامة واللقاحات والعلاجات.يحتوي المتحور الجديد على 30 طفرة في بروتين سبايك الخاص به والذي يمكن الفيروس من دخول الجسم. حذر المسؤولون من أن العديد من هذه الطفرات يمكن أن تؤدي إلى زيادة مقاومة الأجسام المضادة وقابلية الانتقال.
https://arabic.sputniknews.com/20211126/ماذا-نعرف-عن-متحور-كورونا-الجديد-المثير-للقلق-هل-نقترب-من-إغلاق-عالمي-جديد؟-1053308708.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة

مودرنا تكشف موعد طرحها لقاحا مضادا لسلالة "أوميكرون"

15:56 GMT 28.11.2021
© DADO RUVICلقاح موديرنا
لقاح موديرنا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© DADO RUVIC
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قال كبير المسؤولين الطبيين في "مودرنا" الأمريكية، بول بيرتون، اليوم الأحد، إن الشركة يمكن أن تطرح لقاحا معاد صياغته ضد متحور فيروس كورونا "أوميكرون" في أوائل العام المقبل.
ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كانت هناك حاجة إلى إعداد تركيبات جديدة للقاحات، أو ما إذا كانت لقاحات "كوفيد 19" الحالية توفر حماية ضد المتغير الجديد الذي ظهر أولا في جنوب أفريقيا وبدأ ينتشر في جميع أنحاء العالم، بحسب شبكة "سي إن بي سي".
قال بيرتون في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "يجب أن نعرف قدرة اللقاح الحالي على توفير الحماية، خلال الأسبوعين المقبلين، لكن الشيء الرائع في اللقاحات ذات تقنية الرنا المرسال التي نستخدمها، هو أنه يمكننا التحرك بسرعة كبيرة".

إذا كان علينا صنع لقاح جديد تماما، أعتقد أنه سيكون في أوائل عام 2022 قبل أن يكون متاحا بالفعل بكميات كبيرة.

بول بيرتون
الرئيس الطبي لشركة "مودرنا"
وقالت شركة "مودرنا" في بيان سابق، إنها "حشدت المئات" من العمال ابتداء من صباح الخميس، في عيد الشكر، لبدء دراسة حول المتحور الجديد.
فيما قال بيرتون إن اللقاحات الحالية يمكن أن توفر بعض الحماية، اعتمادا على المدة التي تم فيها حقن الشخص، ومع ذلك، قال إن الأشخاص غير المطعمين يجب أن يتم تطعيمهم، كما يجب الحصول على الجرعات المعززة.
رجل يستريح في جناح تم تطويقه كإجراء لتجنب انتشار مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في حديقة في سيؤل، كوريا الجنوبية، 27 سبتمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
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صنف متحور "أوميكرون" على أنه "سلالة مثيرة للقلق" من قبل منظمة الصحة العالمية، مما يعني أنه أكثر عدوى أو أشد ضراوة وربما أكثر مهارة في التهرب من تدابير الصحة العامة واللقاحات والعلاجات.
يحتوي المتحور الجديد على 30 طفرة في بروتين سبايك الخاص به والذي يمكن الفيروس من دخول الجسم. حذر المسؤولون من أن العديد من هذه الطفرات يمكن أن تؤدي إلى زيادة مقاومة الأجسام المضادة وقابلية الانتقال.
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