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https://arabic.sputniknews.com/20211128/والد-الطفل-السوري-الغريق-يطلب-من-بوريس-جونسون-بسجن-مهربي-البشر-مدى-الحياة-1053357233.html
والد الطفل السوري الغريق يطلب من بوريس جونسون زج مهربي البشر في السجن مدى الحياة
والد الطفل السوري الغريق يطلب من بوريس جونسون زج مهربي البشر في السجن مدى الحياة
علق عبد الله كردي والد الطفل آلان كردي، على حادثة غرق 27 مهاجرًا، حيث توسل إلى بوريس جونسون لسحق عصابات المهربين الذين "يتاجرون بالموت". 28.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-28T12:41+0000
2021-11-28T12:54+0000
غرق مهاجرين
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وقال: "يجب على بوريس جونسون أن يفعل شيئًا لوقف هؤلاء الأشرار"، حسبما نشرت صحيفة "الميرور".وأضاف: "كل حكومة بحاجة إلى العثور على المهربين وعليهم وضعهم في السجن مدى الحياة".وأردف: "عندما مات آلان فتح العالم كله ذراعيه، كنت آمل أن تبذل الجهود لكي لا أسمع بمأساة مثل تلك التي شهدتها هذا الأسبوع".وأوضح: "أتمنى أن يفتح شعب وحكومة بريطانيا أبوابها أمام اللاجئين، لاجئين حقيقيين، وحينها قد يتوقف حدوث ذلك مرة أخرى".وضجت وسائل الإعلام العالمية بعد التقاط صورة للطفل آلان كردي البالغ من العمر ثلاث سنوات، جثًة هامدًة على الشاطئ، ملقيًا على وجهه لأسفل، بقميص أحمر وسروال قصير، بعد أن فرت عائلته من سوريا في عام 2015.كما لقيت الأم ريحان وشقيقها غالب، أربعة أعوام، مصرعهما أثناء العبور المحفوف بالمخاطر من تركيا إلى اليونان.وأعلن مسؤول فرنسي، يوم الأربعاء الماضي، مصرع 27 شخصا على الأقل أثناء محاولتهم عبور القنال الإنجليزي على متن قارب.وبحسب مصدر في الشرطة الفرنسية، غرق المهاجرون أثناء محاولتهم عبور القنال الإنجليزي على متن قارب مطاطي للوصول من فرنسا إلى بريطانيا.
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غرق مهاجرين

والد الطفل السوري الغريق يطلب من بوريس جونسون زج مهربي البشر في السجن مدى الحياة

12:41 GMT 28.11.2021 (تم التحديث: 12:54 GMT 28.11.2021)
© YouTube.comالطفل السوري الغريق آلان كردي
الطفل السوري الغريق آلان كردي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2021
© YouTube.com
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علق عبد الله كردي والد الطفل آلان كردي، على حادثة غرق 27 مهاجرًا، حيث توسل إلى بوريس جونسون لسحق عصابات المهربين الذين "يتاجرون بالموت".
وقال: "يجب على بوريس جونسون أن يفعل شيئًا لوقف هؤلاء الأشرار"، حسبما نشرت صحيفة "الميرور".
وأضاف: "كل حكومة بحاجة إلى العثور على المهربين وعليهم وضعهم في السجن مدى الحياة".
وأردف: "عندما مات آلان فتح العالم كله ذراعيه، كنت آمل أن تبذل الجهود لكي لا أسمع بمأساة مثل تلك التي شهدتها هذا الأسبوع".
وأوضح: "أتمنى أن يفتح شعب وحكومة بريطانيا أبوابها أمام اللاجئين، لاجئين حقيقيين، وحينها قد يتوقف حدوث ذلك مرة أخرى".
وضجت وسائل الإعلام العالمية بعد التقاط صورة للطفل آلان كردي البالغ من العمر ثلاث سنوات، جثًة هامدًة على الشاطئ، ملقيًا على وجهه لأسفل، بقميص أحمر وسروال قصير، بعد أن فرت عائلته من سوريا في عام 2015.
كما لقيت الأم ريحان وشقيقها غالب، أربعة أعوام، مصرعهما أثناء العبور المحفوف بالمخاطر من تركيا إلى اليونان.
وأعلن مسؤول فرنسي، يوم الأربعاء الماضي، مصرع 27 شخصا على الأقل أثناء محاولتهم عبور القنال الإنجليزي على متن قارب.
وبحسب مصدر في الشرطة الفرنسية، غرق المهاجرون أثناء محاولتهم عبور القنال الإنجليزي على متن قارب مطاطي للوصول من فرنسا إلى بريطانيا.
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