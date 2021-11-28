والد الطفل السوري الغريق يطلب من بوريس جونسون زج مهربي البشر في السجن مدى الحياة

وقال: "يجب على بوريس جونسون أن يفعل شيئًا لوقف هؤلاء الأشرار"، حسبما نشرت صحيفة "الميرور".وأضاف: "كل حكومة بحاجة إلى العثور على المهربين وعليهم وضعهم في السجن مدى الحياة".وأردف: "عندما مات آلان فتح العالم كله ذراعيه، كنت آمل أن تبذل الجهود لكي لا أسمع بمأساة مثل تلك التي شهدتها هذا الأسبوع".وأوضح: "أتمنى أن يفتح شعب وحكومة بريطانيا أبوابها أمام اللاجئين، لاجئين حقيقيين، وحينها قد يتوقف حدوث ذلك مرة أخرى".وضجت وسائل الإعلام العالمية بعد التقاط صورة للطفل آلان كردي البالغ من العمر ثلاث سنوات، جثًة هامدًة على الشاطئ، ملقيًا على وجهه لأسفل، بقميص أحمر وسروال قصير، بعد أن فرت عائلته من سوريا في عام 2015.كما لقيت الأم ريحان وشقيقها غالب، أربعة أعوام، مصرعهما أثناء العبور المحفوف بالمخاطر من تركيا إلى اليونان.وأعلن مسؤول فرنسي، يوم الأربعاء الماضي، مصرع 27 شخصا على الأقل أثناء محاولتهم عبور القنال الإنجليزي على متن قارب.وبحسب مصدر في الشرطة الفرنسية، غرق المهاجرون أثناء محاولتهم عبور القنال الإنجليزي على متن قارب مطاطي للوصول من فرنسا إلى بريطانيا.